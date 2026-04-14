Imagine rară cu „jaguarul norilor”. A fost văzut pentru prima dată după zece ani în Honduras, la 2.200 de metri altitudine

Camerele de monitorizare au surprins un jaguar în zona înaltă a masivului Sierra del Merendón din Honduras, pentru prima dată în ultimii zece ani. În imaginile primite în exclusivitate de CNN, masculul solitar, supranumit „jaguarul norilor”, a fost văzut pe 6 februarie, la aproximativ 2.200 de metri altitudine, într-o pădure montană.

Descoperirea este un semn încurajator pentru Honduras, o țară care încearcă să își refacă mediul natural. Jaguarul a pierdut 49% din habitatul său istoric din America, potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Cea mai mare populație trăiește în Amazon, iar toate celelalte populații sunt considerate pe cale de dispariție sau în pericol critic.

În Honduras, jaguarul este specie protejată, dar continuă să se confrunte cu mari probleme. „Defrișările și braconajul sunt cele mai mari amenințări, iar noi lucrăm pentru a le combate”, a declarat Franklin Castañeda, directorul Panthera în Honduras. Organizația, dedicată protejării felinelor sălbatice, este cea care a obținut imaginile cu jaguarul.

FOTO: panthera.org

Între 2001 și 2024, Honduras a pierdut 1,5 milioane de hectare de pădure, adică 19% din suprafața sa împădurită, potrivit Global Forest Watch. Principala cauză a fost extinderea agriculturii, mai ales a plantațiilor și a terenurilor de pășunat. Guvernul și-a asumat să reducă defrișările până la sfârșitul deceniului și să refacă 1,3 milioane de hectare de pădure. Prin planul „Zero Deforestation 2029”, autoritățile au declarat stare de urgență de mediu și folosesc o forță militară de 8.000 de soldați pentru a combate exploatările forestiere și activitățile agricole ilegale.

În același timp, braconajul speciilor care reprezintă hrana jaguarului, cum sunt cerbul brocket, pecarii și iguanele, afectează resursele de hrană ale animalului.

Totuși, în Munții Merendón apar și semne clare de progres. Pădurea montană din această zonă, alături de alte păduri de ceață din Honduras, este protejată încă din 1987, când autoritățile au înțeles cât de importante sunt aceste locuri ca surse de apă pentru comunitățile din jur. „Atunci nu știau, dar acum știm că protejau și un habitat foarte important pentru jaguari”, a spus Castañeda.

Activitățile ilegale și pierderea biodiversității nu au dispărut complet. În ultimii ani însă, Panthera și partenerii săi au intensificat supravegherea prin patrule, camere de monitorizare și senzori acustici ascunși. În plus, au pus în aplicare și un program de refacere a populațiilor de animale-victimă. Potrivit Panthera, braconajul a scăzut, iar pădurea a devenit mai potrivită pentru marile feline.

„Se pare că vedem o revenire a felinelor mari, în general”, a spus Castañeda.

Cei mai mulți jaguari trăiesc la altitudini sub 1.000 de metri

În 2021, după 17 ani de monitorizare, proiectul a detectat pentru prima dată pume în această zonă, iar de atunci au urmat mai multe apariții. Au mai fost observate și oceloturi, jaguarundi și margay. Astfel, regiunea găzduiește toate cele cinci specii de feline sălbatice cunoscute în Honduras.

Cei mai mulți jaguari trăiesc la altitudini sub 1.000 de metri, iar exemplarele din pădurile de ceață sunt extrem de rare. Nu se știe încă dacă este vorba despre un comportament nou sau doar despre unul care a trecut neobservat până acum, din cauza izolării zonelor montane, a explicat dr. Allison Devlin, directoarea programului Panthera pentru jaguari.

În Honduras au fost înregistrate doar trei cazuri de jaguari observați la altitudine mare, ultimul în 2016. După acea apariție, Panthera și partenerii săi, printre care Wildlife Without Borders și US Fish and Wildlife Service, au creat un coridor protejat pentru fauna sălbatică în lanțul Merendón, la granița dintre Honduras și Guatemala.

Castañeda a numit noua apariție „extraordinară” și a spus că muntele unde a fost văzut jaguarul este monitorizat de 15 ani, iar în ultimii zece ani supravegherea a fost permanentă.

Jaguarii nu sunt animale care stau într-un singur loc. În Honduras, au fost înregistrate exemplare care au parcurs 10 kilometri într-o singură noapte. Există și cazuri documentate de jaguari care au mers până la 400 de kilometri în apropierea graniței dintre SUA și Mexic, a spus Castañeda.

Apariția din Honduras nu este singura veste bună pentru specie. Luna aceasta, un recensământ național din Mexic a arătat că populația de jaguari sălbatici a crescut cu 10%, de la 4.800 în 2018 la 5.326.

Luna trecută, în Brazilia, la conferința ONU privind speciile migratoare, a fost adoptat un nou cadru internațional pentru protejarea jaguarului, pe care Devlin l-a numit „un moment important pentru conservarea speciei”.

Și organizațiile neguvernamentale vor avea în continuare un rol important. Directorul Panthera în Honduras a spus că organizația lucrează împreună cu Rainforest Trust pentru a crea, în următorii ani, o nouă arie protejată numită Wildlife Refuge Guanales. Aceasta va include tabere de cercetare la altitudine mare și zone bogate în biodiversitate, legând Parcul Național Cusuco din Honduras de Rezervația Sierra Caral din Guatemala. Rezultatul va fi un nou coridor pentru feline sălbatice, care va consolida și proteja habitatul jaguarului.