Samantha Netkin jurnalistă pentru Delish împărtășește cu cititorii revistei o problemă care a afectat-o toată viață: transpirația excesivă. „Nu-mi amintesc un moment în care transpirația excesivă să nu îmi fi afectat viața. După ce am absolvit Universitatea din Florida, unde temperaturile ajungeau lejer la 30 grade de grade în noiembrie și m-am mutat la New York pentru muncă, pur și simplu mersul a două străzi dintre stația de metrou și birou erau suficiente pentru a mă face să transpir. Chiar și în zilele cele mai reci ale iernii, aveam urme de transpirație sub brațe.”

Chiar dacă știa că există oameni care suferă de forme mai grave de hiperhidroză, numele clinic pentru transpirația în exces, această problemă o făcea să sufere mult și să aibă motive de nesiguranță. Așadar femeia a început să caute soluții pentru problema ei și a încercat de toate, de la deodorante pe prescripție medicală până la absorbante pentru subraț. Cu toate acestea, nimic nu părea să funcționeze iar problema persista. Pentru un moment, jurnalista a considerat și injecțiile cu Botox, un tratament care oprește glandele din producția de transpirație. Efectele secundare precum probleme de vedere erau însă înspăimântătoare iar cum soluția dura doar 6 luni, nu merita riscul.

Continuând să caute un tratament efectiv, Samantha a dat peste MiraDry, un tratament care elimină atât transpirația, cât și părul de la axilă. „Am dat peste MiraDry, un tratament care a fost aprobat de FDA în 2016 pentru a elimina transpirația, glandele mirositoare și părul de la subraț. Folosind "energia care vizează și distruge glandele sudorilor și mirosurilor", tratamentul promitea rezultate permanente. Funcționează ca un cuptor cu microunde, oferind unde de căldură de 60 grade Celsius sub piele. Între timp, un dispozitiv de răcire împiedică arderea stratului superior al pielii.”

Procedura este făcută de un dermatologist, este minim invazivă și promite o recuperare foarte rapidă, iar Samantha era nerăbdătoare să o încerce. Pentru susținere morală, tânăra a luat-o pe mama sa cu ea în ziua procedurii, din cauza că în ciuda lucrurilor bune auzite, unii pacienți s-au plâns de dureri și umflături în zona tratată.

Odată ajunsă la dermatolog, acesta a marcat subrațul femeii cu un tatuaj temporar, după care i-a făcut 10 injecții cu anastezic, la fiecare mână. Acesta a fost cea mai dureroasă parte, iar apoi nu a mai simțit nimic. Dermatologul a lucrat câte 20 de minute la fiecare subraț. Cu toate acestea, partea cea mai rea urmă să vina abia dupa vizita la cabinet: „Am început să mă simt dureri ascuțite zilele următoare. Între timp, zona de subraț s-a dublat în dimensiune din cauza umflăturiilor, cu semne negre și albastre de la injecții.”

Efectele secundare au durat aproximativ trei săptămâni și până la urmă procedura a funcționat: acum, ea nu mai are nevoie de deodorante pe prescripție și poate purta orice bluză fără să lase urme de transpirație. Ea recomanda procedura, dar avertizează că reacțiile imediate pot fi greu de suportat.

Sursă: Cosmopolitan