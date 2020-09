Cum funcționează un antrenament online. Beneficii multiple, din propria casă

Dana este la aproape o mie de kilometri depărtare de România, mai exact în Grecia. Poate e greu de crezut, dar nici măcar acesta nu reprezintă un motiv pentru care să întrerupă antrenamentele cu femeile care îşi doresc să se menţină sănătoase.

„Contextul actual în lume ne obligă să lucrăm mai mult în online, automat şi antrenamentele au tendiţa să se mute acasă şi surprinzător multă lume găseşte treaba asta mult mai la îndemână, mult mai confortabil. Evident şi noi antrenorii ne-am orientat către treaba asta şi da, funcţionează”, spune antrenorul personal Dana Popescu.

Beneficiile antrenamentelor online

„Unul dintre primele avantaje este că am o relaţie mult mai strânsă cu clientele. Lucrând online am mai mult contact cu ele, am mai mult control, pentru că noi comunicăm în permanenţă şi eu ştiu ce mănâncă, mă întreabă "aoleu, aş vrea să mănânc ceva dulce, pot? Ce fac, cum fac?"

În afară de asta, ajung să le supraveghez chiar şi în privinţa antrenamentului mult mai mult pentru că ele îmi trimit video cu ce au făcut, iar eu le trimt punctual fiecare corecţie. Al doilea avantaj este că în felul acesta nu prea mai pot sări peste antrenamente, pentru că nu au nicio scuză, sunt acasă, oricând poţi să îţi găseşti 20 - 40 de minute să faci un antrenament”, a mai spus Dana la Antena 3.



Potrivit planului, este recomandat ca fiecare antrenament să înceapă cu cinci minute de încălzire, după care continuăm cu restul exerciţiilor. Specialiştii recomandă ca un astfel de antrenament să dureze între 20 şi 60 de minute.