Sylvester Stallone produce un prequel pentru „Rambo”

Sylvester Stallone va fi producător executiv al continuării filmului „Rambo”. Sursa foto: Profimedia

Sylvester Stallone, de trei ori nominalizat la Oscar și protagonistul filmului Rambo, s-a alăturat oficial echipei din spatele continuării poveştii lui John Rambo în calitate de producător executiv, alături de Lionsgate, Millennium Media și Agbo.

„Rambo face parte din viața mea de atât de mult timp. Un personaj construit pe rezistență, supraviețuire și cicatricile războiului. A însemnat atât de mult pentru mine și pentru telespectatorii din întreaga lume timp de decenii”, a scris „Sly” într-o postare pe Instagram, relatează La Stampa.

„Acum ne întoarcem acolo unde a început povestea lui. Sunt încântat să-l produc pe John Rambo, explorând primele capitole ale poveștii omului înainte de legendă.”

Pentru prima dată, actorul va fi implicat ca producător al producţiei al cărei protagonist a fost peste patruzeci de ani, precum și în scenariul și regia filmului din 2008. În noul lungmetraj, scris de Rory Haines și Sohrab Noshirvani și regizat de Jalmari Helander, Noah Centineo (vedeta comediei romantice Netflix „To All the Boys I've Loved Before”) va interpreta rolul lui Rambo.

Filmările sunt în desfășurare la Bangkok, Thailanda.

„Sylvester Stallone îl cunoaște pe John Rambo mai bine decât oricine. Participarea sa este piesa crucială finală a acestui film și suntem încântați să-l avem alături de noi”, a comentat Adam Fogelson, președintele Lionsgate Motion Picture Group. Distribuția îi mai include pe Yao ( The Sinners ), Jason Tobin ( A Thousand Blows ), Quincy Isaiah ( Winning Time ), Jefferson White ( Yellowstone ) și Tayme Thapthimthong ( The White Lotus ).