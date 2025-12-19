Reglementarea progresivă şi deciziile pe bază de știință ar putea scădea rata fumatului la nivel global

Tot mai mulți fumători au înlocuit țigările clasice cu alternativele cu risc redus, care elimină arderea tutunului. Deşi cercetătorii arată clar că produsele fără fum ar putea fi, în timp, soluţia pentru reducerea bolilor asociate fumatului, reglementările actuale pentru această categorie de produse diferă radical de la o ţară la alta – iar în unele locuri acestea sunt blocate de politici depăşite care ignoră dovezile ştiinţifice. Experţii avertizează că miturile propagate în spaţiul public şi mesajele confuze din partea unor oficiali şi instituţii pot reduce beneficiile pentru sănătatea publică.

Studiile internaţionale arată că trecerea la alternative fără fum reduce riscul de boli asociate fumatului, fără a crea riscuri noi pentru adulţi. Produsele fără fum elimimină arderea şi reduc expunerea la toxinele nocive. Nicotina este singura componentă prezentă, şi deşi este adictivă, nu provoacă bolile asociate fumatului. Oamenii de ştiinţă spun că una dintre cele mai mari probleme este modul în care autorităţile înţeleg riscurile comparative.

Dr. James Murphy, Director Research & Science

Cred că cea mai mare provocare este profilul de risc al produselor fără fum în comparație cu țigările. Iar ceea ce am arătat prin studiile noastre, prin studiile științifice, este că produsele fără fum au un risc substanțial mai redus decât fumatul. Din păcate însă, nu toți factorii de decizie împărtășesc această opinie. Unii nu vor să creadă în această știință. Cred că asta este cea mai importantă sarcină acum: să convingem factorii de decizie pe baza dovezilor științifice privind produsele fără fum și ca politicile să fie construite pornind de la aceste date.

Prof. Lion Shahab, Health Psychologist, University College London

Reglementarea actuală nu este proporțională, în parte din cauza opiniilor contrare privind produsele cu risc redus. Trebuie să urmărim știința: să înțelegem utilitatea produselor noi pentru fumători și riscurile reziduale. Taxarea ar trebui să fie proporțională cu riscul — produsele cu risc redus să fie taxate mai puțin.

Iar reglementările ar trebui să ţină pasul cu ştiinţa şi să permită accesul adulţilor la alternative mai puţin riscante, avertizează experţii. Însă cea mai mare frână în calea reducerii riscurilor nu este doar legislaţia, ci dezinformarea.

Prof. Lion Shahab, Health Psychologist, University College London

Mesajul public trebuie să fie consecvent: produsele precum produsele de vapat și pliculețele cu nicotină pentru uz oral nu sunt pentru nefumători, dar pot fi utile pentru fumătorii care nu au reușit să se lase altfel.

Dr. James Murphy, Director Research & Science

Un lucru bun în ceea ce privește reglementarea este acela că ești obligat să îți prezinți dovezile științifice despre produs. Asta înseamnă dovezi irefutabile. Cu cât reușim să punem aceste date în mâinile tuturor actorilor implicați, cu atât crește încrederea în produse. Factorii de decizie vor permite accesul la ele, iar asta va crește și încrederea consumatorilor.

În acest context, specialiştii solicită ca autorităţile de sănătate să comunice clar nivelul diferenţelor de risc.

Clive Bates, Director of Counterfactual

OMS se poziționează împotriva reducerii riscurilor, considerând produsele fără fum o strategie comercială. Nu este un argument valid. Este dincolo de orice îndoială că trecerea de la fumat la un produs fără fum reduce considerabil riscurile. Putem obține câștiguri masive în sănătatea publică reducând riscurile consumului de nicotină — trecând oamenii de la produse de risc foarte mare, precum țigările, la produse mult mai puțin riscante, precum produsele de vapat, pliculețele cu nicotină pentru uz oral, snus (n.r. produs cu tutun pentru uz oral) sau produsele care încălzesc tutunul. Un miliard de oameni fumează — fiecare ar putea să își reducă riscul trecând la un produs fără fum.

Integrarea dovezilor ştiinţifice în politicile publice, reglementarea progresivă şi educarea fumătorilor ar putea transforma, pe termen lung, modul în care societatea gestionează fumatul, reducând semnificativ bolile asociate fumatului.

Material susținut de BAT.