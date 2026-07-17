Un șarpe de 1,5 metri a apărut printre șezlonguri, pe plaja din stațiunea Venus: Turiștii panicați au sunat la 112

2 minute de citit Publicat la 13:45 17 Iul 2026 Modificat la 13:45 17 Iul 2026

Șarpele capturat pe plaja din stațiunea Venus, 17 iulie 2026. Sursa foto: Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța

Un șarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri a provocat panică unor turiști de pe litoral după ce a apărut, vineri dimineață, printre șezlongurile de pe o plajă din stațiunea Venus.

Intervenția a avut loc în jurul orei 08:00, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care era semnalată prezența reptilei într-o zonă frecventată de turiști.

Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța s-a deplasat la fața locului și a reușit să captureze șarpele în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă.

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După capturare, reptila a fost transportată și eliberată în habitatul său natural, într-o zonă sigură și retrasă, departe de zonele populate.

Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar pericolul pentru turiști și celelalte persoane aflate pe plajă a fost înlăturat în condiții de siguranță.

Ce trebuie să faci dacă vezi un șarpe sau dacă ești mușcat

Dacă observi un șarpe, este important să păstrezi distanța și să eviți orice încercare de a-l prinde sau de a-l alunga. Chiar și speciile care nu sunt veninoase pot reacționa defensiv atunci când se simt amenințate.

Dacă vezi un șarpe:

nu te apropia și nu încerca să îl atingi;

păstrează o distanță de siguranță și îndepărtează-te calm;

ține copiii și animalele de companie departe de reptilă;

dacă șarpele se află într-o zonă aglomerată, sună la 112 pentru intervenția autorităților specializate.

Dacă ești mușcat de un șarpe:

sună imediat la 112 și solicită ajutor medical;

încearcă să rămâi calm și să limitezi mișcarea zonei afectate, pentru a încetini răspândirea eventualului venin;

menține membrul mușcat într-o poziție cât mai relaxată, fără efort;

reține aspectul șarpelui de la distanță, dacă este posibil, pentru a ajuta medicii să identifice specia.

Nu sunt recomandate metode precum tăierea rănii, sugerea veninului, aplicarea de garouri strânse sau încercarea de a captura șarpele după mușcătură, deoarece pot agrava situația.

În cazul unei mușcături, evaluarea medicală este necesară chiar dacă simptomele nu apar imediat.