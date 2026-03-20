Povestea emoționantă a dobermanului-erou din Ucraina: „Hanna a salvat peste 170 de oameni până în ultima zi de viață”

2 minute de citit Publicat la 10:49 20 Mar 2026 Modificat la 10:49 20 Mar 2026

Povestea emoționantă a dobermanului-erou din Ucraina. FOTO: Facebook „Antares”

Hanna, un doberman salvator din Ucraina care a ajuns cunoscut după ce a participat la sute de misiuni în zone afectate de război, a murit. Anunțul a fost făcut de echipa canină de căutare și salvare „Antares” din Pavlohrad, iar informația a fost relatată și de radiodifuzorul public ucrainean TSN.

Potrivit salvatorilor, Hanna a fost un câine de intervenție remarcabil, implicat atât în căutarea supraviețuitorilor, cât și în recuperarea trupurilor victimelor de sub dărâmăturile provocate de bombardamentele rusești, în orașe pașnice și în apropierea zonelor de luptă.

Hanna a participat la sute de misiuni de căutare și salvare în regiunile Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporijia, Donețk, Sumî, Kirovohrad, Herson și Nikolaev.

Potrivit echipei canine, datorită intervențiilor sale, peste 170 de persoane au fost găsite în misiuni extrem de dificile.

› Vezi galeria foto ‹

Una dintre cele mai importante operațiuni la care a luat parte Hanna a fost salvarea unui bărbat găsit în viață în a șaptea zi de la dispariție, după ce dobermanul i-a dat de urmă.

Hanna a fost implicată și în misiunea „On the Shield”, dedicată căutării și recuperării celor căzuți în război. Ea a ajutat atât la găsirea supraviețuitorilor, cât și a celor morți, devenind unul dintre cei mai cunoscuți câini salvatori din Ucraina.

În urmă cu un an, Hanna a fost diagnosticată cu o boală fatală. Medicii i-au dat atunci cel mult trei luni de trăit. Potrivit salvatorilor, boala a fost cauzată de munca extenuantă în condițiile dure de pe front și din zonele lovite de atacuri. În ciuda prognosticului rezervat, Hanna a mai trăit încă un an și a continuat să participe la intervenții până în ultimele sale zile.

Hanna și cățelușa ei, Karina, au fost și protagonistele unui reportaj realizat de TSN despre întoarcerea acasă a soldaților ucraineni căzuți în luptă. Moartea Hannei a fost primită cu emoție de colegii din echipa „Antares”, care au omagiat contribuția câinelui la salvarea de vieți omenești în timpul războiului.