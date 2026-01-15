Adevăratele vedete din timpul summitului dintre Japonia și Coreea de Sud. Au fost cele mai admirate și mai fotografiate

În vechea capitală a Japoniei, Nara, adevăratele vedete din această săptămână, din timpul summitului între Japonia și Coreea de Sud, au fost căprioarele.FOTO Profimedia Images

S-au plimbat prin oraș și în zona templelor, și chiar s-au apropiat de vizitatorii care le ofereau biscuiți speciali, creați doar pentru ei, scrie AP News.

În această săptămână, Nara a găzduit un summit între Japonia și Coreea de Sud, la care prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, originar din acest oraș, l-a primit pe președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Cu toate acestea, în ciuda diplomației de înalt nivel, căprioarele au fost, totuși, adevărații „vedete” ale evenimentului.

Turistii din parc s-au oprit pentru a privi sau a hrăni animalele cu biscuiți vânduți de comercianți, făcuți din făină și orez. Atunci când căprioarele își îndreptau privirile către vizitatori, mulți dintre aceștia răspundeau scoțând biscuiții și apropiindu-se mai mult.

Nu toate întâlnirile erau însă blânde. Unele căprioarei împingeau vizitatorii din spate, mirosind rucsacurile și sacoșele. Altele încercau să muște din buzunarele paltoanelor sau să roada hainele, suspectând că mâncare ar putea fi ascunsă acolo.

Unii vizitatori ezitau, părând nervoși, dar totuși le dădeau căprioarelor de mâncare.

În timp ce animalele se apropiau, mulți turiști se retrăgeau cu un pas înapoi sau țipau. Alții, în schimb, își ridicau telefoanele pentru a face poze.

Peste 1.000 de căprioare trăiesc în parc și în zonele înconjurătoare. Ei se plimbă liber pe peluze, trotuare și terenurile templelor, odihnindu-se sub copaci sau adunându-se lângă tarabele cu mâncare. Câteva căprioare au fost văzute rătăcind prin magazinele din apropiere.

Căprioarele sunt protejați și sunt considerați sacri conform credințelor locale Shinto. Potrivit legendei, acum mai bine de o mie de ani, o divinitate ar fi ajuns în Nara călărind un cerb alb.

Nara a fost prima capitală permanentă a Japoniei în secolul al VIII-lea și găzduiește mai multe situri UNESCO, inclusiv templul Todaiji și sanctuarul Kasuga.