VIDEO Doi șoricei s-au luat la „bătaie” într-o stație de metrou, iar călătorii s-au amuzat copios: „Ne-a încălzit inimile să-i vedem”

<1 minut de citit Publicat la 15:22 02 Sep 2026 Modificat la 15:34 02 Sep 2026

cei s-au luat la „bătaie” într-o stație de metrou FOTO: captură video Instagram/ sonia.mansfield_

Călătorii care așteptau metroul în stația Oxford Circus din Londra au avut parte de un moment neașteptat și amuzant. Doi șoareci au fost surprinși în timp ce se alergau și se „luptau” pe peron.

Imaginile, filmate de Sonia Mansfield și publicate pe rețelele sociale pe 29 august, au devenit rapid un moment de divertisment pentru cei aflați în stație.

„Ne-a încălzit inimile să-i vedem jucându-se și luptându-se unul cu celălalt. Eu și prietenul meu, Aaron, nu ne-am putut opri din râs”, a povestit Mansfield, potrivit Yahoo News.

Potrivit acesteia, scena a fost „atât de amuzantă” încât a ajuns să fie unul dintre cele mai haioase lucruri pe care ea și prietenul său le-au văzut vreodată.

Momentul neobișnuit a transformat așteptarea metroului într-un mic spectacol pentru călători, cei doi șoareci devenind pentru scurt timp principala atracție din stația Oxford Circus.