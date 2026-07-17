A fost descoperită maimuța cu buze portocalii. Este mică, cu blană neagră, gură colorată și rage

3 minute de citit Publicat la 10:37 17 Iul 2026 Modificat la 10:55 17 Iul 2026

O nouă specie de maimuță, cu buze portocali, a fost identificată în Republica Democrată Congo (RDC). FOTO: CNN

O nouă specie de maimuță, cu buze portocalii distinctive și care scoate un sunet puternic asemănător unui răget, a fost identificată în Republica Democrată Congo (RDC).

Colobus congoensis, cunoscută de comunitățile locale sub numele de Likweli, este doar a cincea specie nouă de maimuță identificată de oamenii de știință în Africa în ultimii 75 de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista PLOS ONE, citată de CNN.

Maimuța are o blană neagră, lucioasă, păr lung, o coadă lungă și stufoasă, precum și marcaje faciale izbitoare în nuanțe de portocaliu și crem, au declarat miercuri, în comunicate oficiale, cercetători de la Florida Atlantic University (FAU) și City University of New York Graduate Center.

Aceștia au adăugat că specia prezintă „caracteristici distinctive ale craniului, dentiției și scheletului, care o diferențiază de toate celelalte maimuțe colobus africane cunoscute”.

De asemenea, este mai mică decât speciile înrudite de maimuțe colobus, cântărind aproximativ 6,8 kilograme.

„Se remarcă prin blana sa fină, care reflectă lumina, și prin trăsăturile faciale spectaculoase, create de firele lungi de păr negru de pe față și de urechile mari, pliate”, au precizat reprezentanții FAU.

„Descoperirea speciei Colobus congoensis ne schimbă înțelegerea asupra evoluției maimuțelor africane”, a declarat autoarea principală a studiului, Kate Detwiler, profesor asociat de științe biologice la Charles E. Schmidt College of Science din cadrul FAU.

„Cea mai apropiată rudă cunoscută este Colobus satanas, întâlnită la peste 1.200 de kilometri distanță, în vestul Africii Centrale”, a spus ea. „Totuși, dovezile noastre genetice arată că cele două specii s-au separat în urmă cu aproximativ 4–5 milioane de ani, reprezentând una dintre cele mai vechi divergențe evolutive cunoscute din cadrul genului Colobus”.

Procesul de descriere a noii specii a început în 2008, când o maimuță neobișnuită a fost fotografiată de cercetători care lucrau în partea est-centrală a RDC. Zece ani mai târziu, aceștia au reușit să o observe mult mai clar și au înregistrat ulterior 114 observații în perioada 2018–2022.

Pe lângă analiza anatomiei și observațiile din teren, cercetătorii au trebuit să studieze și materialul genetic al maimuței și să folosească informațiile ecologice furnizate de comunitățile locale pentru a demonstra că este vorba despre o specie care nu fusese descrisă anterior.

„Atunci când este descoperită o posibilă specie nouă, dovezile trebuie să fie copleșitoare”, a declarat coautorul studiului, Christopher Gilbert, profesor de antropologie la CUNY Graduate Center și Hunter College, într-un comunicat al CUNY.

„Am analizat colecții muzeale și seturi comparative de date, examinând cranii, piei și elemente ale scheletului, alături de exemplare aparținând speciilor cunoscute de maimuțe colobus africane”, a explicat el. „Aceste comparații ne-au permis să demonstrăm fără echivoc că această maimuță e o specie distinctă”.

Cu toate acestea, există îngrijorări privind conservarea speciei Likweli, având în vedere că observațiile au fost făcute într-o arie de aproximativ 1.700 de kilometri pătrați.

„Cercetătorii propun ca specia nou descoperită să fie clasificată drept specie pe cale de dispariție, din cauza arealului restrâns, a pierderii habitatului și a presiunii exercitate de vânătoare”, se arată în comunicatul CUNY. „Cea mai mare parte a habitatului cunoscut se află în Parcul Național Lomami, ceea ce face ca protejarea acestei regiuni să fie esențială pentru supraviețuirea speciei”.

„Rară și fascinantă”

Alexander Georgiev, lector superior în primatologie la Bangor University din Țara Galilor, care nu a participat la studiu, a descris analiza drept „foarte riguroasă și convingătoare”.

„Descoperirea unei noi specii de maimuță, necunoscută nu doar pentru știință, ci și puțin cunoscută oamenilor care trăiesc în zona în care aceasta există, este un eveniment extrem de rar și de captivant”, a declarat el pentru CNN joi.

„Autorii studiului relatează că locuitorii din doar opt dintre cele 52 de sate aflate la marginea arealului noii specii pe care le-au vizitat au putut oferi informații despre această primată și au fost capabili să o descrie”, a spus Georgiev.

„Acest lucru explică de ce a fost nevoie de atât de mult timp pentru ca specia să fie documentată de comunitatea științifică”, a adăugat el.

„Pădurea tropicală congoleză în care trăiește această primată este imensă, iar mari porțiuni ale ei nu au fost încă explorate în mod corespunzător de oamenii de știință”.