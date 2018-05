Bărbatul care a donat sânge timp de 60 de ani și a salvat 2,4 milioane de bebeluși  

James Harrison, cunoscut sub numele de "Omul cu brațul de aur" în Australia, a donat sânge aproape în fiecare săptămână timp de 60 de ani. După toate aceste donații, bărbatul australian de 81 de ani "s-a pensionat" vineri. Această ocazie a marcat sfârșitul unui capitol monumental în domeniul sănătății din Australia.

Potrivit serviciului de sânge al Crucii Roșii australiene, el a ajutat la salvarea a mai mult de 2,4 milioane de copii australieni, datorită sângelui unic pe care îl are. Sângele lui Harrison are niște anticorpi speciali care care au fost utilizați pentru a dezvolta o injecție numită Anti-D, care ajută la lupta împotriva bolii Rhesus. Această boală este o condiție în care sângele unei femei gravide începe să atace celulele de sânge ale copilului nenăscut. În cele mai grave cazuri, afecțiunea poate provoca leziuni cerebrale sau chiar moartea copilului. Complicațiile se dezvoltă atunci când o femeie insărcinată are sânge rhesus-negativ (RhD negativ) și copilul din pântecele ei are sânge rhesus-pozitiv (RhD pozitiv) moștenit de la tatăl său.

Medicii au descoperit că sângele lui Harrison conține anticorpi care ar putea fi folosiți pentru a crea injecții Anti-D, așa că el a început să doneze cât mai mult sânge posibil pentru a salvă viețiile copiilor. Doctorii nu știu exact de ce Harrison are acest tip de sânge, dar se crede că ar putea fi din cauza transfuziile pe care le-a primit atunci când avea 14 ani, după o operație. El este unul dintre cele mai puțin de 50 de persoane din Australia care au acești anticorpi. "Fiecare pungă de sânge este prețioasă, dar sângele lui James este deosebit de special. Sângele său este de fapt folosit pentru a face medicamente care salvează vieți, administrate mamelor al căror sânge riscă să le atace bebelușii nenăscuți. Fiecare medicament de acest gen din Australia a venit din sângele lui James" au declarat medicii. „ Mai mult de 17% din femeile din Australia sunt în pericol așa că James a ajutat la salvarea a enorm de multe vieți" au adăugat specialiștii.

De la descoperirea sângelui lui Harrison în 1967, mai mult de 3 milioane de medicamente Anti-D au fost administrate femeilor din Australia. Harrison este considerat un erou național și a câștigat numeroase premii pentru generozitatea sa, inclusiv pentru Medalia de Onoare a Australiei, una dintre cele mai prestigioase medalii ale țării. Din păcate, după vârstă de 81 de ani nu mai este legal să donezi sânge în Australia, așa că medicii speră că una dintre puținele persoane cu acest timp de sânge să îi ia locul eroului.

Sursă: CNN