„Nu poate fi legal”. O americancă a fost șocată de patru lucruri în Marea Britanie. A făcut un clip viral la care și britanicii au râs

2 minute de citit Publicat la 11:31 04 Mai 2026 Modificat la 11:34 04 Mai 2026

O americancă a fost șocată de patru lucruri din Marea Britanie.

Când Kristen Campbell, o americancă de 36 de ani din Florida, s-a mutat la Londra în urmă cu șase ani, se aștepta probabil la ceai, politețe britanică și umor sec. În schimb, a descoperit o serie de obiceiuri care, pentru ea, au fost adevărate șocuri culturale.

Kristen a devenit virală pe TikTok după ce a povestit patru lucruri perfect normale în Marea Britanie, dar care, în opinia ei, par aproape ilegale. Videoclipul ei a strâns 191.000 de vizualizări, iar reacțiile britanicilor au fost pe măsură.

Primul lucru care a surprins-o a fost numărul mare de săli de pariuri. În Marea Britanie, astfel de locuri pot fi găsite aproape la fiecare colț de stradă, lucru care i s-a părut greu de înțeles. „De ce sunt aceste locuri peste tot, ca niște cafenele?”, s-a întrebat ea. În Statele Unite, pariurile au fost mult timp mult mai strict reglementate și asociate cu locuri speciale, nu cu magazine aflate pe drumul spre cumpărăturile zilnice.

Un alt șoc a fost felul în care britanicii traversează strada. Kristen spune că încă se simte ca și cum ar face ceva greșit atunci când trece prin locuri nemarcate. În SUA, traversarea neregulamentară poate aduce amenzi, în timp ce în Marea Britanie oamenii sunt mult mai relaxați: se uită în stânga și în dreapta, apoi traversează.

Americanca a fost surprinsă și de libertatea din televiziunea britanică. Consumul de alcool apare mult mai relaxat în emisiuni, fără aceeași reținere pe care o vede în programele din SUA. „Asta chiar m-a surprins”, a spus ea.

Cea mai mare uimire a sa a fost când a descoperit emisiunea „Naked Attraction”, cunoscută pentru nuditatea explicită. Pentru Kristen, obișnuită cu regulile mai stricte ale televiziunii americane, formatul a fost greu de imaginat. „Cum este posibil așa ceva?”, s-a întrebat ea.

Britanicii s-au amuzat pe seama reacțiilor sale și au comentat că toate aceste lucruri fac parte din normalitatea de zi cu zi. „Suntem un popor destul de relaxat”, a scris unul dintre utilizatori.

Până la urmă, experiența lui Kristen arată cât de diferit pot fi privite aceleași lucruri de la o cultură la alta. Ce pentru britanici este banal, pentru o americancă mutată la Londra poate părea aproape de necrezut.