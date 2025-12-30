Femeia care a vrut să revopsească o frescă veche cu Isus și a stricat-o a murit. Cecilia era faimoasă în toată lumea după acea greșeală

Decesul femeii în vârstă de 94 de ani a fost confirmat de primarul orașului Borja, Eduardo Arilla, într-o postare pe Facebook, în care a vorbit despre ea ca despre o „mare iubitoare de pictură de la o vârstă fragedă”.

Cecilia Giménez, din Borja, nord-estul Spaniei, a devenit faimoasă în urmă cu 13 ani după ce a încercat să restaureze pictura veche de un secol, intitulată „Ecce Homo”, care se afla în biserica locală. Pictura lui Giménez a devenit virală și a dus la meme-ul „Monkey Christ”, care a transformat rapid orașul Borja, cândva liniștit, într-o destinație turistică.

O femeie din Spania, care a ajuns cunoscută în toată lumea după ce a vrut să revopsească o frescă cu Isus, veche de un secol, și a stricat-o, a murit la vârsta de 94 de ani, scrie BBC.

Primarul Arilla a adus un omagiu „celebrei restaurări a Ecce Homo” realizate de Giménez în august 2012, pe care „Cecilia, cu cele mai bune intenții, a decis să o revopsească din cauza stării precare de conservare în care era”.

„Ecce Homo” („Iată omul” în latină), pictat de pictorul Elias Garcia Martinez din secolul al XIX-lea, este păstrat de mai bine de 100 de ani în Sanctuarul Bisericii Milostivirii, lângă Zaragoza.

În 2012, Giménez, pe atunci în vârstă de 81 de ani, a declarat pentru BBC News că membrii bisericii „reparaseră întotdeauna totul aici” și că obținuse permisiunea preotului local să facă acest lucru. Giménez a spus că la momentul respectiv oricine intra în biserică ar fi văzut că picta peste original.

Orașul, în care anterior veneau doar 5.000 de vizitatori pe an, a primit peste 40.000 de turiști până în 2013 și a strâns la acea vreme peste 50.000 de euro pentru acțiuni caritabile. Oficialii spun că în prezent între 15.000 și 20.000 de turiști vizitează Borja pe an pentru a vedea faimosul portret, care se află acum în spatele unui ecran protector de sticlă.

După ce și-a revenit după reacțiile negative, cu sprijinul locuitorilor locali și al altor persoane din întreaga lume, Giménez a organizat o expoziție de artă cu 28 de picturi proprii.

Ea a fost lăudată de primarul orașului Borja pentru generozitatea și anii de dăruire față de biserică. „Odihnește-te în pace, Cecilia, te vom aminti mereu”, a scris primarul Arilla pe Facebook.