De la închisoare la paradis: Cândva o insulă temută, acest loc izolat din Grecia e azi refugiul uneia din cele mai rare foci din lume

5 minute de citit Publicat la 14:00 18 Iul 2026 Modificat la 14:00 18 Iul 2026

Insula Gyaros din Grecia, stg, Foca-călugăr mediteraneană, Monachus monachus, dr. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cândva sinonimă cu izolarea, închisoarea și persecuția politică, îndepărtata insulă grecească Gyaros este astăzi recunoscută pentru un motiv cu totul diferit.

Insula nelocuită din arhipelagul Cicladelor, folosită timp de decenii pentru exilarea și întemnițarea opozanților politici, a devenit un refugiu important pentru foca-călugăr mediteraneană, una dintre cele mai rare specii de foci din lume, potrivit Times of India.

Odată cu gestionarea strictă a activităților umane din jurul insulei și protejarea apelor sale înconjurătoare, Gyaros găzduiește acum aceste foci alături de habitate subacvatice bogate și colonii de păsări marine.

Transformarea sa dintr-un loc temut de detenție într-un sanctuar marin protejat reprezintă o combinație remarcabilă între o istorie umană dificilă și refacerea ecologică.

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Cum a devenit o insulă grecească temută a închisorilor un refugiu pentru foci rare

Gyaros se află în nordul Cicladelor, înconjurată de apele albastre ale Mării Egee.

Izolarea și peisajul său aspru au făcut-o odinioară locația ideală pentru autoritățile care doreau să țină prizonierii departe de restul societății.

În secolul XX, mii de prizonieri politici și opozanți au fost închiși acolo, în special în perioadele de tulburări politice din Grecia.

Astăzi, lipsa unei așezări umane permanente a oferit vieții sălbatice un spațiu neobișnuit de mare pentru dezvoltare.

Focile-călugăr mediteraneene folosesc coasta insulei, inclusiv peșterile marine și plajele deschise, pentru odihnă, reproducere și creșterea puilor.

Gyaros a devenit un loc în care aceste foci își pot crește puii, în timp ce păsările marine își construiesc cuiburile de-a lungul stâncilor inaccesibile.

Gyaros este asociată cu exilul încă din Antichitate, însă reputația sa modernă a fost modelată de utilizarea insulei ca închisoare în secolul XX.

Prizonierii politici au fost trimiși acolo în anii tulburi care au urmat Războiului Civil Grec, iar insula a fost folosită din nou ulterior, în perioada dictaturii militare din Grecia.

Poziția sa izolată, resursele limitate și condițiile dificile au făcut detenția deosebit de aspră.

Complexul penitenciar abandonat și celelalte vestigii rămase în picioare continuă să amintească de această perioadă dureroasă din istoria Greciei.

Insula a rămas nelocuită de la sfârșitul perioadei închisorii, lăsând în urmă un peisaj în care urmele fizice ale suferinței umane coexistă acum cu habitate naturale tot mai importante pentru fauna sălbatică.

Una dintre cele mai rare specii de foci din lume și-a găsit aici refugiul

Foca-călugăr mediteraneană (Monachus monachus) este una dintre cele mai rare specii de pinipede din lume și rămâne o prioritate pentru conservare în întreaga regiune mediteraneană.

Odinoară răspândită pe suprafețe mari, specia a suferit un declin sever din cauza vânătorii deliberate, perturbării habitatelor, capturării accidentale în uneltele de pescuit și pierderii zonelor costiere potrivite pentru viață.

Gyaros a devenit un loc important pentru această specie.

Coasta sa relativ nealterată oferă intimitatea de care focile-călugăr au nevoie pentru odihnă și reproducere, mai ales în perioada sensibilă în care femelele își îngrijesc puii.

Protejarea acestor zone este deosebit de importantă deoarece perturbările din apropierea locurilor de reproducere și odihnă pot pune presiune suplimentară asupra populațiilor vulnerabile de foci.

Apele din jurul insulei Gyaros sunt, de asemenea, pline de viață

Importanța ecologică a insulei Gyaros depășește cu mult focile vizibile de-a lungul coastelor sale.

Sub apele Mării Egee din jurul insulei se află pajiști de iarbă de mare Posidonia oceanica, un habitat marin mediteranean important, care oferă adăpost și zone de reproducere pentru numeroase specii.

Apele mai adânci conțin, de asemenea, formațiuni de corali, în timp ce stâncile insulei oferă locuri de cuibărit pentru păsările marine.

Împreună, aceste medii fac din Gyaros un ecosistem marin și costier interconectat valoros, nu doar un refugiu pentru o singură specie amenințată.

Recunoscând această importanță ecologică, zona marină din jurul insulei Gyaros a fost inclusă în rețeaua europeană Natura 2000 în anul 2011.

În 2019, Gyaros și apele sale înconjurătoare au devenit prima zonă marină protejată din Ciclade cu măsuri specifice de gestionare menite să protejeze bogăția naturală a regiunii.

Eforturile de conservare ajută la protejarea sanctuarului

Protejarea unei zone marine izolate vine cu propriile provocări, mai ales în ceea ce privește controlul activităților precum pescuitul ilegal.

Un sistem de supraveghere bazat pe tehnologii noi a contribuit semnificativ la reducerea activităților de pescuit ilegal în zona protejată.

Oamenii de știință continuă, de asemenea, să colecteze informații despre ecologia zonei și populațiile de pești pentru a evalua cât de eficient funcționează măsurile de conservare.

Efortul de protejare a implicat autorități guvernamentale, organizații de conservare, cercetători, administrații locale și comunități de pescari.

Această abordare colaborativă urmărește să echilibreze conservarea pe termen lung a insulei cu interesele comunităților din întregul arhipelag al Cicladelor.

De la simbol al izolării la o oază a vieții

Puține locuri ilustrează o schimbare atât de spectaculoasă de rol precum Gyaros. Timp de generații, izolarea sa a fost folosită pentru a separa oamenii de societate.

Astăzi, aceeași izolare a contribuit la crearea condițiilor în care fauna vulnerabilă poate găsi refugiu în fața anumitor forme de perturbare umană.

Istoria insulei nu a dispărut. Ruinele închisorii rămân parte din memoria politică și culturală a Greciei, iar eforturile de conservare recunosc din ce în ce mai mult faptul că Gyaros are atât o importanță istorică, cât și una ecologică.

Ceea ce a fost odinioară ales ca loc de exil deoarece era îndepărtat și neprielnic pentru oameni a devenit valoros tocmai, în parte, din același motiv.

Țărmurile sale liniștite oferă acum spațiu focilor-călugăr mediteraneene pentru a se reproduce și a-și crește puii, în timp ce apele din jur protejează pajiști de iarbă de mare și alte forme de viață marină.

Drumul parcurs de Gyaros, de la insulă-închisoare la sanctuar marin protejat, nu este așadar doar o poveste despre natură care recuperează un loc abandonat.

Este un exemplu despre modul în care un peisaj marcat de un trecut uman dureros poate primi un nou rol, devenind un refugiu pentru unele dintre cele mai amenințate viețuitoare ale Mediteranei, păstrând în același timp memoria celor care au suferit cândva acolo.