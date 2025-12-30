26 de noi specii de bacterii au fost descoperite în camerele sterile NASA. Microbii ar putea supravieţui unei călătorii spre Marte

Oamenii de știință au descoperit 26 de noi specii de bacterii în camerele sterile ale NASA, dezvăluind microbi surprinzător de rezistenți cu potențiale utilizări în biotehnologie și medicină. Bacteriile vor fi supuse unor teste, pentru a verifica dacă ar putea supravieţui unei călătorii prin spaţiu spre Marte, conform Live Science. Cercetătorii susţin că mai multe specii de microbi poartă gene care ar ajuta la adaptarea stresului cauzat de zborurile spațiale şi că au dezvoltat trucuri genetice.

Camerele sterile ale NASA se numără printre cele mai curate spații de pe Pământ și pe bună dreptate - aceste spații sterile sunt fortificate pentru a împiedica chiar și cei mai rezistenți microbi de pe Terra să ajungă în alte lumi la bordul navelor spațiale NASA.

Cercetătorii intenționează să testeze aceste bacterii nou descoperite într-o „cameră de simulare planetară” care ar putea dezvălui dacă acești microbi, sau unii cu adaptări similare, ar putea supraviețui unei călătorii prin spațiu pe Marte, eventual contaminând lumile extraterestre la sosire.

Microbii au dezvoltat trucuri genetice pentru supravieţuire

La începutul acestui an, oamenii de știință au identificat zeci de specii bacteriene necunoscute anterior care se ascundeau în camerele sterile ale Centrului Spațial Kennedy din Florida, unde NASA și-a asamblat modulul de aterizare Phoenix pe Marte în 2007. Descoperirea a arătat că, în ciuda frecării constante, a substanțelor chimice de curățare dure și a deficitului extrem de nutrienți, unii microbi au dezvoltat multe trucuri genetice care le-au permis să persiste în aceste medii dificile.

„A fost un moment autentic de «oprire și verificare pentru toate lucrurile»”, a declarat pentru Live Science co-autorul studiului, Alexandre Rosado, profesor de Bioștiințe la Universitatea de Știință și Tehnologie Regele Abdullah din Arabia Saudită, despre descoperiri, care au fost descrise într-o lucrare publicată în luna mai în revista Microbiome.

Deși existau relativ puțini astfel de microbi, aceștia au persistat mult timp și în mai multe medii de tip cameră curată, a adăugat el.

Identificarea acestor organisme neobișnuit de rezistente și studierea strategiilor lor de supraviețuire sunt importante, spun cercetătorii, deoarece orice microb capabil să treacă prin controalele standard ale camerelor sterile ar putea, de asemenea, să se sustragă măsurilor de protecție planetară menite să împiedice viața de pe Pământ să contamineze alte lumi.

Pot rezista unei călătorii spre Marte?

Când a fost întrebat dacă vreunul dintre acești microbi ar putea, în teorie, să suporte condițiile din timpul unei călătorii către Marte, unde Phoenix a aterizat în 2008, Rosado a spus că mai multe specii poartă gene care le-ar putea ajuta să se adapteze la stresul zborurilor spațiale, cum ar fi repararea ADN-ului și rezistența legată de repausul planetar.

Dar el a avertizat că supraviețuirea lor va depinde de modul în care vor face față condițiilor dure cu care s-ar confrunta un microb atât în ​​timpul călătoriilor spațiale, cât și pe Marte - factori pe care echipa nu i-a testat - inclusiv expunerea la vid, radiații intense, frig profund și niveluri ridicate de UV la suprafața marțiană.

Cercetătorii construiesc acum o cameră de simulare planetară la Universitatea de Știință și Tehnologie Regele Abdullah din Arabia Saudită pentru a expune bacteriile la condiții similare cu cele de pe Marte și din spațiu, a spus Rosado.

Camera, aflată acum în faza finală de asamblare, iar experimentele pilot sunt așteptate să înceapă la începutul anului 2026, este proiectată pentru a imita factori de stres precum presiunea atmosferică scăzută, bogată în dioxid de carbon, de pe Marte, radiațiile ridicate și fluctuațiile extreme de temperatură cu care s-ar confrunta microbii în timpul zborurilor spațiale.

Aceste medii controlate vor permite oamenilor de știință să verifice modul în care microbii rezistenți se adaptează și supraviețuiesc în condiții de combinații de factori de stres comparabili cu cei întâlniți în timpul zborurilor spațiale sau pe suprafața marțiană, a spus Rosado.

Ce sunt camerele sterile NASA

Camerele sterile ale NASA, în care sunt asamblate navele spațiale, sunt proiectate să fie ostile microbilor - o piatră de temelie a eforturilor agenției de a împiedica organismele terestre să călătorească în lumi dincolo de Pământ - prin aer filtrat continuu, control strict al umidității și tratamente repetate cu detergenți chimici și lumină UV, printre alte măsuri.

Astăzi, oamenii de știință pot secvenția aproape fiecare genă pe care o poartă acești microbi și le pot compara ADN-ul cu studii genetice ample ale microbilor colectați din camerele sterile în anii următori. Acest lucru le permite oamenilor de știință „să studieze cât de des și pentru cât timp apar acești microbi în diferite locuri și momente, ceea ce nu era posibil în 2007”, a spus Rosado.

Multe dintre speciile nou identificate poartă gene care le ajută să reziste substanțelor chimice de curățare, să formeze biofilme lipicioase care le ancorează pe suprafețe, să repare ADN-ul deteriorat de radiații sau să producă spori rezistenți, latenți - adaptări care le ajută să supraviețuiască în colțuri ascunse sau crăpături microscopice, arată studiul.

Asta determină ca microbii să fie „organisme de testare excelente” pentru validarea protocoalelor de decontaminare și a sistemelor de detectare pe care se bazează agențiile spațiale pentru a menține navele spațiale sterile, a spus Rosado.

Dintr-un punct de vedere mai larg al cercetării, Rosado a spus că următorul pas este eșantionarea coordonată, pe termen lung, din mai multe camere sterile, folosind metode standardizate, asociate cu experimente controlate care măsoară limitele de supraviețuire ale microbilor și răspunsurile la stres, a spus Rosado.

„Acest lucru ne-ar oferi o imagine mult mai clară asupra trăsăturilor care contează cu adevărat pentru protecția planetară și care ar putea avea valoare translațională în biotehnologie sau astrobiologie”, a mai afirmat cercetătorul.