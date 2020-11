Soluţia pentru ca ochelarii să nu se mai aburească de la mască. Trucul acesta aplicat de chirurgi în sala de operaţii poate fi folosit de oricine

Soluţia nu este nici să renunţăm la ochelari, cu atât mai mult la mască în această perioadă de pandemie COVID.

Rezolvarea pentru ca ochelarii să nu se mai aburească de la masca de protecţie vine de la un medic chirurg care poartă zilnic, ore întregi masca de protecţie în sala de operaţie.

Secretul este un mic plasture, pe care să îl lipim atât pe nas, cât şi pe mască. Astfel, ochelarii nu ni se vor mai aburi şi vom fi şi în siguranţă în faţa coronavirusului.

"Dacă vi se aburesc ochelarii sau aveți probleme să vă țineți masca pe nas, un plasture pus peste nas face minuni!

Puteţi distribui, poate salva vieţi!", a scris dr. chirurg Dan Heiferman, pe pagina de Twitter.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.



Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS