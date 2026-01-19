Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit

Insula Bardsey are doar trei locuitori permanenți FOTO: Profimedia Images

În nordul Țării Galilor, se află o insulă de 2,5 kilometru lungime, cunoscută sub numele legendar de „Insula celor 20.000 de sfinți”. Are doar trei locuitori permanenți, dar caută să angajeze oameni care să lucreze și să trăiască aici.

Este vorba despre Insula Bardsey, sau Ynys Enlli în limba galeză, un loc izolat care adăpostește aproximativ 200 de foci cenușii, 300 de oi și doar trei rezidenți permanenți. Raportul dintre oi și oameni este atât de mare, încât îl depășește chiar și pe cel din Noua Zeelandă.

O vizită pe Bardsey este ca o călătorie înapoi în timp. Insula nu este conectată la rețeaua electrică, nu există mașini și nici toalete interioare. Semnalul de telefonie mobilă este slab și, atunci când există, provine din Irlanda, aflată la aproximativ 80 de kilometri spre vest, peste Marea Irlandei.

Potrivit site-ului „Life on Enlli”, pe insulă funcționează o comunitate sezonieră permanentă formată din 12 persoane, care se ocupă de activități legate de uscat și mare. Bardsey are 15 proprietăți, toate clasate ca monumente istorice de gradul II. Majoritatea sunt folosite ca spații de cazare pentru turiști sau sunt locuite de muncitori sezonieri. Una dintre case este închiriată unei familii care trăiește pe insulă de trei generații, potrivit Daily Mail.

În prezent, au devenit disponibile trei locuri de muncă pe insulă.

Bardsey atrage anual mii de vizitatori, atât pentru excursii de o zi, cât și pentru sejururi peste noapte. Accesul se face cu barca din localitatea Porth Meudwy, cursele fiind operate „în fiecare zi în care vremea permite și există cerere”, conform site-ului Bardsey Island Boat Trips. Traversarea durează aproximativ 20 de minute, poate fi uneori agitată, iar barca transportă maximum 12 persoane. Costul este de 50 de lire sterline pentru fiecare adult, iar accesul câinilor este interzis.

Insula are un statut special: este primul Sanctuar al Cerului Întunecat din Europa, o Rezervație Naturală Națională și un Sit de Interes Științific Special.

De-a lungul secolelor, Bardsey a fost considerată un centru de putere și unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie. Insula are o profundă moștenire creștin-celtică, fiind un important loc al monahismului timpuriu, fondat de Sfântul Cadfan. Legendele medievale spun că aici ar fi îngropați 20.000 de sfinți, transformând insula într-un loc de înmormântare extrem de sacru. În secolul al XII-lea, papa Calixt al II-lea a decis că trei pelerinaje la Bardsey echivalează cu unul la Roma, iar poeții vremii o descriau drept „porțile Paradisului” și o cale directă către cer.

Pentru cei care visează să renunțe la rutina unui program de la nouă la cinci și să trăiască într-un loc izolat, Bardsey ar putea reprezenta o oportunitate rară.

Insula recrutează un responsabil de proiect, care va coordona activitățile de informare și implicare atât pe insulă, cât și pe continent. Postul este cu jumătate de normă, se desfășoară de la domiciliu (pe insulă) și oferă un salariu de 30.000 de euro, proporțional cu timpul lucrat.

Un al doilea post disponibil este cel de asistent de ghid pentru vizitatori, rol ce presupune întâmpinarea turiștilor. Activitatea începe în luna martie și include cazare gratuită în spațiu comun, o călătorie lunară cu barca către continent, acces la spațiu comun pentru cultivarea alimentelor și conexiune la internet.

În plus, insula caută un cuplu sau o familie care să se mute pe Ynys Enlli și să lucreze ca fermieri. Candidații trebuie să aibă experiență în agricultură și ar urma să se stabilească pe insulă în septembrie 2026, cu perioade de tranziție pe parcursul anului 2026, alături de actualii chiriași.

Viitorii fermieri vor avea în grijă 300 de oi de munte galeze și între 20 și 30 de bovine. Există, de asemenea, posibilitatea creșterii găinilor, caprelor și rațelor. Animalele de pășunat și utilajele sunt puse la dispoziție, iar locuința este o fermă cu trei dormitoare, fără electricitate, dotată cu o toaletă ecologică exterioară.