Îți dai demisia și trăiești din economii. 11 țări atât de ieftine încât nu mai e nevoie să lucrezi

Grecia, unul dintre cele mai accesibile locuri din lume unde poți trăi bine în 2026. Foto: Hepta.

Publicația International Living, citată de Forbes, a publicat un nou raport care scoate în evidență 11 destinații unde costul vieții este scăzut, calitatea vieții este ridicată, iar banii valorează mult mai mult.

Cu toții am visat măcar o dată să ne dăm demisia și să ne mutăm într-un loc atât de accesibil încât să nu mai fie nevoie să muncim. Însă, potrivit noului raport al International Living, intitulat „Cele mai ieftine locuri din lume în 2026”, această idee este mai realistă decât am putea crede.

„Ideea principală este că poți trăi mai bine cu mai puțini bani în locurile cu cel mai bun raport calitate-preț”, susține Jennifer Stevens, redactor-șef executiv al International Living. „Vrem să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă ce ar însemna, de fapt, o viață cu adevărat confortabilă și ușoară.”

Raportul evaluează destinațiile pentru pensionare în funcție de factori precum clima, sistemul de sănătate, stilul de viață și altele.

Clasamentele privind costul vieții sunt realizate pe baza contribuțiilor corespondenților care locuiesc efectiv în fiecare destinație. „Nu ne bazăm pe date generale sau pe informații colectate de la utilizatori. Scopul nostru este să oferim o imagine realistă a costurilor într-o comunitate care ne place”, spune Stevens.

Sri Lanka

„Când vine vorba de ce primești pentru banii tăi, Sri Lanka este greu de egalat. Acolo, corespondentul nostru local închiriază o vilă cu grădină tropicală și piscină mică pentru 385 de dolari pe lună”, spune Stevens. „Este un loc unde îți poți permite să trăiești pe picior mare cu un buget surprinzător de mic.”

Însă dincolo de accesibilitate, Sri Lanka punctează și la capitolul stil de viață. Mai exact, temperaturi crescute tot anul, plaje spectaculoase, zone montane luxuriante și o cultură faimoasă pentru ospitalitatea sa. Engleza este vorbită pe scară largă, mâncarea este proaspătă și plină de savoare, iar micile plăceri zilnice, de la masaje la ieșiri la restaurant, costă doar o mică parte din cât ar costa în SUA, de exemplu.

În ceea ce privește locul unde te-ai putea muta, International Living indică mai multe opțiuni atractive. În primul rând pe coasta de est, Arugam Bay oferă un stil de viață boem și relaxat. În sud-vest, Galle combină arhitectura colonială, străzile pietonale și cea mai mare comunitate de expați din țară, alături de restaurante internaționale și facilități moderne. Pentru o experiență mai urbană, Colombo oferă energie cosmopolită, restaurante excelente și unele dintre cele mai atmosferice hoteluri din Asia, din perioada colonială.

Foto: Hepta

Mulți expați sunt atrași și de zonele din interiorul țării, spre regiunile muntoase, unde orașe precum Kandy, Nuwara Eliya și Bandarawela oferă temperaturi mai răcoroase, peisaje montane și costuri și mai mici pentru cei dispuși să stea departe de traseele turistice.

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Sri Lanka cu aproximativ 1.100–1.250 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuie de obicei între 1.400 și 1.650 de dolari. Este posibil să trăiești cu și mai puțin: unii expați raportează bugete lunare de aproximativ 1.000 de dolari. Chiriile pe termen lung variază, de regulă, între 400 și 700 de dolari, în funcție de zonă și de apropierea de plajă.

Transportul local este ieftin, mâncatul în oraș costă puțin, mesele în restaurantele locale costă doar câțiva dolari, iar servicii precum menajul, șoferii și tratamentele de wellness sunt ușor accesibile.

Vietnam

„Vietnam este una dintre cele mai bune alegeri din Asia”, spune Stevens. Ea subliniază raportul excelent calitate-preț și cultura bogată. Un alt capitol la care țara excelează este sistemul de sănătate. „Corespondentul nostru de acolo îl descrie drept «șocant de accesibil»”, spune Stevens. „Acesta a povestit că recent a plătit 225 de dolari pentru un set complet de analize de laborator, radiografii, ecografie, RMN și o consultație cu un medic internist vorbitor de engleză.”

Vietnam oferă o calitate a vieții ridicată la prețuri care par aproape ireale. Internetul și serviciile mobile sunt rapide și ieftine, infrastructura este în continuă îmbunătățire, iar viața de zi cu zi este atât dinamică, cât și ușor de gestionat.

International Living susține că sunt o mulțime de opțiuni în ceea ce privește orașele interesante, în funcție de preferințele de stil de viață. În nord, Hanoi oferă cartiere istorice, bulevarde umbrite de copaci și un aer mai tradițional. În sud, Ho Chi Minh City oferă un ritm alert, restaurante internaționale și facilități moderne.

Orașele mai mici, de coastă sau secundare, sunt deosebit de populare printre expații care caută costuri mai mici și un ritm de viață mai lent. Da Nang și Hoi An combină accesul la plajă cu centre pietonale, în timp ce Nha Trang și Vung Tau oferă viață la malul mării, cu comunități de expați deja formate. În întreaga țară, expații consideră că este ușor să se integreze, datorită naturii primitoare a vietnamezilor și utilizării largi a limbii engleze.

Foto: Hepta

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Vietnam cu aproximativ 1.100–1.300 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuie de obicei între 1.450 și 1.750 de dolari. Chiriile pe termen lung sunt, de regulă, între 350 și 650 de dolari, în funcție de oraș și cartier.

Cheltuielile zilnice rămân scăzute pe toate planurile. Mâncarea locală costă doar câțiva dolari, transportul public este ieftin, iar călătoriile interne, cu trenul sau cu companiile aeriene low-cost, sunt ușoare și accesibile. Chiar și în cele mai mari orașe din Vietnam, mulți expați constată că pot trăi bine cu mult mai puțin decât ar putea în SUA, fără să renunțe la confortul modern sau la o viață socială activă.

Thailanda

„Thailanda oferă o varietate de stiluri de viață, de la orașe de coastă la orașe bogate cultural, iar în întreaga țară beneficiază de servicii medicale de nivel mondial, ospitalitate și un stil de viață relaxat, toate la un cost mult mai mic decât în SUA”, spune Stevens.

Este ușor de înțeles de ce Thailanda a fost mult timp un magnet pentru expați. Între clima caldă, mâncarea excelentă și infrastructura solidă, îți poți construi o viață care să se simtă în același timp aventuroasă și confortabilă, fără să cheltuiești la nivelul de acasă.

International Living indică un amestec de opțiuni urbane, de plajă și de munte ca orașe de destinație. Bangkok atrage persoanele care își doresc energia unui oraș mare, mall-uri moderne, restaurante excelente și un sistem de transport eficient. În nord, Chiang Mai este de mult timp un favorit datorită ritmului său mai lent, orașului vechi plin de temple și accesului la aventuri în aer liber în parcurile naționale din apropiere.

Foto: Hepta

Pentru viața la mare, expații se îndreaptă adesea către insulele și orașele de coastă din sud, de la zonele de resort precum Koh Samui și Pattaya, până la insule mai liniștite și mai puțin aglomerate, unde costurile tind să fie mai mici și viața se desfășoară într-un ritm mai domol.

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Thailanda cu aproximativ 1.200–1.400 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuie de obicei între 1.600 și 1.900 de dolari. Chiriile pe termen lung sunt, de regulă, între 450 și 800 de dolari, în funcție de locație și tipul de locuință, iar International Living menționează că în unele zone de coastă este încă posibil să găsești locuințe mobilate, la câteva minute de plajă, pentru sub 500 de dolari pe lună.

Cheltuielile zilnice sunt, de asemenea, remarcabil de accesibile. Datele mobile și internetul sunt ieftine, mesele locale pot costa doar câțiva dolari, iar transportul este prietenos cu bugetul. Sistemul de sănătate este un alt mare avantaj, cu spitale de înaltă calitate și specialiști vorbitori de engleză disponibili la prețuri care sunt adesea o fracțiune din cele cu care sunt obișnuiți americanii.

Bali

În Indonezia, insula Bali este unul dintre acele locuri rare în care viața de zi cu zi poate părea cu adevărat luxoasă, fără un preț de lux. „Este un loc în care lucruri considerate un lux, precum o vilă mică într-o grădină tropicală, ajutor domestic, ieșiri frecvente la restaurant și servicii de wellness, sunt atât de accesibile încât îți poți permite să te răsfeți regulat. Un masaj? 10 dolari”, spune Stevens.

Dincolo de costurile zilnice reduse, atracția stilului de viață este evidentă. Un climat cald aproape ecuatorial pe tot parcursul anului, o cultură profundă și o viață de zi cu zi care curge într-un ritm ușor, care atrage deopotrivă lucrători la distanță și expați pe termen lung.

Zonele preferate de expații din Bali diferă mult în funcție de ritmul de viață pe care îl cauți, spune International Living. În sud, Legian și Seminyak te plasează aproape de plajă și de cea mai mare concentrație de restaurante, magazine și viață de noapte a insulei. Sanur este de mult timp un favorit pentru un stil de viață de coastă mai liniștit, cu o promenadă ușor de parcurs pe jos, priveliști la răsărit și o atmosferă mai tradițională balineză.

Foto: Hepta

Pentru un cadru mai verde, în interiorul insulei, Ubud atrage oameni care își doresc terase de orez, temple și o scenă axată pe wellness, având totodată la dispoziție suficiente restaurante și facilități moderne. Dacă ești în căutarea unor costuri mai mici și a unei atmosfere de coastă mai liniștite, Lovina, pe coasta de nord, este cunoscută pentru ritmul său relaxat și pentru prețurile mai mici la mâncare și locuințe decât în orașele de plajă din sud. Iar pentru peisaje dramatice și zone bune pentru surfing, Uluwatu, pe Peninsula Bukit, oferă priveliști de pe stânci și o senzație mai puternică de „evadare”, cu zone care sunt încă relativ neaglomerate.

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Bali cu aproximativ 1.200–1.400 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuie de obicei între 1.650 și 1.950 de dolari. Chiriile pe termen lung sunt, de regulă, între 600 și 1.000 de dolari, în funcție de locație, dimensiune și dacă prioritizezi apropierea de plajă sau un cartier mai local.

Extra-cheltuielile de zi cu zi pot fi surprinzător de accesibile. Mâncatul în oraș este ieftin, ajutorul domestic este larg disponibil, iar serviciile de wellness, precum masajele, sunt faimoase pentru prețurile lor mici, ceea ce face ușor să-ți permiți mici luxuri în rutina zilnică.

Malaezia

„Malaezia se remarcă prin infrastructura sa modernă, mediul vorbitor de limbă engleză și valoarea excepțională a costului de trai, mai ales în locuri precum Penang, unde poți închiria un apartament modern cu două dormitoare, cu acces pe bază de cartelă, pază 24 de ore din 24, piscină, sală de sport și, de obicei, două locuri de parcare, pentru 870 de dolari pe lună sau chiar mai puțin”, spune Stevens.

Această combinație de valoare și confort este cea care plasează constant Malaezia aproape de vârful clasamentelor International Living. Țara oferă servicii publice eficiente, asistență medicală excelentă, rate scăzute ale criminalității și o societate profund multiculturală, influențată de culturi malaeziene, chineze, indiene și europene. Limba engleză este larg vorbită, scena culinară este considerată una dintre cele mai bune din Asia de Sud-Est, iar conexiunile de călătorie în Asia și dincolo de ea sunt ușoare și accesibile.

International Living recomandă Penang ca principal hub pentru expați din țară. Insula Penang oferă plaje, trasee de drumeție, porturi de agrement și un puternic sentiment de comunitate, alături de George Town, un oraș animat, inclus în patrimoniul UNESCO, cunoscut pentru arhitectura sa, scena artistică și cultura gastronomică. Expații apreciază și Penang Hill, precum și grădinile botanice ale insulei pentru activități în aer liber.

Foto: Hepta

Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, îi atrage pe cei care își doresc un stil de viață mai urban, cu shopping de clasă mondială, restaurante, spații culturale și transport public eficient. Alte destinații populare de-a lungul peninsulei includ Malacca, cunoscută pentru farmecul său colonial, și Ipoh, un oraș mai liniștit, cu o scenă de cafenele în creștere și costuri de trai mai mici. Geografia joacă și ea un rol important. Vestul Malaeziei evită sezoanele musonice mai dure care afectează coasta de est, făcând viața de zi cu zi mai ușoară pe tot parcursul anului.

Potrivit International Living, un cuplu poate trăi confortabil în Malaezia cu aproximativ 2.500 de dolari pe lună, mulți cheltuind chiar mai puțin, în funcție de stilul de viață și locație. Clădirile moderne cu facilități precum piscine, săli de sport, securitate și parcare se închiriază de obicei sub 900 de dolari pe lună, mai ales în Penang.

Ieșirile la restaurant sunt ieftine, costurile de divertisment sunt reduse, iar asistența medicală este atât de calitate, cât și accesibilă. Consultațiile de rutină pot costa doar 50 de dolari, fără timpi mari de așteptare. Viața de zi cu zi în Malaezia este descrisă pe scară largă ca fiind ușoară, confortabilă și lipsită de stres, ceea ce o face una dintre cele mai atractive baze pe termen lung din Asia de Sud-Est pentru expații care vor să trăiască bine cu mai puțin.

Ecuador

De mult timp apreciat de expați pentru accesibilitate și calitatea vieții, Ecuadorul oferă o combinație rară de vreme blândă, de primăvară, alimente proaspete, legături sociale puternice și costuri zilnice scăzute. Sistemul de sănătate din marile orașe este de înaltă calitate și ieftin, transportul public este accesibil și eficient, iar viața de zi cu zi tinde să fie mai lentă și mai „umană” decât în multe zone din SUA.

„În special în zonele muntoase, în orașe precum Cuenca sau Cotacachi, Ecuadorul oferă o valoare excepțională și un puternic sentiment de comunitate. Aici vremea este mai răcoroasă, nu este nevoie să cheltuiești pe încălzire sau aer condiționat, iar cultura liniștită și blândă face ușoară adaptarea”, spune Stevens.

Dincolo de zonele montane, diversitatea Ecuadorului este un mare atu. Țara concentrează plaje, munți și păduri tropicale într-un teritoriu relativ mic, ceea ce face ușor să explorezi mai multe regiuni înainte de a te stabili definitiv. Mulți expați închiriază pentru luni sau chiar ani, în timp ce descoperă ce li se potrivește cel mai bine.

Foto: Hepta

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Ecuador cu aproximativ 1.200–1.450 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuiește, de obicei, între 1.750 și 2.050 de dolari. Costurile de locuire sunt deosebit de atractive: chiriile pe termen lung variază, în general, între 450 și 750 de dolari, adesea mobilate.

Cheltuielile zilnice rămân scăzute datorită transportului public ieftin, asistenței medicale accesibile și piețelor locale abundente, care vând produse proaspete la prețuri foarte mici. În multe orașe din zonele montane, clima temperată înseamnă și lipsa nevoii de încălzire sau aer condiționat, ceea ce menține facturile la utilități la un nivel minim.

Columbia

Demult trecută de reputația sa problematică, Columbia a devenit una dintre cele mai atractive destinații din America Latină pentru a trăi bine cu bani puțini. Expații menționează adesea căldura oamenilor, o cultură puternică a cafelei și gastronomiei, festivalurile vibrante și accesul la natură, de la plaje și păduri tropicale până la munți.

Medellín este o alegere de top, potrivit International Living, datorită climei sale blânde pe tot parcursul anului, cartierelor ușor de parcurs pe jos, sistemului medical solid și vieții culturale înfloritoare.

Bogotá este atractiv pentru cei care își doresc o capitală mai mare, mai cosmopolită, cu muzee, teatre și universități, în timp ce orașele de coastă precum Taganga oferă un stil de viață mai lent, centrat pe plajă.

Foto: Hepta

Dincolo de marile orașe, Columbia are o varietate mare de orașe mai mici și centre regionale unde expații găsesc costuri mai mici și un ritm de viață mai relaxat. Mulți nou-veniți aleg să închirieze mai întâi, explorând diferite regiuni înainte de a se stabili în zona cu clima și comunitatea care li se potrivesc cel mai bine.

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Columbia cu aproximativ 1.200–1.450 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuiește, de obicei, între 1.750 și 2.050 de dolari. Costurile de locuire sunt deosebit de atractive, cu chirii pe termen lung cuprinse, în general, între 450 și 800 de dolari, în funcție de oraș și cartier.

Sistemul medical este un mare atu: spitalele private sunt moderne și accesibile, iar străinii pot avea acces la sistemul național de sănătate al Columbiei cu prime lunare care reprezintă doar o fracțiune din costurile din SUA. Mesele în oraș, transportul și divertismentul sunt toate ieftine, ceea ce face ușor să te bucuri de un stil de viață social și de calitate fără a cheltui prea mult.

Grecia

Grecia apare pe lista celor mai ieftine locuri de locuit realizată de International Living și a ocupat, de asemenea, un loc fruntaș în cel mai recent raport al publicației despre pensionare.

Unele dintre cele mai bune valori se găsesc în afara celor mai cunoscate destinații turistice, spune International Living. Atena este atractivă pentru cei care își doresc energia unui oraș mare, instituții culturale și servicii medicale excelente, în timp ce Salonic oferă un stil de viață urban puțin mai lent și cu un aer mai local.

Pentru viața pe insule, Corfu, Creta, Rhodos și insule mai puțin cunoscute precum Skopelos sau anumite zone din Ciclade oferă infrastructură solidă, comunități primitoare și prețuri mult mai mici decât locuri precum Santorini sau Mykonos. Orașele din interiorul țării și insulele mai mici tind să ofere cele mai mici costuri și cel mai mare sentiment de integrare în viața de zi cu zi a Greciei.

Foto: Hepta

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Grecia cu aproximativ 1.600–1.850 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuiește, de obicei, între 2.050 și 2.350 de dolari. Costurile de locuire variază, în general, între 700 și 1.100 de dolari pe lună, cu chirii semnificativ mai mici în afara centrelor turistice majore. „Chiar și la capătul superior al intervalului, corespondenta noastră IL și-a cumpărat casa cu vedere la mare, cu trei dormitoare și trei băi, pe Corfu, pentru 250.000 de euro, genul de proprietate care ar costa peste 1 milion de dolari în State”, spune Stevens. „Și poți găsi adevărate chilipiruri care necesită puțină renovare pentru 80.000 de dolari, sau chiar mai puțin.”

Cheltuielile zilnice sunt, de asemenea, rezonabile după standardele europene: alimentele, transportul public și mesele în oraș costă mult mai puțin decât în SUA, iar serviciile medicale sunt atât de calitate, cât și accesibile.

Italia

Pentru mulți expați, atractivitatea Italiei merge mult dincolo de peisaje. Viața de zi cu zi aici este mai lentă și mai conștientă, centrată pe mâncare, familie și comunitate. De la ritualurile cafelei de dimineață până la plimbările de seară prin oraș, cultura te încurajează să savurezi momentele obișnuite, adesea la costuri mult mai mici decât s-ar aștepta oamenii.

„Umbria arată și se simte ca Toscana — dar prețurile sunt semnificativ mai mici. Lângă orașul istoric Assisi, de exemplu, poți găsi locuințe frumoase, renovate, spațioase, la aproximativ 150.000 de dolari”, spune Stevens.

International Living indică regiunile centrale și sudice drept unele dintre cele mai bune opțiuni ca raport calitate-preț din Italia. Umbria și Le Marche oferă orașe medievale pe dealuri, podgorii și centre istorice, fără prețurile Toscanei. În sud, regiuni precum Calabria, Puglia și anumite zone din Sicilia oferă climă caldă, linii de coastă spectaculoase și costuri de locuire deosebit de mici.

Foto: Hepta

Orașele mai mici și zonele rurale tind să ofere cea mai mare accesibilitate, dar chiar și zone aflate la distanță de navetă față de Roma, Florența sau Milano pot fi surprinzător de rezonabile. Mulți expați aleg să închirieze mai întâi, folosind rețeaua excelentă de trenuri a Italiei pentru a explora diferite regiuni înainte de a se stabili definitiv.

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Italia cu aproximativ 1.800–2.050 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuiește, de obicei, între 2.300 și 2.650 de dolari. Costurile de locuire variază, în general, între 800 și 1.300 de dolari pe lună, cu prețuri semnificativ mai mici în zonele rurale și regiunile mai puțin cunoscute.

Mâncarea și cheltuielile zilnice sunt adesea mai mici decât în SUA, mai ales dacă faci cumpărături local și mănânci ca un italian. Serviciile medicale sunt un alt mare avantaj: sistemul național al Italiei este foarte apreciat, larg accesibil și accesibil ca preț, mulți expați completându-l cu îngrijire privată la costuri reduse.

Mexic

Atracția Mexicului constă în cât de ușor poate fi să îți construiești o viață completă: comunități solide de expați, o cultură caldă și sociabilă și un ritm al vieții vizibil mai lent decât acasă. Adaugă facilități fiabile precum aeroporturi bune, autostrăzi solide și internet rapid în multe zone, și este ușor de înțeles de ce Mexicul este adesea prima mutare pe care oamenii o iau serios în calcul.

International Living subliniază că cel mai mare avantaj al Mexicului este varietatea. Dacă îți dorești viață la plajă, țara oferă totul, de la insule cu deschidere la Marea Caraibilor și orașe turistice până la comunități mai liniștite de pe coasta Pacificului. Pentru un stil de viață mai tradițional, în interiorul țării, orașele coloniale și fostele orașe miniere de argint oferă arhitectură fermecătoare, piețe alimentare, centre pietonale și un climat mai răcoros datorită altitudinii mai mari.

Pe de altă parte, Mexicul are centre cosmopolite unde vei găsi spitale moderne, restaurante internaționale, instituții culturale și zboruri directe înapoi către SUA, păstrând în același timp costurile zilnice mult mai mici decât în majoritatea orașelor nord-americane.

Foto: Hepta

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Mexic cu aproximativ 1.500–1.800 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuiește, de obicei, între 2.100 și 2.450 de dolari. Chiriile pe termen lung variază adesea între 600 și 1.000 de dolari pe lună, deși prețurile diferă mult în funcție de faptul dacă prioritizezi viața pe plajă, un centru istoric sau un cartier mai local.

„Corespondenta noastră, stabilită pe insula caraibiană Cozumel, plătește doar 500 de dolari pe lună pentru a închiria apartamentul ei cu un dormitor în cel mai bun cartier din oraș”, spune Stevens.

Pe lângă chiria accesibilă, mulți expați indică serviciile medicale drept un factor major de valoare: îngrijirea privată poate fi de înaltă calitate și semnificativ mai ieftină decât în SUA, iar lucruri de bază precum alimentele, utilitățile, mesele în oraș și transportul ajung adesea la o fracțiune din costurile cu care ești obișnuit, mai ales dacă „câștigi în dolari și cheltuiești în pesos”.

Nicaragua

Ceea ce atrage mulți oameni în Nicaragua este senzația de spațiu și calm. Viața aici se simte mai puțin comercializată decât în țările vecine, cu peisaje dramatice precum vulcani, lacuri, plaje și păduri tropicale, creând un cadru pentru un stil de viață care prioritizează timpul petrecut în aer liber, comunitatea și ușurința, mai degrabă decât programul și statutul.

International Living recomandă coasta Pacificului și orașele de deal ca favorite pentru expați. San Juan del Sur ancorează scena Pacificului cu plaje pentru surf, vedere la ocean și o comunitate de expați în creștere, dar încă liniștită. În interior, orașele coloniale și zonele de lângă lacuri îi atrag pe cei care doresc seri răcoroase, centre pietonale și un stil de viață mai tradițional.

Foto: Getty Images

Fiind încă o destinație emergentă pentru pensionari, mulți expați spun că se simte precum Costa Rica acum câteva decenii, mai puțin finisată, dar plină de posibilități. Drumurile și infrastructura se îmbunătățesc treptat, facilitând accesul între comunitățile de coastă și hub-urile din interior.

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Nicaragua cu aproximativ 1.300–1.550 de dolari pe lună, iar un cuplu cheltuiește de obicei între 1.850 și 2.150 de dolari. Locuințele pe termen lung variază între 400 și 700 de dolari pe lună, cu valoare mai bună în afara zonelor prime de pe plajă. „Într-un loc precum San Juan del Sur, chiar pe Pacific, 160.000 de dolari cumpără o proprietate frumoasă cu piscină în afara orașului”, spune Stevens.

Cheltuielile zilnice sunt deosebit de scăzute. Mâncarea locală este ieftină și proaspătă, utilitățile sunt modeste, iar servicii precum curățenie, grădinărit și transport costă o fracțiune din prețurile din SUA. Cheltuind aproape 2.000 de dolari pe lună, mulți expați spun că trăiesc foarte bine, adesea cu facilități precum piscină, spațiu exterior și mese frecvente în afara casei integrate în rutina zilnică.