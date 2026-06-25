Madonna și Kate Moss au atras toate privirile la o prezentare de modă de la Paris

Madonna și Kate Moss au atras toate privirile la defilarea Saint Laurent din cadrul Săptămânei Modei Masculine de la Paris. Sura foto: Hepta

Madonna și Kate Moss au participat şi au atras toate privirile la defilarea Saint Laurent din cadrul Săptămânei Modei Masculine de la Paris, unul dintre cele mai strălucitoare și importante evenimente din calendarul modei globale.

Cele două vedete aflate în primul rând au atras atenția fotografilor prezenţi la una dintre cele mai așteptate prezentări de modă din capitala franceză, relatează Corriere della Sera.

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În ultimii ani, Madonna și-a transformat prezența la săptămâna modei într-o adevărată performanță estetică, nu doar ca participantă, ci ca o parte integrantă a spectacolului, în concordanță cu imaginea sa de artistă care a îmbinat întotdeauna muzica, moda și imaginea provocatoare.

Kate Moss, pe de altă parte, reprezintă cealaltă față a modei contemporane, cea mai naturală și boho-chic. În timpul Săptămânii Modei de la Paris, aceasta a ales să poarte pantaloni negri și un look all black, cu detalii vintage. Supermodelul britanic continuă să reprezinte una dintre cele mai influente estetici ale ultimilor treizeci de ani, etalând o eleganță aparent naturală, alcătuită din haine ușoare, accesorii minimale și o atitudine relaxată, dar specifică ei.

Când Madonna și Kate Moss apar la Săptămâna Modei, primul rând al defilării devine mai mult decât un simplu rând, devine un moment cultural: pe de o parte, teatralitatea Reginei Pop, pe de altă parte, sobrietatea iconică a unuia dintre cele mai influente modele din toate timpurile. Împreună, cele două vedete reprezintă două moduri diferite de a interpreta moda: ca spectacol și transformare în cazul Madonnei, ca stil personal și imediat în cazul lui Kate Moss. Și tocmai acest contrast face ca prezența lor să fie atât de puternică și constant virală pe rețelele sociale și în presa internațională.