Iulian este pompierul ISU din Botoșani care a câștigat un ultra-maraton în Laponia, la -35 de grade, pentru copiii cu autism

La sfârșitul lunii ianuarie, pompierul Iulian Rotariu a câștigat ultra-maratonul „Nomad" din Laponia Finlandeză, după ce a alergat la temperaturi de -35 de grade resimțite, pe un traseu cu zăpadă până la genunchi.

Din 10 concurenți, doar patru au trecut linia de finiș, iar românul a terminat cursa cu 14 ore mai repede decât următorul clasat.

Pentru această reușită, pompierul ISU a primit, luni, medalia „Ordinul Meritul Sanitar – clasa III-a”, din partea președintelui Klaus Iohannis. Distincția i-a fost înmânată de către șeful ISU Botoșani, Decebal Muraru.

"Un coleg care prin eleganța domniei sale, este un mesager al județului Botoșani, este un mesager al României la nivel mondial. Nu îl motivează nicio parte financiară, ci efectiv sentimentul de patriotism, de a reprezenta oameni cu anumite afecțiuni medicale", a subliniat Decebal Muraru, în cadrul ceremoniei de acordare a medaliei.

"Am spus Tatăl nostru, m-am rugat, m-am gandit la cauza pe care o susțin"

"E o distincție care mă onorează, dar mă și motivează în același timp să pot să merg mai departe cu drag, cu zâmbetul pe buze, cu putere, curaj să pot arăta întregii lumi că sunt român, că sunt pompier, că sunt botoșănean”, a declarat Iulian Rotariu cu ocazia evenimentului de luni.

"Organismul nu mai dorea să înainteze. Dacă în prima zi am mers cu vânt din spate, în următoarea zi am avut vântul în față ceea ce a fost cumplit. Am spus Tatăl nostru, m-am rugat, m-am gandit la cauza pe care o susțin", a povestit acesta.

Acesta participă de șapte ani la curse de anduranță, iar motivația este una nobilă: să promoveze activitatea unei asociații care strânge la un loc părinții copiilor cu autism din Botoșani.