La numai șapte ani după nuntă, o femeie și-a pierdut soțul. Acum, mărturisește pentru The Guardian ce însemnă să fii văduvă la nici 40 de ani: ”Soțul meu a murit pe neașteptate. Era bolnav dar nu mă așteptam la asta, a venit ca un mare șoc. O perioadă de câteva lui nu am mai fost capabilă să simt iubire sau să mă apropii de cineva. După șapte luni, un bărbat cu 12 ani mai tânăr ca mine a inceput să se apropie de mine dar mă simțeam în continuare extrem de vinovată, îmi aminteam de intimitatea cu soțul meu și de momentele petrecute impreună, pe care nu puteam să le uit.

La un an după moartea soțului am hotărât să-mi trăiesc viața și m-am văzut cu un fost iubit intr-un mic orășel european, unde s-a relocat. Am făcut sex cu el, iar acestă experiență parcă mi-a redeschis perspectiva. Am început să ies cu băieți cu 5-15 ani mai tineri ca mine, și să mă bucur de sex fără niciun fel de atașament de câteva ori pe săptămână. Acum mă întreb dacă voi mai putea vreodată să fiu într-o relație monogamă."

Sursă: The Guardian