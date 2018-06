Doctorii au fost șocați după ce au descoperit că o femeie este gravidă în cinci săptămani imediat după au pus-o sub anestezie generală și se pregăteau să efectueze o operație pentru a descoperi de ce nu poate să rămână însărcinată.

Tia Reed, o tânără de 19 ani din Birmingham, a fost diagnosticată cu endometrioză în august 2017, suferind de menstruații dureroase de-a lungul adolescenței și crezând că este infertilă. Când cineva are endometrioză, celule asemănătoare cu cele găsite în mucoasă uterului apar de asemenea în alte locuri din corp, descompunându-se și sângerând lunar.

Tânăra s-a temut că starea ei a cauzat infertilitate deoarece nu a putut să rămană însărcinată cu partenerul ei, Liam Twining, în varstă de 22 de ani, în ciudă faptului că are o viață sexuală foarte activă.



Ea a fost programată pentru o laparoscopie, o formă de operație care îi permite chirurgului să se uite la interiorul abdomenului fără a face o incizie mare.După administrarea anesteziei generale, tânăra a adormit pe masa de operație, însă procedura a fost întreruptă. Un test de urină pe care Reed îl făcuse înainte de operație a scos la iveală faptul că era însărcinată în cinci săptămâni cu primul ei copil, ceea ce inseamnă că nu trebuia să mai treacă prin operație.



După ce anestezia și-a pierdut efectul, aceasta s-a trezit neînțelegând ce se întâmplă: "M-am trezit complet buimaică. Îmi amintesc că am întrebat anestezistul dacă totul a fost în regulă și el a răspuns "vom explica mai târziu ". În urma acestui răspuns femeia a început să se gândească la cele mai rele posibilități: "Am început să mă panichez. M-am gândit la ce e mai rău și am crezut că s-a întâmplat ceva ", a spus ea. "Apoi medicul mi- a spus:" Vestea bună este că sunteți insărcinată."

