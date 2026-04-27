Moment istoric: elanul revine în pădurile din România. Primele patru exemplare au sosit în „Ținutul Zimbrilor” din Neamț

2 minute de citit Publicat la 13:33 27 Apr 2026 Modificat la 13:33 27 Apr 2026

Elanul revine în pădurile administrate de Romsilva, în Parcul Natural Vânători Neamț FOTO: Romsilva

România marchează un moment istoric în conservarea biodiversității: elanul a fost reintrodus oficial în fauna țării, după o absență de peste 200 de ani. Anunțul a fost făcut de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care a coordonat aducerea a patru exemplare în Parcul Natural Vânători Neamț.

Cele patru animale – un mascul și trei femele – provin din centre specializate din Germania, Franța și Elveția. Exemplarele au fost selectate atent pentru a se adapta cât mai bine la condițiile din România, într-un demers considerat o premieră pentru conservarea speciilor dispărute din ecosistemele locale.

Reintroducerea face parte din proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, derulat de administrația parcului în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România, ACDB și Asociația Mioritics. Inițiativa urmărește refacerea biodiversității și dezvoltarea unui model de turism sustenabil în zonă.

Pentru a facilita adaptarea, elanii vor rămâne timp de 30 de zile în carantină, sub monitorizare strictă. În această perioadă, accesul publicului este restricționat, urmând ca ulterior vizitatorii să poată observa animalele de la distanță, în condiții de siguranță.

„Aducerea elanilor este un act de reparație morală față de natură. Alături de reintroducerea zimbrului, acest proiect consolidează statutul parcului ca reper pentru conservarea naturii în România”, a declarat Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț.

Elanul (Alces alces), cunoscut în trecut și sub numele de „plotun”, era o specie comună în fauna României până la începutul secolului al XIX-lea. A fost menționat inclusiv de Dimitrie Cantemir în lucrarea „Descriptio Moldaviae”. După dispariție, specia a mai fost observată doar sporadic, prin exemplare rătăcite, în secolul XX.

Proiectul beneficiază de finanțare din partea Fundației OMV Petrom, prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat împreună cu FDSC și Propark.

Administrația parcului, aflată în subordinea Romsilva, își propune să continue eforturile de conservare a biodiversității și de reintroducere a marilor erbivore, transformând „Ținutul Zimbrului” într-un exemplu de bune practici la nivel național.