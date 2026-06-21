NYT: Îngrijitorii care nu au de ales. Misiunea de a avea grijă, la bătrânețe, de părintele care te-a abuzat

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Carole nu și-a îmbrățișat niciodată tatăl. Îl ducea la doctor, îi gestiona banii, avea grijă să-i dea pastilele, îl monitoriza pe telefon ca să fie sigură că ajunge la masă. Dar nu se putea îndupleca să-l ia în brațe pe bărbatul care, în copilărie, o lovea cu piciorul „așa cum ai lovi un câine pe care îl abuzezi”. Povestea ei nu e singulară. În Statele Unite, un sistem care se bazează pe îngrijitori din familie neplătiți împinge milioane de oameni să aibă grijă, la bătrânețe, de părinții care i-au rănit, dezvăluie un amplu reportaj al jurnaliștilor de la The New York Times.

Totul a început în ianuarie 2024, cu un telefon de la oftalmologul tatălui ei. Știa Carole că Andre încă mai conducea, deși vedea atât de prost? Deși era ilegal să te urci la volan cu o vedere atât de slabă?

Ei bine, nu, nu știa. Avea grijă să nu afle astfel de lucruri despre tatăl ei. Și, oricum, nu prea îi păsa.

Cu toate astea, Carole s-a urcat în mașină și a mers până la casa lui, la marginea orașului Santa Rosa, în California, pe drumuri lungi de pământ, înconjurate de viță-de-vie. Casa avea covoare bej, draperii bej și pereți bej cu lambriuri de lemn – iar Carole, care îl vizita rar, a rămas șocată de „mizeria în care trăia”. Totul era în paragină. Mâncarea era expirată. Erau șobolani în acoperiș, dar Andre, parțial surd, nu auzea tropăitul neîncetat al labelor lor deasupra capului.

Și acolo era tatăl ei, 93 de ani, în picioare lângă ușa de la intrare, pe covorul murdar, lângă cadrul de mers vișiniu pe care ura să-l folosească. Părea mic, părea sfârșit. Carole nu voia să rămână, dar a rămas – și avea să se gândească mai târziu că, de fapt, nici nu avusese vreodată cu adevărat de ales.

Sora ei nu voia să audă de Andre – erau certate de ani de zile –, iar frații lui erau, până atunci, fie morți, fie prea bătrâni ca să-l ajute. Poate că ar fi putut pur și simplu să plece, să-l lase pe tatăl ei în grija statului, dar nu s-a îndurat. „Am destulă integritate”, povestește Carole, care are 58 de ani. „Și trebuie să mă pot privi în oglindă după ce nenorocitul ăsta moare”.

Vizita s-a transformat în ore de ajutor pe săptămână, apoi în ore în fiecare zi. Carole îl ducea pe Andre la programări. Îi gestiona finanțele și medicamentele. Îi făcea cumpărăturile. Îi răspundea la nesfârșitele apeluri și mesaje. Andre avea ceva economii din deceniile în care lucrase ca tipograf la un ziar, dar refuza să cheltuiască vreun ban pe îngrijirea lui. Spunea că nu are nevoie. Iar deși medicul îi dădea dreptate lui Carole că tatăl ei avea, clar, o formă de demență, i-a spus că nu-l poate obliga să plătească pentru îngrijitori, pentru menajeră sau pentru orice altceva. Și cu asta, basta.

În primăvara aceea, Carole a montat o cameră de supraveghere la ușa lui, care îi trimitea alerte pe telefon ori de câte ori ieșea afară. Odată, la serviciu, a deschis aplicația și și-a văzut tatăl, care lucra în grădină, prăbușindu-se pe spate ca un sac, izbindu-se cu capul de beton, după care s-a ridicat în șezut, părând că face o criză, și a căzut din nou. Atunci l-a dus la Urgențe – și apoi de fiecare dată când mai cădea.

Dar erau lucruri pe care nu voia să le facă: să-și îmbrățișeze tatăl, de pildă. Ori de câte ori îl ducea undeva cu mașina, îl punea pe Andre să stea pe scaunul din dreapta până când ea scotea cadrul de mers din portbagaj și i-l așeza lângă portieră, apoi îi punea o mână pe spate sau pe braț ca să-l sprijine – dar nu-l lua niciodată în brațe.

Uneori, pentru o clipă, Carole reușea să-l vadă pe Andre așa cum îl vedeau ceilalți: un bătrânel drăguț. Un franco-canadian cu ochi albaștri-deschis și un genunchi beteag, care spunea „merci beaucoup” cu urme de accent. Un om în vârstă, cu demență, care pierdea firul.

Dar, de cele mai multe ori, îl vedea așa cum era când ea era mică, pe vremea când o lovea cu piciorul – tare, „așa cum ai lovi un câine pe care îl abuzezi”. Își amintea cum, la 4 ani, se juca cu jucăriile în camera de zi, iar tatăl ei a început să-i strige să le strângă – și apoi, când n-a făcut-o, a apucat-o de amândouă mâinile, ca să nu poată scăpa.

„Îmi ține mâna dreaptă. Îmi ține mâna stângă. Și mă lovește cu piciorul între picioare. Mă doare îngrozitor. M-am scăpat pe mine și m-am simțit umilită, pentru că știam deja să merg la oliță, înțelegi?”, spune femeia. Își amintea că, după ce s-a terminat, și-a strâns jucăriile și s-a dus sus să se schimbe.

Când a devenit pentru prima dată îngrijitoarea tatălui ei, Carole s-a alăturat grupului de Facebook Parenting Aging Parents, cu aproape 40.000 de membri, majoritatea femei. Citea mesajele de pe forum, dar nu-și regăsea situația în prea multe dintre comentarii.

Ceilalți din grup păreau să fi avut părinți buni, sau măcar suficient de buni, care, la rândul lor, își meritaseră sprijinul copiilor la bătrânețe. Carole se simțea ca o îngrijitoare singuratică, al cărei simț al datoriei nu venea la pachet cu niciunul dintre sentimentele calde.

Curând însă, a început să vadă că existau și alții ca ea. Erau, de regulă, mai tăcuți, dar se dezvăluiau din când în când în comentarii. Și erau peste tot în țară – oameni care îngrijeau mame și tați care fuseseră ei înșiși niște părinți proști.

Unii avuseseră părinți care nu spuseseră niciodată „te iubesc”; care nu se străduiseră niciodată prea tare; care nu se arătaseră niciodată interesați. Alții avuseseră părinți care i-au rănit. Mulți fuseseră vătămați în felurile obișnuite – cu cureaua, cu pumnii, prin neglijare și umilință –, dar unii avuseseră părinți mai inventivi în felul în care provocau durere. O femeie al cărei tată își învârtea sora ținând-o de coadă. Un bărbat a cărui mamă, beată, îl trezea noaptea ca să-i spună ore în șir că e „un rahat”, ca să nu poată dormi.

Toți aveau motivele lor să îngrijească niște părinți care păreau să nu merite. Spuneau că trebuie, pentru că nu mai era nimeni altcineva. Pentru că nu-și permiteau să plătească îngrijitori profesioniști sau pentru că nu găseau niciunul în orășelul lor. Unii o făceau din vinovăție catolică, din alte feluri de vinovăție. Pentru că priveliștea unui părinte cândva robust, acum degradat și neputincios, îi destabilizase.

În Florida, o femeie a fost de acord să-și îngrijească tatăl pentru că acesta își ceruse iertare pentru tot. În Delaware, o altă femeie a făcut la fel pentru că, deși tatăl ei obișnuia s-o bată, mai târziu o apărase în fața mamei, când ea le spusese că e lesbiană.

O făceau pentru că voiau moștenirea. Pentru că erau convinși că datoria unui copil față de părinte e necondiționată. Pentru că „două rele nu fac un bine”. Pentru că nu-și dăduseră seama cât de greu avea să fie; cât de scump; cât de mult aveau să se țină părinții lor de viață.

Unii o făceau pentru că tații lor erau acum prea slabi ca să-i mai poată răni. Pentru că voiau să fie oameni buni. Pentru că un lucru a dus la altul și acum nu mai rămânea decât să îndure.

La începutul anilor 2010, o cercetătoare în asistență socială pe nume Jooyoung Kong, acum profesoară la Universitatea Wisconsin-Madison, a comparat proporția adulților americani care îngrijeau părinți vârstnici (în prezent, în jur de 10%) cu cea a celor care spuneau că fuseseră abuzați fizic sau sexual în copilărie (peste 20%). A presupus că unii adulți îngrijeau părinți care, cândva, le făcuseră rău, și a vrut să-i studieze. Colegii ei credeau că va găsi foarte puțini.

În schimb, într-un studiu din 2015 intitulat „Îngrijindu-mi abuzatorul”, care a analizat date despre îngrijitori, Kong și coautoarea ei, Sara Moorman, au descoperit că, dintre 1.001 adulți care aveau grijă de părinți vârstnici, 18,6% declaraseră că trecuseră, în copilărie, printr-un abuz verbal, fizic sau sexual din partea unui părinte, iar 9,4% raportaseră neglijare. La scară națională, asta ar putea însemna milioane de americani.

Kong a constatat că, uneori, existența acestor îngrijitori era explicată de cultură. În anumite comunități și familii existau oameni care nu-și puneau niciodată la îndoială obligațiile. Înțelegeau că le revine rolul de îngrijitori, indiferent de ce se întâmplase înainte.

Dar existau și cauze structurale. Când vine vorba de finanțarea îngrijirii pe termen lung, America se află „printre cele mai proaste” țări din lume, spune Howard Gleckman, cercetător la Urban Institute, un institut de cercetare economică și de politici publice fără afiliere politică. Mulți americani sunt uimiți să afle că Medicare nu acoperă deloc îngrijirea pe termen lung, că plătește în principal îngrijirea medicală acută – spitalizarea după un șold rupt sau o infecție, de pildă – și o scurtă perioadă de recuperare după aceea.

Medicaid acoperă, în schimb, îngrijirea – îngrijitori profesioniști care ajută la lucruri precum spălatul sau folosirea toaletei –, dar numai pentru persoanele cu active foarte limitate, în jur de 2.000 de dolari. Și chiar și atunci, acoperă adesea foarte puțin: poate câteva ore pe zi, care s-ar putea să nu fie de ajuns. Toți ceilalți sunt nevoiți să pornească pe ceea ce analiștii de politici publice numesc, eufemistic, „calea epuizării resurselor”. În medie, 35 de dolari pe oră pentru îngrijire la domiciliu și 115.000 de dolari pe an pentru un azil – și mai mult pentru o cameră privată.

Așa că sistemul american se sprijină pe îngrijitorii din familie, neplătiți, și mai ales pe copiii ajunși la maturitate. Bătrânii lăsați să se descurce singuri pot avea parte de sfârșituri cumplite: drumuri repetate la Urgențe – pentru deshidratare, malnutriție, pneumonie, infecții urinare, fracturi, căzături –, urmate de externări grăbite și de scurte perioade acasă, până la următoarea urgență. „Bucla blestemată” se încheie, spune Gleckman, doar atunci când oamenii mor în salon sau acasă. „Și nimeni nu știe, până când, știi tu, poștașul sau cineva simte un miros urât”.

Numai gândul la asta poate forța mâna unui îngrijitor reticent. „Cred că aici, în Statele Unite, se percepe adesea că îngrijirea e o alegere, deși peste 50% dintre îngrijitorii americani simt că nu au de ales”, spune Allison Applebaum, psiholog clinician care lucrează cu îngrijitorii din familie. În aceste cazuri, pretextul alegerii „aproape că dă naștere unui sentiment și mai mare de povară și resentiment”. Copilul ajuns la maturitate, care îndură totul fără tragere de inimă, e apoi pus în situația de a i se spune că, de fapt, a ales asta.

O femeie pe nume Asia, care locuiește în Washington, a povestit că a devenit îngrijitoarea tatălui ei din greșeală – deși mai târziu toată lumea a zis că, de fapt, trebuie să-și fi dat seama unde se îndreaptă lucrurile. El îmbătrânea și sărăcea și nu-și mai putea plăti chiria. Asia și soțul ei de atunci au hotărât să-i construiască o căsuță pe terenul lor. Avea să crească valoarea proprietății, și-a zis ea, iar tatăl ei putea, între timp, să locuiască acolo. Abia după ce s-a mutat a devenit limpede cât de avansată era demența lui.

Asia s-a gândit: „Vai de mine, nu! Nu am în mine ce trebuie ca să fiu îngrijitoare”. Apoi s-a simțit furioasă „și cam proastă”. Asta se întâmpla acum vreo zece ani.

În copilărie, tatăl ei fusese foarte religios și foarte sever și își bătea adesea copiii cu cureaua pentru diversele lor abateri. După aceea, plângea și promitea că se va îndrepta, iar de fiecare dată copilul pe care îl bătuse sfârșea prin a-l consola și a-i spune că totul e în regulă. Era îngrozitor și în alte feluri. Ura zgomotul, de pildă, iar în prezența lui copiilor nu le era permis să râdă.

Dar acum nu mai avea pe nimeni altcineva. Doi dintre cei patru copii ai lui nu mai voiau să-i vorbească, iar un altul locuia în alt stat. Asia a hotărât că, deși avusese o copilărie grea, asta nu era o scuză ca să fie ea însăși un om rău acum. Și-apoi, ce era să facă – să dea afară din casa ei un bătrân falit și cu demență?

Cu trecerea anilor însă, tatăl Asiei a devenit „mai solicitant decât orice alt aspect al vieții mele” – mai epuizant decât propriii ei copii. A ajuns să se teamă să iasă din casă, să se teamă chiar și să ude florile de pe verandă, pentru că, ori de câte ori o vedea, tatăl ei avea nevoie de încă ceva de la ea. Pe măsură ce demența lui – diagnosticată ulterior drept Alzheimer – se agrava, el devenea tot mai egoist și mai plin de sine. I-a spus că e „extrem de dezamăgit” de felul în care trăia, în afara bisericii. „Sună foarte dramatic, dar literalmente mă omora”, spune Asia. „Nu eram în stare să am o viață, în niciun fel, în afara îngrijirii lui”. La un moment dat, i-a spus soțului ei că o să se sinucidă. Nu vorbea pe de-a-ntregul serios, dar chiar se simțea disperată.

Apoi s-a îmbolnăvit mai tare. La începutul acestui an, Asia și-a mutat tatăl într-un centru, apoi în altul, apoi la îngrijiri paliative. Uneori, plângea și implora să fie lăsat să plece. Alteori, întreba când vin ceilalți copii ai lui în vizită.

La început, Asia îi spunea: „Nu prea sunt mulțumiți de tine, din cauza felului în care au fost crescuți”. Nu voia să-l consoleze. Să-l lase să moară, în cele din urmă, crezând că fusese un tată bun. Dar mai târziu a simțit că, de fapt, îl pedepsea pentru ceva ce probabil nici nu-și mai amintea. Așa că a început să-i spună că sunt ocupați.

Cercetările lui Kong despre îngrijitorii abuzați au scos la iveală o dinamică pe care clinicienii o ratau adesea.

„Nu întrebam niciodată despre relație”, spune Pat Berry, asistentă medicală la îngrijiri paliative, acum pensionată, care a studiat îngrijirea în familie. În primii ani de meserie, spune Berry, presupunea mereu că pacienții ei vârstnici vor fi îngrijiți de copiii lor, ori de câte ori e posibil, și că acei copii vor și vrea să o facă. Și că, în cele din urmă, copiii vor fi triști să-și vadă părinții murind. Asistentele spuneau întruna lucruri de genul: „Vai, ce dulce e mama ta”. Sau sunau o fiică ce nu mai trecuse de mult pe la spital: „Mama ta a întrebat de tine. Bănuiesc că ești ocupată, dar ce frumos ar fi dacă ai putea veni”. Nu le trecea niciodată prin minte că un copil ajuns la maturitate s-ar putea ține departe din cauza lucrurilor îngrozitoare care i se făcuseră.

Berry a ajuns să se gândească la limbaj – la felul în care toți cei din sistemul medical folosesc „persoană dragă” ca prescurtare pentru „membru al familiei” și la cum asta întărește un mit mai larg, acela că, într-o familie, oamenii se iubesc întotdeauna unii pe alții.

În cabinetele terapeuților, însă, acești îngrijitori se dezvăluiau. Mulți veneau ca să vorbească despre stabilirea unor limite. Dat fiind că trebuiau să fie îngrijitori, cum puteau să suporte asta? Ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă pentru părinții pe care îi aveau în grijă? Alții veneau doar ca să vorbească despre încercările îngrijirii – și uneori nu spuneau absolut nimic despre trecutul lor abuziv, săptămâni la rând.

„Adesea, îngrijitorii chiar trec prin această disociere”, spune Stephanie Muskat, asistentă socială din Toronto și fondatoarea grupului de terapie Compassion in Caregiving. „E foarte greu pentru cineva să recunoască: «Omul ăsta chiar mi-a făcut un mare rău și sunt profund rănit în adâncul meu, și totuși mă consum atât de mult ca să-i dăruiesc lui.» Așa că încearcă să separe lucrurile, fie și inconștient”.

Le spun terapeuților doar că nu dorm sau că sunt furioși tot timpul; că mănâncă prea mult sau prea puțin, sau că beau mult. Muskat a avut câțiva pacienți care, într-un soi de instinct de autoconservare psihică, reușiseră să uite că fuseseră vreodată maltratați – măcar pentru o vreme.

Debora s-a mutat la părinții ei acum cinci ani, când mama ei, de 87 de ani, nu mai putea face față singură tatălui de 90. „Ea e tare micuță, iar el e tare voinic”, spune ea. Debora era al doilea dintre cei zece copii ai lor și cea mai mare fiică, iar soțul ei murise deja. Toată lumea a presupus că ea va fi cea care ajută. „Cred că pur și simplu se aștepta lumea la asta de la mine”.

Încă de mică fusese mereu un fel de îngrijitoare – mereu avea grijă de frați la ferma familiei, mereu muncea la bucătărie, niciodată nu era lăsată să iasă afară la joacă.

La apartamentul părinților, Debora făcea curat, punea totul în ordine, le făcea comisioanele. Gătea mese pe care tatăl ei le împingea la o parte, ca un copil bosumflat. Pe măsură ce el slăbea tot mai mult, Debora a început să-l ajute și la altele: la toaletă, la duș. „Nu i-am spălat părțile intime”, mi-a spus. „I-am dat o cârpă să și le spele singur. N-aveam de gând să fac asta, înțelegi ce vreau să spun? Dar restul l-am frecat și l-am tot frecat”.

Debora știa că, în copilărie, tatăl ei o rănise uneori, deși amintirile îi erau încețoșate și incomplete. Așa că nu spusese nimănui niciodată – nici mamei, nici măcar soțului. Dar, întoarsă la părinți, a început să-și amintească lucruri. Uneori, un miros – ulei de motor (tatăl ei fusese mecanic), cherestea (mereu lucra ceva în lemn) – putea învia o întreagă scenă din copilărie. Debora a ajuns să înțeleagă că tatăl ei o abuzase sexual ani de zile. Că îi folosise corpul iar și iar și că o dusese și la alți bărbați – de obicei muncitorii de la fermă – și îi lăsase și pe ei să se folosească de ea, în schimbul băuturii, al țigărilor sau a orice altceva.

Și-a antrenat mintea să amorțească în timp ce îngrijea. „O făceam fără să simt”, spune ea. „Eram un robot”. Dar asta a funcționat doar o vreme; după aceea, a venit furia. A început să bea – la început puțin, apoi mult, în orele de după ce-și culca părinții.

Abia când câțiva dintre frați au confruntat-o în privința băuturii „mi-am descărcat, în sfârșit, sufletul”, spune Debora. „Și au luat-o razna. Nu le venea să creadă. Pentru că eram familia perfectă, doisprezece catolici”.

Tuturor le părea atât de rău. Și, după aceea, unii dintre frați au început să o îmbrățișeze mai des, să o sune mai des, să o ajute cu câte ceva.

Dar, în afară de fratele cel mare, care a vrut să afle amănuntele a ceea ce se întâmplase, nimeni n-a mai vorbit vreodată despre abuz, iar Debora a continuat să locuiască acolo, în apartament. Voia să-și împiedice mama să afle ce știau acum frații. Mama ei era „o sfântă”, spune ea, și merita un strop de liniște în ultimii ei ani.

Așa au mers lucrurile până într-o zi din ianuarie 2026, când mama Deborei s-a întins să ridice ceva de pe măsuța de cafea și a căzut – iar apoi tatăl ei a încercat s-o ajute și a căzut și el. A ajuns la spital, apoi la azil. Și poate că această nouă distanță a deschis ceva în Debora, pentru că și-a îngăduit să nu-l viziteze. Să nu-i pese cum se simte.

Era de câteva săptămâni la azil când mama Deborei i-a remarcat absența – și Debora a hotărât că, pentru a-i alunga bănuielile, îl va vizita. Când a intrat în salonul tatălui, a constatat că „era într-o stare jalnică. Avea mâncare pe toată fața, pe haine. Nu putea ajunge la băutura de pe tavă”.

I-a fost milă de el?

„Mi-a fost”, spune ea. „Mi-a fost, și nu știu de ce”.

Carole era furioasă tot timpul, gazda unei furii crude, imposibil de digerat. Uneori, țipa la Andre, iar după aceea nu se simțea vinovată.

Cel mai mult o înfuria felul în care el nu părea niciodată recunoscător pentru vreunul dintre ajutoarele ei și adesea nici măcar nu le observa. Carole se gândea că un părinte mai bun ar încerca să-și scutească fiica de povară. Dar Andre credea că merită totul și că altcineva trebuie să plătească. Nu s-a oferit niciodată nici măcar să-i deconteze benzina.

„Știi ce, tată”, i-a spus ea într-o zi, după ce el a refuzat din nou să-și folosească cadrul de mers, „când cazi, ai grijă să te omori de tot, pentru că, dacă-ți rupi piciorul sau bazinul și ajungi în scutec într-un centru de îngrijire specializată, o să fii nenorocit”.

Într-un e-mail, terapeuta ei i-a scris: „Sunt îngrijorată pentru tine, Carole, și pentru gradul de retraumatizare prin care treci. Te rog, protejează-te”.

La un moment dat, Carole s-a întâlnit cu asistenții sociali de la Redwood Caregiver Resource Center ca să-i întrebe ce poate face în legătură cu faptul că tatăl ei refuza orice fel de ajutor profesionist.

Alexis Glidewell, directoarea de program, i-a spus că așa se întâmplă adesea; persoana în vârstă e liberă din punct de vedere legal să-și ia propriile decizii și le ia pe cele nechibzuite. În îngrijirea bătrânilor, specialiștii vorbesc despre „dreptul la nebunie” al unei persoane vârstnice. Din păcate, uneori singurul mod de a rezolva lucrurile era „să provoci o criză”.

Carole putea aștepta să i se întâmple ceva rău lui Andre: o căzătură, un os rupt, ceva suficient de grav cât să-l interneze. Asta l-ar fi băgat în sistem, moment în care ar fi devenit responsabilitatea spitalului să-l trateze și să-i asigure o „externare în siguranță”.

Dacă Carole refuza să-l ia la ea, atunci Andre putea fi trimis la recuperare într-un azil din care, la vârsta lui, era puțin probabil să mai iasă vreodată. Lucrurile se petreceau așa tot timpul, a spus Glidewell. În alte cazuri, oamenii își abandonau rudele vârstnice, multe cu demență, la ușa unei camere de gardă, uneori cu bilețele prinse de haină. Ceva de genul: „Vă rog, aveți grijă de tata”.

Asistenții sociali înțeleg și că oamenii care trec printr-un abuz în copilărie pot ajunge, la rândul lor, îngrijitori care își abuzează fizic părinții. Cei răniți, cum se spune, rănesc. Dar, de obicei, povestește Glidewell, atunci când are loc un abuz asupra unui vârstnic, acesta ia forma „unei neglijențe insidioase”. O fiică ar putea renunța, de pildă, să-și mai convingă tatăl să-și ia medicamentele, pentru că el se opune mereu. Ar putea spune: „Bine, tată, descurcă-te singur”, deși știe că n-o va face.

În august 2025, la aproape doi ani după telefonul de la oftalmologul lui Andre, Carole i-a făcut, în sfârșit, tatălui ei o programare la un neuropsiholog, care a făcut o evaluare de trei ore și l-a diagnosticat cu tulburare neurocognitivă vasculară majoră. Examinarea a constatat că abilitățile lingvistice ale lui Andre erau încă „medii spre peste medii” – putea vorbi cursiv și putea fi chiar fermecător –, dar că funcționarea lui executivă era „sub medie spre extrem de scăzută”. La un test de memorie, a obținut un scor care îl plasa în ultimul 1% dintre cei testați. Neuropsihologul a conchis că Andre nu mai avea capacitatea de a lua nici măcar decizii medicale elementare. De acum încolo, Carole avea să le ia în locul lui.

„Cred că sunt pedepsit de Dumnezeu”, a spus Andre.

„Toată lumea îmbătrânește și moare, tată”, a spus Carole. „Nu ești tu vreo excepție”.

Din tot timpul petrecut în terapie și din toate cărțile de psihologie pe care le citise, Carole știa că n-are rost să se aștepte la ceva cu adevărat important de pe urma eforturilor ei de îngrijire. La vindecare, de pildă.

„Nu va exista nicio mântuire înainte să moară”, a spus ea. Ultimii ani din viața lui Andre nu aveau să fie unii de transformare morală sau de trezire: bătrânul cu păcate, adus în genunchi de rușine în fața copilului său altruist.

Și totuși, uneori încerca să găsească o încheiere. Carole trăise o viață întreagă fără să-l întrebe vreodată pe Andre despre felurile în care o rănise. Nu crezuse niciodată că are vreun rost; probabil că era prea narcisist ca măcar să se recunoască drept abuzator. Dar experiența îngrijirii – apropierea ei de el, apropierea lui de moarte – a făcut-o să vrea să întrebe.

„Tată, ai de ales”, a spus ea. „Poți alege să-ți asumi responsabilitatea pentru comportamentul tău înainte să mori și să-ți ceri iertare”.

Dar el a negat totul. A spus că Carole inventează. Că fusese mereu un tată cumsecade. Că nu fusese ca propriul lui tată, un om îngrozitor. „Am făcut tot ce-am putut”, a spus el. Era greu de știut, acum, cât era demență și cât negare deliberată.

În ianuarie 2026, Andre a fost, în sfârșit, de acord să se mute într-un cămin de bătrâni – iar Carole a stabilit o întâlnire cu o agenție de plasare. La întâlnire, Andre era agitat și a țipat mult, dar a reușit să ceară un balcon cu vedere la munți.

După întâlnire, Carole s-a întors să plece. Când a făcut-o, a văzut că tatăl ei începuse să plângă.

„Voia să mă îmbrățișeze”, a spus Carole mai târziu, „și plângea, da. Și eu pur și simplu… n-am vrut să-l îmbrățișez și eu”.

Întrebarea legată de ce anume le datorează, mai exact, copiii părinților a urmărit dintotdeauna familia, ca o umbră. Bunul-simț pare să spună că le datorăm ceva, chiar dacă e greu să traduci această intuiție într-o socoteală limpede a cât anume li se cuvine, mai precis. Pe de altă parte, bunul-simț ar mai putea spune că datoria aceasta e limitată și, poate, că depinde de felul în care am fost crescuți. „Fiecare generație”, scria filosoful Daniel Callahan, „a trebuit să-și dea singură seama ce să înțeleagă din porunca biblică de a ne cinsti tatăl și mama”.

Întrebarea a căpătat parcă o nouă urgență în anii 1970, când proporția americanilor de peste 65 de ani a ajuns la 10%, iar oamenii au început să vorbească despre „încărunțirea Americii” – și când speranța de viață crescută a făcut ca, în unele familii, îngrijirea bătrânilor să devină o sarcină întinsă pe decenii.

Odată cu crearea Medicare și Medicaid în 1965 și cu extinderea ulterioară a Asigurărilor Sociale, „obligația filială” a devenit o preocupare tot mai mare a statului. În perioada premergătoare adoptării programelor în Congres, existase o dezbatere politică despre dacă copiii ajunși la maturitate ar trebui obligați să-și epuizeze resursele financiare, ca să-și ajute părinții „nevoiași”, înainte ca statul să intervină. Dar, în mod controversat, când au fost publicate normele de eligibilitate pentru Medicaid, acestea au limitat responsabilitatea financiară la solicitanți și soții lor. Cu alte cuvinte, interziceau în mod expres statelor să trateze venitul unui copil ca și cum ar fi fost la dispoziția părinților săi.

Susținătorii Medicare și Medicaid, spune Hendrik Hartog, profesor emerit de istorie la Universitatea Princeton, și-au imaginat că, pe lângă oferirea de asistență socială, programele puteau încuraja unitatea familiei și chiar afecțiunea, luând de pe umerii copiilor obligațiile apăsătoare ale îngrijirii bătrânilor și punându-le pe seama guvernului. „Cumva, a scos părinții și copiii dintr-o situație imposibilă”.

Dar până la 40 de state aveau încă în vigoare vechi legi privind „responsabilitatea filială”: legislație care data din vremea coloniilor și care obliga copiii ajunși la maturitate să-și întrețină financiar părinții sărăciți.

Aceste legi, aplicate doar sporadic, fuseseră o încercare de a codifica obligația filială – mai puțin dintr-un imperativ moral și mai mult pentru că datoria filială ținea cheltuielile guvernamentale la un nivel scăzut. Acum, aceste legi vechi intrau în tensiune cu noile programe de asistență socială.

Cu toate astea, multe state au refuzat să le abroge. La începutul anilor 1970, guvernatorul Ronald Reagan a respins, prin veto, două măsuri care ar fi abrogat o parte din legea Californiei. Copiii ajunși la maturitate care își puteau permite financiar „ar trebui să contribuie”, a argumentat Reagan într-un comunicat de presă. „Integritatea programului nostru de asistență socială cere ca rudele responsabile să-și ajute părinții”.

Acești critici se temeau că finanțarea publică va slăbi familia americană ca reper moral. „Cândva, tații care nu plăteau pentru copiii lor nu erau pedepsiți”, se arăta într-un articol din 2002 din Family Law Quarterly. „Astăzi, acei aceiași tați ar fi considerați niște «pârliți», pasibili de poprire pe salariu și de o mulțime de pedepse”. Și continua: „Până când legile privind responsabilitatea filială nu vor fi aplicate cu regularitate, americanii vor continua să creadă că statul va avea grijă de părinții lor”.

Astăzi, mai puțin de două duzini de state mai păstrează legi privind responsabilitatea filială, iar acestea sunt foarte rar aplicate. Pennsylvania e o excepție. Într-un caz răsunător din 2012, un bărbat a fost obligat să plătească nota de 93.000 de dolari pentru azilul mamei sale, după ce aceasta se mutase în Grecia fără să fi achitat factura.

Katherine C. Pearson, profesoară de drept la Universitatea de Stat din Pennsylvania, ține conferințe despre această legislație în tot statul. „Și, ori de câte ori descriu legea, văd mereu cum chipul cuiva se umple de spaimă. Și știu că persoana aceea va veni să stea de vorbă cu mine și îmi va povesti cum părintele ei fusese un părinte rău”.

În asemenea cazuri, Pearson îi spune persoanei că faptul de a fi fost abuzat nu reprezintă, în sine, o apărare prevăzută de lege, dar că judecătorii îl consideră o circumstanță atenuantă – și că, în general, „dacă părintele nu și-a respectat ceea ce considerăm noi a fi partea lui de înțelegere de părinte, atunci instanța ar prefera să nu-l găsească pe acel copil răspunzător”. Îi spune persoanei: „Ține minte povestea asta”.

Dar unor copii ajunși la maturitate le e greu să știe dacă li se aplică sau nu cuvântul „abuzat”. Se întreabă: Nu eram toți bătuți pe vremea aia? Erau părinții răi cu adevărat răi, după o măsură obiectivă, sau trebuie judecați după standardele vremii lor? Și ce facem cu acei părinți care nu erau ei înșiși abuzatori, dar care păreau să le treacă cu vederea soților totul?

Abia când avea spre 50 de ani i-a trecut lui Susan prin minte că mama ei nu fusese chiar atât de grozavă. În copilărie, Susan își spunea că totul e din vina tatălui. La urma urmei, tatăl ei era cel care țipa tot timpul – toate cele 95 de kilograme ale lui, călcând atât de apăsat încât se cutremurau pereții. „Tot cartierul îl auzea”, mi-a spus ea. Pe când era încă foarte mică, Susan „și-a băgat în cap ideea că era contractul meu sacru să am grijă de mama. Că era datoria mea”.

Abia ani mai târziu s-a gândit cum mama ei fusese „complice” la lucruri. Cum, da, tatăl era cel care turba de furie, dar mama era cea care nu făcea nimic în privința asta. Susan recunoștea că mama ei se născuse în anii '30 și „nu era, cum să zic, vreo feministă” – dar avea propriii ei bani și o slujbă bună și, în cele din urmă, credea Susan, ar fi putut pleca și să-și ia copiii cu ea. Asta ar fi făcut o mamă bună.

Mai erau și alte lucruri la care se gândea Susan. Felul în care mama ei fusese mereu distrasă sau absentă. Anii aceia în care venea de la serviciu și nu făcea de mâncare și se uita la televizor toată seara, în tăcere – sau, dimpotrivă, vorbea prea mult, despre soțul ei și despre căsnicia ei, ca și cum Susan n-ar fi fost fiica ei, ci doar o fetiță oarecare. Cum mama ei pufnea sau rânjea ori o privea de sus când Susan spunea ceva din suflet.

Tatăl lui Susan a murit primul. Apoi, în iulie 2019, mama ei a făcut un accident vascular cerebral. Susan a început să facă naveta din Denver, unde locuia, până la Portland, în Oregon, unde locuia mama ei, stând perioade tot mai lungi, până când s-a mutat acolo definitiv, în 2022. Susan n-avea copii, animale sau slujbă – primea o pensie de invaliditate, din cauza sclerozei multiple – așa că i s-a părut logic să fie ea cea care merge. La Portland, Susan își ducea mama la programări, îi spăla rufele, îi gestiona treburile de la bancă. „Puteam să fac toate prostiile astea administrative”, a spus ea, „dar nu eram în stare să-i gătesc mamei”. Și nici n-o putea pieptăna. Lucrurile astea i se păreau prea materne, prea pline de grijă.

În plus, la bătrânețe, mama ei putea fi rea – aproape ca și cum ar fi încercat s-o provoace pe fiica ei. La început, Susan pur și simplu își ieșea din fire. „Și ghici ce făceam? Intram direct în pielea a ceea ce făcea tata. Țipam la ea, ceea ce e îngrozitor”.

Dar, cu timpul, pe măsură ce demența i se adâncea, mama ei a început să se schimbe. A devenit „mai puțin sfidătoare, mai docilă”, a spus Susan. Mai blândă. Mai puțin egoistă. A început să spună „mulțumesc” tot timpul. Susan reușea acum să-și imagineze că îngrijește o altă femeie, o femeie diferită de mama ei.

Pentru unii îngrijitori, demența poate fi un factor care complică lucrurile; îl poate face pe un copil ajuns la maturitate să se întrebe dacă mai datorează ceva unei persoane care nu mai seamănă cu părintele care l-a crescut – și care s-ar putea nici măcar să nu-și mai amintească faptul că l-a crescut. Dar, pentru Susan, boala a făcut lucrurile mai ușoare; i-a dat putere să meargă mai departe. „O, mulțumesc, Doamne”, își spunea, „că ai schimbat lucrurile astfel încât să-mi pot sluji mama cu adevărat”.

În februarie, un cămin de bătrâni din zonă a acceptat cererea de cazare a lui Andre. Carole insistase, conform dorinței tatălui ei, ca acesta să primească o cameră cu vedere. Balconul lui avea să dea spre apus. „Îi place să vadă cum apune soarele”, a spus ea.

Tot avea să fie nevoită să-l viziteze din când în când, ca să-i reumple cutia cu pastile și să vadă ce mai face, dar spera ca vizitele să fie rare: o dată la trei-patru săptămâni, cel mult, până se termina totul.

În zilele de după mutarea lui Andre, resentimentul lui Carole față de el a părut să crească, întinzându-se ca să umple noua distanță fizică dintre ei – hectare de ranchiună, învăluind totul. Se gândea încontinuu cum el nu prețuia deloc sacrificiul ei și nici nu se interesa de el. Încă o dată, refuza să accepte că o rănește – ca să poată continua să ia de la ea.

Specialiștii în îngrijire observă, în multe familii, o tendință de a atribui prea multă intenție oamenilor cu demență. De a vedea răutate acolo unde nu e decât o „combativitate” simptomatică; de a vedea manipulare și minciună acolo unde nu e decât o deteriorare a memoriei. Asta e cu atât mai adevărat dacă cineva a fost dintotdeauna așa: rău și manipulator. În asemenea cazuri, membrii familiei ar putea fi incapabili să înțeleagă că boala a preluat controlul – că același comportament rău trebuie acum înțeles ca având o cauză diferită, dictată de boală.

„Felul în care se manifestă demența e deosebit de declanșator pentru oamenii care au avut, în trecut, relații abuzive”, spune Glidewell, asistenta socială clinician. Dar cineva cu demență, spune ea, nu e capabil de o manipulare elaborată și de toate straturile de gândire și acțiune pe care aceasta le presupune. „Dacă o persoană poate face asta”, spune Glidewell, „atunci probabil că nu îndeplinește criteriile pentru demență”.

Carole se gândise la ideea că poate își supraestimează tatăl. Și totuși, de cele mai multe ori, credea că Andre o manipulează în mod activ și că instinctul lui de a o face era suficient de puternic cât să-i învingă deteriorarea. „Absolut, sută la sută absolut”.

Începuse să golească vechea casă de la țară a lui Andre. În câteva săptămâni, aruncase pungi de plastic și șervețele de hârtie strânse de zeci de ani, multe dintre ele folosite. Pe verandă, Carole a găsit bidoane de vopsea vechi de o jumătate de secol, iar în biroul din spate, ceea ce părea să fie fiecare pereche de ochelari pe care o avusese vreodată tatăl ei. Uneori, în mijlocul a tot ce era acolo, lui Carole i se făcea milă de tatăl ei, pentru felul în care trăise. Dar, când o cuprindea acest sentiment, recitea vechiul jurnal al mamei. În jurnal, mama ei notase insultele pe care Andre i le strigase, de față cu fiicele lor – „cap pătrat nenorocit”, „idioato”, „proastă, ignorantă și credulă” – și descrisese cum el amenința că o lovește cu piciorul pe sora lui Carole.

Când citea însemnările, „era ca și cum mama mă valida de dincolo de mormânt”.

Carole spunea că nu-i pasă ce se întâmplă cu el, dar a continuat să-l viziteze – nu o dată la câteva săptămâni, cum sperase, ci o dată la câteva zile. Erau pur și simplu atâtea de făcut ca să-l instaleze, spunea ea.

Carole petrecea ore digitalizând fotografii vechi și încărcându-le pe o ramă foto digitală, ca Andre să aibă la ce se uita când stătea în fotoliu. Stabilea programări și vorbea cu medicii lui. Îi amintea să-și dea cu cremă pe părțile de pe spate care-l mâncau. În zilele în care nu-l vizita, Carole își monitoriza tatăl de pe telefon, cu aplicația Find My iPhone, verificând să se asigure că se deplasa din apartament până la restaurant la prânz și la cină.

Într-o luni dimineață, nu demult, Carole ducea câteva pungi de plastic pe holul căminului de bătrâni, spre apartamentul lui Andre. Pungile erau pline cu lucruri pe care Andre le ceruse de acasă – corespondența, un ascuțitor de cuțite – și ceva miere, pentru cafea. „Foarte drăguț din partea ta”, a spus Andre, când i-a deschis ușa. „Merci beaucoup”.

În timp ce Carole se mișca prin apartament, rearanjând lucrurile, Andre i-a spus că alunecase cu o zi în urmă, în baie, și se lovise cu coasta de blat. Carole s-a încruntat. „Cât de tare te doare?” El a spus că nu-l doare prea tare. Carole a zis că o să-i cumpere un covoraș de baie. Apoi i-a adus un pahar cu apă. „Ai tușit”, i-a spus, când el a părut nedumerit.

„Carole a fost extrem de săritoare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru fiica mea”, a spus Andre reporterului NYT, așezat pe marginea fotoliului lui maro. „Fără fiica mea, aș fi un om mort”.

A spus că îi place noua lui locuință. Îi plăcea balconul. Și totuși, era cumplit să fii atât de bătrân – 95 de ani, de câteva luni. „Pe vremuri urcam pe munte”, a spus el. Și-a șters ochii. „E pedeapsa mea. Pentru ce sunt”.

„Pentru ce crezi că ești pedepsit?”, a fost întrebat.

„Nu știu”.

Pe la prânz, Andre și cu jurnalistul au mers pe holul lung, pe lângă un afiș digital care făcea reclamă la bingo, yoga și „Lunea cocktailurilor fără alcool”, și am intrat în restaurantul căminului, unde el a comandat o supă de linte și o cafea cu trei zaharuri. „Nu vreau să audă asta”, spune Andre, „dar Carole are tendința de a fi autoritară”. Era poruncitoare; țipa. „Nu pot să mă apăr, pentru că am nevoie de ea”, a spus el. „Și ea știe asta”.

Mai târziu, a spus: „Dacă te întreabă Carole ce-am zis despre ea, spune-i că am zis numai lucruri bune”.

Înapoi în apartamentul lui Andre, Carole i-a întins tatălui o pereche de papuci. A spus că vrea să-i poarte, ca să nu mai alunece. Apoi a spus că e timpul să plece. „Dă-mi obrazul, vreau să te pup”, a chemat-o Andre. „Te iubesc”.

Carole a tresărit, apoi s-a aplecat spre el. „Și eu te iubesc”.

Andre a murit pe 3 iunie, în urma unui infarct. Carole încă se gândește ce să facă cu cenușa lui.