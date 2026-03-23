Povestea impresionantă a coifului de aur vechi de 3.000 de ani din Spania. Un localnic l-a găsit când săpa în grădină

Coiful de Aur din Leiro este una dintre cele mai fascinante descoperiri arheologice din Spania.

Coiful de Aur din Leiro este una dintre cele mai fascinante descoperiri arheologice din Spania și continuă să fascineze istorici, cercetători și pasionați de cultură. Descoperit întâmplător pe 7 aprilie 1976, în orașu de coastă Leiro, obiectul datează din Epoca Bronzului Târziu, aproximativ 1000 - 800 î.Hr.

Cu o greutate de circa 270 de grame, artefactul a fost găsit de un localnic, José María Vicente, în timp ce săpa terenul din apropierea râului Ulla pentru a construi o mică anexă, scrie arkeonews.net.

Casco de Leiro este adesea numit „coif”, însă experții consideră astăzi că nu a fost conceput pentru luptă. În schimb, finețea execuției și forma sa simbolică sugerează un rol ceremonial sau ritualic.

Realizat integral din aur, obiectul a fost descoperit alături de fragmentele unui vas de lut în care fusese îngropat intenționat, posibil ca ofrandă sau parte a unui depozit sacru. Acest context adaugă un strat de mister, deoarece dă indicii privind practici spirituale sau sociale ale comunităților din Epoca Bronzului din Peninsula Iberică.

Ceea ce face acest artefact cu adevărat remarcabil nu este doar vechimea sau materialul său, ci și raritatea.

Obiectele din aur din această perioadă sunt extrem de puține. Descoperirea coifului în acea zonă întărește teoria că regiunea era mult mai conectată la rețelele comerciale atlantice decât se credea anterior. Artefacte similare din aur au fost descoperite în Irlanda și Marea Britanie.

Totuși, dincolo de importanța sa arheologică, povestea din spatele descoperirii este la fel de impresionantă. Potrivit publicației El Correo Gallego, José María Vicente nu și-a dat seama de valoarea obiectului găsit. L-a pus deoparet și și-a continuat munca, dar un vecin a remarcat strălucirea aurie și a dat vestea, așa că artefactul a devenit în scurt timp centrul atenției.

Vicente a păstrat obiectul în siguranță și l-a predat autorităților, asigurând conservarea sa ca patrimoniu public. Timp de câteva zile, piesa de aur a fost păzită cu strictețe.

În cele din urmă, a fost transferată la Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón, unde se află și astăzi, ca piesă centrală a colecției dedicate Epocii Bronzului.

Decizia lui Vicente de a nu vinde artefactul pe piața neagră s-a dovedit crucială. Într-o perioadă în care astfel de descoperiri puteau dispărea cu ușurință în colecții private sau puteau fi topite, alegerea sa a salvat o pagină de istorie, nu doar obiectul.

Drept recunoaștere, bărbatul a primit o compensație financiară, modestă însă în raport cu valoarea culturală a obiectului.

De-a lungul deceniilor, Casco de Leiro a devenit mai mult decât un simplu obiect arheologic, s-a transformat într-un simbol al identității și mândriei locale.

Astăzi, piesa de aur continuă să ridice întrebări. Cine a creat-o? Ce ritualuri servea? Și de ce a fost îngropată cu atâta grijă, rămânând ascunsă aproape trei milenii?