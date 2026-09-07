Un cățel salvat a participat la festivitatea de început de an școlar, într-o școală din județul Ilfov

<1 minut de citit Publicat la 22:50 07 Sep 2026 Modificat la 22:50 07 Sep 2026

Cățelușa Betty participă frecvent la activități educative / sursă foto: facebook - Protecția Animalelor CJ Ilfov

Un cățel salvat a fost prezent, luni, la festivitatea de început de an școlar de la Școala Nr. 1 din Glina, județul Ilfov. Reprezentanții Protecției Animalelor CJ Ilfov le-au vorbit copiilor despre adopție și sterilizare, precum și cât de importantă este empatia față de animale.

Betty a stat alături de elevi, profesori și directorul școlii, într-o acțiune dedicată educației pentru protecția animalelor.

De asemenea, potrivit reprezentanților organizației, cățelușa Betty participă frecvent la activități educative și evenimente alături de Protecția Animalelor CJ Ilfov.

„Pentru prima dată în Ilfov, la o ceremonie de început de an, a fost prezent și un cățel salvat.

Colega noastră Raluca și Betty au stat acolo, lângă elevi, profesori, director, primar și preot. Și am vorbit copiilor de la Școala Nr. 1 din Glina despre importanța empatiei, a adopției, a sterilizării.

Totul pleacă de la educație. Absolut totul.

Copiii de azi vor construi România de mâine.

De noi depinde cum arată România de mâine.

Cu animale pe străzi? Cu câini nesterilizați la poartă? Cu abuzuri asupra animalelor? Nu.

Nu așa vrem să arate.

Ora cu și pentru animale - acum, materie opțională în toată țara pentru clasele a V-a și a VI-a”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook.