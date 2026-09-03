Proteste la Sofia după ce peste 100 de vulturi au fost otrăviți în Bulgaria în ultimii 10 ani și nicio persoană nu a fost condamnată

Vulturii joacă un rol important în ecosistem, hrănindu-se cu cadavrele animalelor moarte. Foto: Getty Images

Peste 100 de vulturi au fost uciși în Bulgaria în mai puțin de un deceniu. Anchetele nu au dus nicăieri: până în acest moment nu a existat vreo condamnare în niciunul dintre cazuri, acuză activiștii. Proteste au fost organizate în Sofia și Plovdiv după ultimul incident în care opt vulturi au fost otrăviți în Parcul Național Balcanii Centrali, iar activiștii speră că presiunea publică va duce la înăsprirea sancțiunilor, relatează Novinite.

Cinci vulturi negri și doi vulturi pleșuvi și singurul zăgan despre care se știa că trăiește în libertate în sălbăticie în Bulgaria au fost otrăviți mortal în Parcul Național Balcanii Centrali.

Reprezentanții Societății Bulgare pentru Protecția Păsărilor și ai altor organizații de conservare a naturii cer aplicarea mai strictă a reglementărilor existente, sancțiuni mai dure pentru infracțiunile împotriva speciilor protejate și incriminarea distribuirii momelilor otrăvite.

„Vrem să ridicăm categoria infracțiunilor legate de uciderea speciilor protejate prin Legea privind biodiversitatea, deoarece sancțiunile prevăzute în prezent nu le permit polițiștilor să utilizeze toate mijloacele de investigare”, a explicat Stoyan Nikolov de la Asociația pentru Protecția Biodiversității.

Încadrarea otrăvirilor într-o categorie superioară de infracțiuni le-ar permite polițiștilor să folosească și alte mijloace de anchetă și să îi identifice mai ușor pe cei care sunt vinovați de aceste morți.

Organizația estimează că peste 100 de vulturi au fost omorâți în Bulgaria în mai puțin de zece ani. Experții au spus că nu vulturii sunt ținta otrăvirilor, ci sunt victime colaterale ale tentativelor ilegale ale unor oameni de a-și proteja animalele de prădători.

Vulturii joacă un rol important în ecosistem, hrănindu-se cu cadavrele animalelor moarte. Ecologiștii spun că această funcție naturală contribuie la îndepărtarea resturilor de animale și reduce riscul răspândirii unor infecții periculoase.

„În 90% din cazuri, vulturii au murit din cauza otrăvirii, iar această statistică este tot mai alarmantă. Până în prezent nu a fost condamnată nicio persoană”, a explicat Nikolov.

Cele mai recente decese au readus în atenția ecologiștilor preocupările privind eficiența măsurilor de protecție a populațiilor de păsări pe cale de dispariție din Bulgaria.

Protestatarii au spus că speră ca reacția publică să determine instituțiile statului să ia măsuri concrete.

Yordanka Lukanova, de la Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor, le-a mulțumit celor care au participat la demonstrații și a spus că o mai mare conștientizare a publicului este importantă pentru protejarea faunei sălbatice.

„Suntem bucuroși că oamenii au venit să ne susțină la protest. Suntem tot mai conștienți de cât de fragil este echilibrul în natură și de faptul că trebuie să manifestăm o intoleranță tot mai mare față de astfel de cazuri”, a declarat Lukanova pentru Nova.

Ea a adăugat că ecologiștii speră ca cel mai recent caz să ducă la măsuri concrete din partea autorităților. „Sperăm ca de acum să existe o schimbare reală și ca instituțiile să ia măsuri”, a spus ea.