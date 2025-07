Povestea emoţionantă a unei cămile din Pakistan: poate merge din nou după ce a primit o proteză pentru un picior amputat

Cammie, o cămilă simpatică din Pakistan, a devenit celebră după ce a primit o nouă şansă la o viaţă normală la un an după ce i-a fost amputat unul dintre picioarele din faţă. Oficialii parcului în care trăieşte animalul au reuşit să-i ofere o proteză, o premieră pentru Pakistan, iar scenele cu primii paşi au fost copleşitoare. Îngrijitorii ei au început să plângă când au văzut-o că poate merge din nou, a transmis duminică AFP, conform Agerpres.

Povestea emoţionantă a lui Cammie a avut loc la un sanctuar de animale din Karachi. Marţi, "am plâns când am văzut-o mergând; a fost un vis devenit realitate", a declarat pentru AFP Sheema Khan, care administrează parcul în care animalul trăieşte acum permanent.

Cammie, care aparţinea unui sătean din Sanghar, în provincia Sindh din sud-estul Pakistanului, a avut, potrivit presei locale, un picior tăiat în iunie 2024 de către un fermier furios când a văzut-o intrând pe terenul său în căutarea păşunii.

A year after being brutally maimed by a landlord who chopped off her leg in Sanghar district of Pakistan’s southern Sindh province, Cammie the camel walked again Tuesday morning on all four legs with the help of a prosthetic limb, creating a euphoric feeling among her caregivers. pic.twitter.com/UYb2y4YlnW