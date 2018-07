Când Nancy Shore a mers ajuns acasă de la biserică într-o zi, în august 2012, acasă o aștepta un bărbat cu un pistol în mână. Ea a supraviețuit dar a fost uluită să afle de pe patul de spital cine a plătit criminalul care o împușcase: soțul ei.

"Am avut într-adevăr o căsnicie extraordinară", a povestit Nancy Shore în vârstă de 57 de ani. "Evident, am trecut prin suișuri și coborâșuri. Vreau să spun că nu eram perfecți, aveam problemele noastre din când în când dar am lucrat mereu pentru a le fixa".

Nancy s-a căsătorit cu Frank Howard în 1983 și au crescut trei copii împreună în Carrollton, Texas. Frank a plecat în ceea ce Nancy credea că a fi o călătorie de afaceri în seara zilei de 18 august 2012. Femeia participase la un botez la biserica ei și iar după slujbă s-a oprit să își ia ceva de mâncare pentru acasă. "Am intrat în garaj și dintr-o dată era un bărbat cu brațul în jurul gâtului și un pistol în capul meu", spune Nancy. Acesta i-a cerut geanta. Nancy a reușit să scape, s-a întors cu față spre atacatorul ei, care purta o șapca neagră și i-a dat din greseală cu punga de mâncare în față.

"Mi-a cerut geanta pentru a treia oară. Am fost destul de aproape de el încât i-am pus geanta fix în brațe iar apoi am strigat: Isus să mă salveze!”. Apoi, acesta a împușcat-o în cap, iar ea s-a prăbușit la pământ.

Nancy a zăcut inconștientă pe podea, în timp ce agresorul ei a fugit, luând geanta, dar lăsandu-i mașina pe care ar fi putut-o fura foarte ușor. Când și-a recăpăta conștiință, Nancy abia putea respira și avea dureri îngrozitoare. Se află în spital. Un polițist de la față locului a contactat copiii lui Nancy care l-au sunat pe tatăl lor, Frank.

"El a început să plangă mi-a spus una dintre fete", povestește Nancy. "A scăpat de sub control încercând să mă ajute să lupt pentru viață". Odată ce Frank a reușit să se întoarcă acasă, și-a vizitat soția la spital. Nancy spune că fiica ei i-a descris cum bărbatul a căzut pe podea de durere înainte să o văda prima oară.

Cu toate acestea, după ce poliția a început să investigheze, au găsit câteva date șocante pe telefonul mobil al lui Frank, inclusiv fotografii și mesaje de la o altă femeie. Frank a fost cu ea la momentul atacului și nu într-o o călătorie de afaceri. Aventura dură de peste trei ani.

În timp ce se recupera după intervenția chirurgicală și a fost supusă unor teste suplimentare, poliția i-a spus lui Nancy că au arestat un bărbat în legătură cu atacul: John Franklin Howard, soțul lui Nancy, cunoscut tuturor că Frank. Timp de mai mulți ani, Frank plătise o bandă de criminali pentru a îi ucide soția.

Nancy nu știe de ce Frank a vrut să o ucidă dar crede că este pentru că știa că nu va fi de acord cu un divorț. "Am făcut un jurămant Domnului că nu voi divorța",spune Nancy.

La procesul lui Frank, juriului i-a luat doar două ore să-l găsească vinovat de omor. El a fost condamnat pe viață în închisoare și va trebui să servească 30 de ani înainte de a fi considerat pentru eliberare condiționată. Atunci însă va avea 85 de ani.

Nancy a divorțat de el dar declară că îl iartă, deoarece el rămâne tatăl copiilor ei.

Sursă: BBC