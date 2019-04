O cititoare The Guardian cere sfatul expertei în relații a publicației: „Sunt o femeie singură în vârstă de 40 de ani. Am avut mai multe relații scurte, dar numai câteva au durat mai mult de un an, iar cea mai lungă a durat trei ani. Recent m-am despărțit după numai câteva luni și asta m-a afectat foarte tare.O problemă mare a fost lipsa lui de comunicare cu zilele, iar din cauza abandonării prin care am trecut în timpul copilăriei, despre care i-am spus, nu am avut cum să accept acest comportament. Oare chiar trebuie să îmi schimb așteptările ca să fiu cu cineva? Nu îmi petrec tot timpul căutând pe cineva, dar dacă singurătatea este viitorul meu, cum să mă împac cu asta? Am început să planific pentru o viață singură. Mi-am cumparat un apartament și mi-am făcut un fond de pensii singură. M-am împăcat cu ideea că nu voi fi mamă niciodată dar sunt speriată că ultima dată când am făcut sex a fost ... pentru ultima dată.”

Mariella, expertă în relașii răspunde: „În primul rând ai grijă ce îți dorești. Știu multe femei care ar vrea să fie în situația ta. Eu eram doar cu an an mai tânără decât tine când mi-am găsit soțul iar la câțiva ani după am avut doi copii. Îți spun acest lucru ca să alung norul de nenîcredere în care te aflii. Îți poți întâlni partenerul la orice vârstă, deci nu te speria. Exagerezi un pic.

Investiția într-un apartament și un fond de pensii este o decizie care trebuie luată independent, fără să ții cont de viața amoroasă. În general, până când nu suntem adulți din toate punctele de vedrere, și nu ne simțim bine cu noi înșine, nu vom face cele mai bune alegeri cu privire la persoana cu care să ne împărtășim viața. Dacă te uiți în jur vei vedea ca cele mai reușite cupluri sunt formate la maturitate.

Ai grijă și la ceea ce ceri dintr-o relație. Dacă îți povestești traumele din copilărie și forțezi comunicarea, ea va fi una falsă. Care mai e plăcerea să primești un telefon de la iubit dacă știi că o face doar din obligație?

Nu pari să ai probleme în a atrage iubiți ci doar să-i păstrezi, În loc să stabilești reguli care să compenseze pentru experiențele trecute la care iubitul actual nu ar avea nicio vină, încercă să intri în următoarea relație cu inima deschisă.”

Sursă: The Guardian