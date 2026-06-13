Dacă ai animale de companie și vrei să pleci în vacanță te poate ajuta pet sitting-ul. Ce este și cum funcționează

Platforme precum HomeExchange, TrustedHousesitters și Nomador conectează proprietarii de case cu câini, pisici, iepuri și papagali care sunt dispuşi să facă schimb de case în întreaga lume și să aibă grijă de animale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Noua tendinţă sunt vacanţele cu schimb de case şi pet sitting. Este vorba despre călătorii sustenabile, cu buget redus, cu schimb de case și servicii de pet sitting incluse. Oamenii stau în casele din întreaga lume în schimbul îngrijirii câinilor și pisicilor familiei.

Noua tendință sunt vacanțele care acceptă animale de companie cu schimb de case, inclusiv servicii de pet sitting, fără cazare costisitoare, fără a fi nevoie să le ceri prietenilor și rudelor să aibă grijă de câini și pisici, fără a fi nevoie să cauți cazări care acceptă animale de companie și dotate pentru bunăstarea lor, relatează Corriere della Sera.

Anunţurile pentru astfel de vacanţe au inundat internetul: „Îți vom da casa noastră din centrul Parisului cu condiția să ai grijă de Jack Russell, de pisica și de iepurele nostru pitic. Vom face același lucru pentru tine în Dublin.”

Schimbul de case este o opțiune de călătorie mai accesibilă și ar putea duce la economisirea unei sume cuprinse între 200 și 500 de euro din bugetul tău de vacanță.

Cum funcționează pet sitting-ul cu schimb de case

Platforme precum HomeExchange, TrustedHousesitters și Nomador conectează proprietarii de case cu câini, pisici, iepuri și papagali care sunt dispuşi să facă schimb de case în întreaga lume și să aibă grijă de animale. În esență, profilul tău indică ce animale de companie sunt prezente în casă și cum vor trebui să aibă grijă oaspeții de acestea pe durata șederii lor. Apoi, poți conveni asupra detaliilor înainte de a confirma schimbul: mâncare, plimbări, medicamente, program, temperamentul animalului de companie, urgențele veterinare etc. În acest fel, de exemplu, poți vizita zeci de capitale europene, precum și destinații din Statele Unite sau Canada, economisind costurile de cazare la hotel.

Schimbul de locuințe și serviciile de pet sitting pot fi reciproce sau doar ca oaspeţi. Astfel cineva poate sta în locuință fără a plăti niciun ban și are grijă de animalul de comapnie, în timp ce proprietarii stau în altă parte, ca în cazul platformelor HomeExchange și Nomador. De asemenea, puteți sta gratuit oriunde în lume în schimbul îngrijirii câinilor și pisicilor, înscriindu-vă cu abonament pe TrustedHousesitters, care, însă, nu include schimburi reciproce.

O tendință în creștere

În Italia s-a înregistrat o creștere de 52% față de 2024 a schimburilor de case cu pet stting. Conform unui studiu realizat de HomeExchange pe un eșantion de peste 8.500 de membri din Franța, Belgia, Spania, Italia, Germania, Canada, Statele Unite și Regatul Unit, călătorii care doresc să își petreacă vacanțele cu animalele lor de companie consideră schimbul de case o soluție de călătorie mai accesibilă și mai liniștită pentru bunăstarea animalelor de companie, a stăpânilor acestora și a membrilor comunității care le primește.

Există peste 80.000 de locuințe care acceptă animale de companie pe platformă. 44% dintre membrii HomeExchange dețin un câine și sunt, de asemenea, cei care tind să călătorească cel mai mult cu animalele lor de companie; 65% au o pisică și preferă sa o lase acasă în îngrijirea cuiva. Pentru acești membri, liniștea sufletească este garantată nu atât de locuințele care acceptă animale de companie, cât de faptul că 91% din comunitatea globală HomeExchange este deschisă asistenței pentru animale de companie în timpul unui schimb.

Pet sitting-ul reduce costul vacanțelor

Studiul a evidențiat, de asemenea, că printre membrii italieni care plătesc pentru îngrijirea animalelor de companie atunci când călătoresc, 51% cheltuiesc de obicei mai puțin de 200 EUR, în timp ce 29% cheltuiesc între 200 EUR și 500 EUR pe călătorie, costuri care pot fi eliminate prin schimburi de case. Nu numai atât, dar animalul de companie al altcuiva devine și un companion plăcut atunci când călătorești singur: 34% au considerat că a avea câini și pisici de care să aibă grijă este deosebit de satisfăcător atunci când călătorești singur.