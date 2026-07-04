Cercetătorii au găsit o sticlă de plastic plutind în ocean şi au fost uimiţi să vadă o creatură marină trăind în interiorul ei

Recipientul în care trăia crabul a fost recuperat din larg, la aproximativ 500 de metri de insula Sesoko, din Japonia. Sursa foto: Hajime Sato / Hiroshima University

Câţiva cercetători marinari au găsit o sticlă de plastic plutind în ocean şi au fost uimiţi să vadă o creatură marină trăind în interiorul ei, întrucât nu putea ieşi, relatează BBC Wildlife. Descoperirea scoate în evidență impactul pe care poluarea cu plastic îl are asupra vieții marine și oferă noi indicii despre modul în care deșeurile ajung să afecteze animalele din oceane.

În timpul unei misiuni de monitorizare a puietului de pești în largul coastelor insulei Okinawa, din Japonia, o echipă de cercetători marinari a observat o sticlă de plastic plutind pe apă. Când au recuperat-o, oamenii de ştiinţă au avut parte de o surpriză.

"Spre surprinderea noastră, un crab înotător viu de dimensiuni mari, Portunus sanguinolentus, era prins în interiorul sticlei", au declarat cercetătorii Hajime Sato și Yoichi Sakai, cei care au făcut descoperirea, într-un comunicat, potrivit sursei citate. Ulterior, aceştia au mai spus: "Crabul era, în mod evident, mai mare decât deschiderea sticlei!".

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Cum a ajuns crabul în interiorul sticlei? Aceasta a fost întrebarea care i-a preocupat pe oamenii de ştiinţă.

Analizând recipientul, recuperat la 500 de metri de insula Sesoko, din Japonia, în iulie 2022, cercetătorii au descoperit indicii care arătau că fusese fabricată cu aproximativ opt luni mai devreme, în noiembrie 2021.

Deși sticla era deschisă, iar apa circula liber în interior și în exterior, crabul era complet captiv.

Gâtul sticlei avea un diametru de doar 24 de milimetri, însă animalul măsura 40,31 milimetri în lungime și 88,23 milimetri în lățime. Cu alte cuvinte, crescuse atât de mult, încât nu mai putea ieși prin deschiderea îngustă a recipientului.

Aceasta părea să fie singura explicație pentru felul în care crabul ajunsese în interiorul sticlei. Însă o altă întrebare rămânea fără răspuns: cât timp petrecuse acolo?

Pentru a dezlega acest mister, Hajime Sato și Yoichi Sakai, împreună cu regretatul Tetsuo Kuwamura, cercetător la Universitatea Chukyo din Nagoya și coautor al studiului, au analizat descoperirea și și-au publicat concluziile în revista științifică Ecosphere.

În momentul în care oamenii de știință au recuperat sticla, în apropierea acesteia înotau patru specii de pești aflați în stadiul juvenil.

"Am emis ipoteza că acesta, crabul, a supraviețuit hrănindu-se cu puietul de pește care intra în sticlă", au scris autorii studiului. Analiza conținutului stomacului, realizată prin tehnica de metabarcodare ADN, a confirmat că acesta consumase atât pești-balistă pătați (Canthidermis maculata) și pești sergent-major (Abudefduf vaigiensis), cât și alge verzi și brune (Ulva compressa și Myrionema strangulans), care probabil crescuseră în interiorul recipientului plutitor.

Sticla din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), folosită inițial pentru vin Shaoxing, avea pe exterior și exemplare de balani plutitori (Lepas anserifera). Tocmai acestea le-au oferit cercetătorilor cheia pentru rezolvarea misterului.

Cunoscând ritmul de creștere al acestor crustacee, oamenii de știință au estimat că sticla plutise în mare timp de aproximativ 62 de zile.

"Rezultatele sugerează că acest crab a intrat în sticlă în stadiul larvar sau juvenil, a supraviețuit datorită condițiilor favorabile de hrănire și a continuat să crească în interiorul recipientului în timpul celor aproximativ două luni în care acesta a plutit pe mare", s-a mai menţionat în studiu.

În cele din urmă, crabul a crescut atât de mult, încât nu a mai putut ieși prin gura sticlei, rămânând complet captiv.

Oamenii de știință știu deja că poluarea cu plastic poate răni și ucide numeroase specii marine. Balenele, rechinii și alte mamifere marine se pot încurca în plasele de pescuit abandonate, iar țestoasele își pot pierde viața după ce înghit pungi de plastic, confundându-le cu hrana.

Noua descoperire arată însă că efectele poluării se extind și asupra unor viețuitoare mult mai mici, precum acest crab.

"Sticlele de plastic aruncate de oameni pot deveni capcane pentru crabi, împiedicându-i să mai scape", au explicat autorii studiului, conform BBC Wildlife.

"Prin acest exemplu impresionant, ne dorim ca cititorii să înțeleagă că obiectele care ne fac viața mai ușoară pot avea uneori consecințe neașteptate asupra micilor animale marine", au subliniat Hajime Sato și Yoichi Sakai.

Potrivit cercetătorilor, acesta nu este un caz izolat. "Au mai fost raportate situații similare în apele din jurul Japoniei, ceea ce sugerează că nu a fost un accident singular", au precizat autorii studiului.