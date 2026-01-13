O căprioară minusculă se ia la bătaie cu un rinocer de 2 tone, la un zoo din Polonia. O filmare arată cine a învins

O căprioară muntjac neînfricată, de doar 23 kg, s-a confruntat față în față cu un rinocer de aproape două tone, într-o luptă de tip David și Goliat, surprinsă pe cameră la o grădină zoologică din Polonia.

Un îngrijitor de la Grădina Zoologică din Wroclaw a filmat confruntarea dintre Maruska, rinocerul, și Mundzak, căprioara muntjac chineză, într-un videoclip care a fost vizionat de milioane de ori pe rețelele sociale.

„Probabil cineva a uitat să se uite în oglindă în dimineața asta. Respect pentru răbdarea angelică a Maruskăi!”, a scris Grădina Zoologică din Wroclaw în descrierea videoclipului postat pe Instagram.

Clipul arată căprioara firavă înfruntându-și adversarul mult mai mare într-un țarc acoperit de zăpadă, în timp ce bestia de 1.700 kg își ridică capul.

Micul muntjac face un pas mic înapoi, ca și cum s-ar întreba pentru o clipă dacă această confruntare a fost o idee bună, dar își menține poziția, își pleacă capul și se repede direct spre cornul masivului rinocer negru.

Rinocerul își leagănă capul de câteva ori, aparent neîncrezător, înainte de a porni și el la atac împotriva combatantului obraznic, de 75 de ori mai mic.

Însă, în loc să se întoarcă și să fugă, căprioara atacă din nou, aplicând o a doua lovitură cu capul, care îl face pe rinocer să o ia la fugă, în timp ce micul său adversar îl urmărește.

Părând să profite de lipsa de încredere a rinocerului, picioarele subțiri ale căprioarei o propulsează frenetic înainte, într-o urmărire care duce la o ultimă confruntare față în față, înainte ca rinocerul să fugă din nou.

Această încăierare palpitantă — dar în cele din urmă inofensivă — a fost rezultatul unui exces de testosteron acumulat la Mundzak, deoarece „prietena” lui avea o „iritație”, potrivit grădinii zoologice citată de New York Post.

„Trebuie să-și descarce energia și să arate cine e șeful — chiar dacă partenerul de antrenament cântărește 1,7 tone. Cine s-ar fi gândit că un asemenea războinic doarme într-un corp atât de mic?”, se arată în postarea de pe Instagram a grădinii zoologice.

În ciuda confruntării lor, cei doi au rămas prieteni. Un videoclip ulterior, postat de Grădina Zoologică din Wroclaw, îi arată pe foștii „adversari” mâncând fericiți fân unul lângă altul, câteva zile mai târziu, alături de prietena lui Mundzak.

„Și cum arată relația lor în fiecare zi? Exact așa cum puteți vedea în acest videoclip”, a scris grădina zoologică, menționând că porecla lui Mundzak printre îngrijitori este „Daddy Munchkin”.

„Rinocerii și muntjacii trăiesc împreună în grădina noastră zoologică de ani de zile; au dormitoare separate, dar o ‘curte’ comună. Mănâncă fân împreună, din mai multe tăvi, și, după cum puteți vedea, de obicei există o armonie deplină aici”, continuă postarea tradusă.

„Ceea ce ați văzut în filmulețul cu popularitate record este un comportament natural, deși foarte rar. Tata Mundzak și-a apărat teritoriul deoarece femela era în călduri. Rinocerul a tratat situația ca pe o formă de joacă. Din fericire, ea este foarte delicată și își amintește că este de aproximativ 100 de ori mai mare decât colegul ei!”

Grădina Zoologică din Wroclaw este cea mai veche grădină zoologică din Polonia, fiind deschisă în 1865. Găzduiește în prezent peste 10.500 de animale din 1.132 de specii.