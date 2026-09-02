Met Gala 2027 cu tema John Galliano a fost anulată: Motivul e o filmare din 2011 cu designerul. Maurice Munteanu: „Au trecut 15 ani”

Creatorul de modă John Galliano. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Expoziția „John Galliano: Horizons” din cadrul Met Gala, programată pentru 2027 la Metropolitan Museum of Art din New York, nu va mai avea loc. Decizia vine după reacțiile provocate de trecutul designerului britanic, în special pentru o înregistrare controversată din 2011 care aproape i-a distrus cariera.

Metropolitan Museum of Art din New York și John Galliano au anunțat, luni, că expoziția „John Galliano: Horizons”, care urma să fie prezentată de Costume Institute în 2027, nu va mai avea loc. Muzeul a precizat că va anunța ulterior o nouă expoziție pentru primăvara anului viitor și o nouă temă pentru Met Gala 2027.

Prin urmare, Met Gala 2027 nu a fost anulată. Evenimentul va avea loc în continuare, însă John Galliano nu va mai fi tema ediției de anul viitor, iar retrospectiva dedicată designerului nu va mai fi organizată.

Decizia a fost luată la aproximativ o lună după ce Met anunțase oficial proiectul.

Ce urma să fie „John Galliano: Horizons”

„John Galliano: Horizons” urma să fie o retrospectivă dedicată celor peste patru decenii de carieră ai designerului britanic.

Expoziția trebuia să urmărească parcursul lui Galliano de la colecția de absolvire prezentată la Central Saint Martins în 1984, prin activitatea la casa proprie, Givenchy și Dior, până la perioada Maison Margiela. Proiectul urma să includă haine, accesorii, schițe și materiale de arhivă.

Metropolitan Museum of Art prezenta expoziția drept o analiză a relației dintre realizarea estetică, responsabilitatea etică și recunoașterea instituțională. Intenția declarată era, astfel, de a examina nu doar contribuția lui Galliano la modă, ci și controversele care i-au marcat cariera.

Expoziția urma să se deschidă în mai 2027, după Met Gala, eveniment programat pentru 3 mai.

Acum, urmează ca Metropolitan Museum of Art să anunțe noua expoziție a Costume Institute și noua temă a galei.

În 2011, Galliano a fost înregistrat într-un local din Paris când făcea afirmații scandaloase

În centrul disputei se află un episod din 2011. John Galliano a fost filmat într-un local din Paris în timp ce făcea declarații antisemite și rasiste. Înregistrarea a devenit publică în februarie 2011 și a provocat una dintre cele mai mari crize din cariera designerului.

Ulterior, Galliano a fost condamnat de un tribunal francez pentru insulte antisemite și rasiste. Dior l-a concediat, iar designerul a dispărut pentru o perioadă din prim-planul industriei modei.

În anii care au urmat, Galliano a vorbit public despre dependența de alcool și despre perioada de recuperare. Și-a cerut scuze pentru afirmațiile făcute în 2011 și a revenit ulterior în industria modei.

În 2014, a fost numit director artistic al Maison Margiela, una dintre cele mai importante reveniri profesionale din moda contemporană. A ocupat această funcție până în 2024.

În declarațiile sale din ultimii ani, Galliano a vorbit despre procesul de recuperare, despre studiul Holocaustului și despre întâlnirile pe care le-a avut cu reprezentanți ai comunității evreiești.

De ce a fost contestată expoziția

Anunțul retrospectivei a generat reacții critice din partea unor reprezentanți ai comunității evreiești, politicieni și donatori ai muzeului.

Una dintre problemele invocate a fost apropierea dintre data Met Gala și Yom HaShoah, Ziua comemorării Holocaustului. Gala era programată pentru 3 mai 2027, iar expoziția urma să fie deschisă câteva zile mai târziu.

Criticii au considerat problematic ca Metropolitan Museum of Art să dedice un proiect major unui designer condamnat pentru declarații antisemite, în condițiile în care evenimentele urmau să aibă loc în această perioadă sensibilă pentru memoria Holocaustului.

Controversa a generat discuții în interiorul muzeului și cu reprezentanți ai comunității evreiești. În cele din urmă, John Galliano și Met au decis împreună că expoziția nu va mai avea loc.

Ce a transmis Galliano

În declarația sa, John Galliano a spus că este recunoscător muzeului și persoanelor implicate în proiect și că a luat decizia de a renunța la expoziție după o perioadă de reflecție și discuții.

Declarația integrală, tradusă în limba română: „Sunt profund recunoscător Muzeului Metropolitan de Artă și, în special, lui Max Hollein, Andrew Bolton și Anna Wintour, pentru extraordinara onoare de a propune o expoziție dedicată operei mele. Faptul că parcursul meu creativ a fost luat în considerare de o instituție pe care am admirat-o de-a lungul întregii mele vieți m-a emoționat mai profund decât pot exprima în cuvinte. Voi rămâne pentru totdeauna recunoscător pentru încrederea, grija și expertiza pe care Max, Andrew, Anna și întreaga echipă a Met le-au adus acestui proiect. După multă reflecție și după discuțiile purtate cu Met și cu toți cei implicați, am decis, cu mare tristețe, că este mai bine ca expoziția să nu aibă loc în acest moment. Îmi asum în continuare pe deplin responsabilitatea pentru durerea provocată de cuvintele mele din trecut, în special pentru suferința pe care am provocat-o comunităților evreiești și asiatice, și regret profund acest lucru. Înțeleg că o ispășire autentică nu se obține printr-o expoziție, prin recunoaștere instituțională sau printr-un singur gest public. Este o responsabilitate continuă, demonstrată prin ascultare, învățare și prin comportamentul unei persoane de-a lungul timpului. Nu vreau ca dezbaterea din jurul meu să pună Met într-o poziție dificilă sau să distragă atenția de la munca remarcabilă a Costume Institute. De asemenea, recunosc și respect faptul că o expoziție care să-mi onoreze opera ar fi dureroasă pentru unii oameni. Aș dori, de asemenea, să-mi exprim profunda recunoștință față de toți cei care m-au îndrumat, sprijinit și însoțit de-a lungul acestor cincisprezece ani de abstinență și recuperare din alcoolism și dependență. Înțelepciunea, răbdarea și umanitatea voastră m-au ajutat mai mult decât aș putea vreodată să exprim pe deplin. Vă rămân profund îndatorat pentru că mi-ați oferit, așa cum mi-ați promis, o viață mai bună decât aș fi putut vreodată visa. Recunoștința mea față de Met, Max, Andrew și Anna rămâne profundă și durabilă. Generozitatea, umanitatea și încrederea lor în importanța modei ca artă, cultură și istorie, precum și înțelegerea lor asupra fragilității umane și a posibilității de a evolua, vor rămâne pentru totdeauna cu mine.”

Maurice Munteanu: „Au trecut 15 ani”

În România, criticul de modă Maurice Munteanu a reacționat marți la anularea expoziției printr-o postare în care discută relația dintre istorie, vinovăție și artă.

Munteanu amintește gravitatea faptelor lui Galliano, dar pune în discuție și modul în care societatea tratează posibilitatea schimbării unui om după o faptă gravă.

Postarea integrală:

„În condițiile în care John Galliano: Horizons, retrospectiva programată pentru 2027 la Costume Institute, nu va mai avea loc, mă întreb ce ar trebui să înțeleagă adolescenții de astăzi despre istorie, vinovăție și artă.

Gabrielle Chanel continuă să fie celebrată, există în manuale, deși colaborarea ei cu autoritățile germane și legăturile cu aparatul nazist sunt documentate. De câte ori am asistat la momente importante din istoria modei în care acest trecut nici măcar nu era pomenit? Exemplele sunt nenumărate. Autorii nu sunt anulați, ei sunt studiați și aplaudați.

Ce a făcut Galliano la La Perle a fost sinistru și nu trebuie relativizat. A fost condamnat pentru insulte antisemite și rasiste, concediat de Dior, și-a pierdut propria casă și a fost exclus ani întregi din profesie. Au trecut însă cincisprezece ani în care a urmat tratamente, a rămas abstinent, și-a recunoscut vina, a studiat Holocaustul și a dialogat cu rabini, supraviețuitori și organizații evreiești. Dacă nicio transformare nu contează și nicio ispășire nu este posibilă, ce îi mai cerem celui vinovat: să se schimbe sau doar să dispară?

Galliano este uriaș. Una dintre puținele figuri contemporane care au schimbat radical moda. Opera lui este indispensabilă studenților, curatorilor și cercetătorilor. MET trebuia să construiască o expoziție lipsită de hagiografie: să arate geniul, căderea, vina și încercarea de reparare. Rolul unui muzeu nu este să ne protejeze de complexitate, pentru că nu putem corecta trecutul ștergând ceea ce ne tulbură prezentul. Istoria se înțelege, se judecă și se transmite. Putem spune că ceea ce a făcut Galliano a fost abject, dar și că anularea expoziției este o eroare intelectuală gravă.

Dacă un muzeu ajunge un tribunal, orice dialog artistic dispare. O expoziție nu echivalează cu o achitare. Dacă îi cerem muzeului să admită numai biografii ireproșabile, o parte imensă a istoriei artei devine de neexpus. Aproape toate marile ei nume au locuit, într-un fel sau altul, în proximitatea vinei, a compromisului ori chiar a unor gesturi de neiertat”

Alin Gălățescu: „Pentru ei nimic NU e destul!”

O reacție mai scurtă a venit din partea analistului de modă Alin Gălățescu.

Acesta a publicat pe Facebook o imagine cu John Galliano și a scris:

„Imaginea anului in FASHION: TRISTETEA unui Maestru - JOHN GALLIANO!! Pentru 'ei' nimic NU e destul! RUSINE!”

Gălățescu nu dezvoltă în postare argumentele referitoare la rolul muzeelor sau la raportul dintre opera și biografia unui artist, însă mesajul său exprimă opoziția față de anularea proiectului dedicat lui Galliano.

Cine este John Galliano

Născut: 28 noiembrie 1960, Gibraltar.

28 noiembrie 1960, Gibraltar.

Studii: Central Saint Martins, Londra; a absolvit în 1984.

Central Saint Martins, Londra; a absolvit în 1984.

Casă proprie: și-a lansat brandul John Galliano în 1984.

și-a lansat brandul John Galliano în 1984.

Givenchy: director artistic între 1995 și 1996.

director artistic între 1995 și 1996.

Dior: director artistic între 1996 și 2011, perioadă în care a devenit una dintre cele mai influente figuri ale modei contemporane.

director artistic între 1996 și 2011, perioadă în care a devenit una dintre cele mai influente figuri ale modei contemporane.

Scandalul din 2011: a fost condamnat în Franța pentru insulte antisemite și rasiste, după declarațiile surprinse într-o filmare într-un local din Paris.

a fost condamnat în Franța pentru insulte antisemite și rasiste, după declarațiile surprinse într-o filmare într-un local din Paris.

Maison Margiela: director creativ din 2014 până în 2024, unde a avut o revenire majoră în modă.

director creativ din 2014 până în 2024, unde a avut o revenire majoră în modă.

Importanță în modă: este considerat unul dintre designerii care au redefinit spectaculosul prezentărilor de modă și relația dintre modă, teatru și narațiune vizuală.

În prezent, John Galliano lucrează cu Zara, într-un parteneriat creativ pe doi ani, început în 2026. Este prima sa revenire oficială într-un rol profesional de designer după plecarea de la Maison Margiela, la sfârșitul lui 2024.

Mai exact, Galliano lucrează ca un fel de „re-author” al arhivelor Zara: reinterpretează piese și idei din arhiva recentă a brandului și le transformă pentru colecții noi. Prima colecție din cadrul colaborării este programată pentru luna aceasta.







