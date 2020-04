Andrei Grigore, reporterul Antena 3 care a transmis, oră de oră, din mijlocul focarului de coronavirus de la Suceava

La numai 22 de ani, Andrei a muncit fără încetare și a transmis informații de maximă importanță pentru ca toți să aflăm ce se întâmplă la Suceava, epicentrul pandemiei de coronavirus din România.

Pentru aceste lucruri, îi mulțumim.

Nu s-a temut că se poate infecta și, împreună cu operatorii Alex Ungureanu și Adi Ghiță, a obținut și a transmis, în fiecare oră la Antena 3, noutăți de pe frontul 'războiului' purtat de medici împotriva inamicului nevăzut.

De departe, povestea lui Andrei a fost spusă cel mai bine de Mirela Voicu.

"Numele meu e Mirela Voicu. Am fost reporter la sectia Eveniment din 2008 pana mai ieri. Au fost ani in sir in care am dormit mai mult in masina de la redactie decat acasa. Au fost ani in sir in care n-am avut sarbatori. Aveam mereu in masina rucsacul de plecare.

Azi, cand sunt tot mai aproape de varsta de risc, vreau sa l felicit public pe colegul meu Andrei Grigore, care are doar 22 de ani, dar care timp de o luna de zile a transmis din focarul de la Suceava din ora n ora.

In ciuda varstei si a experientei, Andrei m a facut sa fiu mandra de meseria mea. A transmis curat, corect, fara sa schinguiasca vreo clipa limba romana si fara sa 'puna botul' la stiri false. Pentru toate astea are respectul meu si pentru toate astea ii multumesc si l felicit public. Bravo, baiat! Nu-l am in lista, d-aia nu pot sa-l taguiesc. Ma gandesc ca i-o spune totusi cineva. Ma gandesc ca i-ar placea sa stie!", a scris Mirela Voicu într-o postare pe Facebook.

Pentru toate aceste lucruri, dar și pentru că astfel de oameni lucrează în redacția Antena 3, vă mulțumim.