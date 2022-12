Povestea Laurei, fetița cu voce de înger. Nu a vorbit până la cinci ani pentru că mama și tatăl ei sunt surdo-muți

O fată de 15 ani din Bacău a învins tăcerea prin muzică. Copila nu a vorbit până la vârsta de cinci ani, fiind născută într-o familie de surdo-muți.

Laura Mihalache nu a vorbit până la aproape 5 ani pentru că mama și tatăl ei sunt surdo-muți, iar acum studiază canto clasic, vioară și pian.

Bunica a fost cea care i-a intuit talentul și tot bunica e cea care se luptă să o susțină în continuare la școală.

"Am observat că nu vorbeşte, iar Laura înseamnă totul pentru mine, nu puteam să o las să nu vorbesca", spune bunica Laurei.

Deși veniturile familiei sunt foarte mici, Laura este hotărâtă să-și urmeze visul, să cânte, iar povestea ei ne poate inspira pe toți să ne descoperim adevăratul potențial.

"Am observat că are ureche muzicală și atunci am dus-o să cânte", mai spune bunica Laurei.

Laura studiază acum canto clasic, vioară și pian la Colegiul Național de Arte George Apostol din Bacău.

"Bunica mea este foarte puternică, o iubesc foarte mult şi nu pot să plec de la ea pentru că aici e casa unde am copilărit", a spus Laura.

Când o aude cântând, bunica se emoționează mereu, mama însa, nu poate auzi ce cântă.

Dintr-o pensie de 1.400 de lei bunica nu-i poate oferi cursurile sau instrumentele muzicale de care Laura are nevoie. Cu toate astea încearcă imposibilul ca să-i poată cumpăra o vioară.