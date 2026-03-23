O viperă turcoaz, șarpele zburător și şopârle gecko, printre noile specii descoperite în peșterile din Cambodgia

O nouă viperă turcoaz, șerpi zburători și şopârle gecko necunoscute, descoperite în Cambodgia.

O viperă de pământ de culoare turcoaz, șarpele zburător și şopârle gecko se numără printre noile specii descoperite în peșterile din Cambodgia, relatează CNN. Peșterile de calcar din ţara aflată în sud-estul Asiei, în mare parte neexplorate, se întind pe mii de kilometri și adăpostesc nenumărate specii nedescoperite, precum și ecosisteme unice, cu viețuitoare care nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ.

Cercetătorii au explorat 64 de peşteri din Cambodgia și au descoperit o comoară de creaturi extraordinare

Potrivit sursei citate, un nou studiu al peșterilor din provincia Battambang, situată în nord-vestul Cambodgiei, a scos la iveală o serie de specii noi pentru știință, inclusiv o viperă de pământ de culoare turcoaz, un șarpe zburător, trei specii de șopârle gecko noi, două de micro-melci și două specii de miriapode.

Provincia Battambang este celebră pentru formațiunile sale muntoase izolate (numite "phnoms"), care se ridică brusc din câmpie, creând habitate "insulare", unde speciile evoluează separat de restul junglei.

Noua specie de viperă şi alte trei noi specii de gecko recent descoperite nu au fost încă denumite și descrise oficial. Altfel spus: acestea sunt în curs de catalogare. Celelalte creaturi extraordinare au fost deja recunoscute oficial în cadrul studiului de biodiversitate, care a explorat 64 de peșteri, între noiembrie 2023 și iulie 2025 și ale cărui rezultate au fost publicate într-un raport luni.

Fiecare deal și peșteră din peisajul carstic stâncos al Cambodgiei – un termen care descrie un relief format atunci când rocile se degradează, dând naștere unor izvoare subterane, cursuri de apă care se scufundă și doline – este izolat de celelalte. Fiecare funcționează ca un "laborator insular" al evoluției, găzduind numeroase forme distincte de viață care s-au adaptat habitatului lor specific, potrivit organizației britanice de conservare Fauna & Flora, care a condus studiul împreună cu Ministerul Mediului din Cambodgia și experți de teren.

"Gândiți-vă la asta ca la propria lor mică scenă de biodiversitate, unde natura realizează același experiment, în mod repetat și independent", a declarat, într-un comunicat, biologul evoluționist Lee Grismer, profesor de biologie la Universitatea La Sierra din California, care a sprijinit echipa de cercetare.

Ulterior, specialistul a mai făcut următoarele precizări: "Noi mergem în aceste locuri separate și analizăm ADN-ul speciilor, iar astfel vedem cum s-a desfășurat experimentul. Unele arată asemănător, altele diferit, iar prin această analiză putem înțelege care sunt forțele care determină modul în care evoluează".

Khvay Atyya, subsecretar de stat și purtător de cuvânt al Ministerului Mediului, a declarat că studiul a demonstrat încă o dată bogăție naturală remarcabilă și importanță pentru biodiversitatea globală a Cambodgiei.

"Ecosistemele noastre carstice nu găzduiesc doar specii rare și recent descoperite, ci oferă și valoare culturală, spirituală și economică comunităților locale", a spus Khvay Atyya.

Cambodgia este puternic angajată în consolidarea protecției și gestionării durabile a acestor peisaje unice, conform lui Khvay Atyya.

"Vom continua să colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a ne asigura că menținem un echilibru între dezvoltare și conservare, astfel încât patrimoniul nostru natural să fie protejat pentru generațiile viitoare", a mai precizat oficialul.

Sothearen Thi, coordonatorul pentru biodiversitatea carstică al Programului Faună și Floră Cambodgia, a declarat că zonele carstice din Cambodgia reprezintă o comoară de secrete științifice care așteaptă să fie descoperite.

"De la reptile și melci nedescoperiți, până la peșteri ascunse – încă nu știm atât de multe despre aceste ecosisteme unice și diversitatea creaturilor care trăiesc în ele", a spus aceasta pentru jurnaliştii de la Xinhua.

Zonele carstice se confruntă cu amenințări tot mai mari din cauza exploatării carierelor (în special de mineritul calcarului pentru producția de ciment,), a turismului gestionat necorespunzător, a incendiilor de vegetație, a exploatării forestiere ilegale și a vânătorii de animale sălbatice. Astfel activităţile umane pot distruge întregi ecosisteme înainte ca speciile să fie măcar identificate.

"(...), fără o gestionare durabilă, s-ar putea să nu aflăm niciodată ce adăpostesc cu adevărat aceste zone. Peisajele carstice se confruntă cu multe provocări antropice, iar speciile semnificative din punct de vedere biologic ar putea dispărea înainte de a fi măcar descoperite", a avertizat Sothearen Thi.

Studiul a confirmat prezența mai multor specii amenințate la nivel global, inclusiv pangolinul Sunda, langurul argintiu de Indochina, macacul cu coadă lungă și păunul verde, se arată în comunicatul de presă, adăugând că această descoperire evidențiază nevoia urgentă de a proteja acest habitat.