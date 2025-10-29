Accesul întârziat la medicamente afectează direct pacienţii. 828 de zile de la aprobarea europeană până la compensarea în România

Accesul întârziat la medicamente afectează direct pacienţii. 828 de zile de la aprobarea europeană până la compensarea în România. Foto. Getty Images

Accesul pacienţilor români la standardele europene de tratament trebuie să fie normalitate în 2025. Astăzi, așteptarea e prea lungă. 828 de zile de la aprobarea europeană până la compensarea în România, faţă de 578 de zile, media europeană. România are nevoie de o abordare coordonată de ansamblu care să scurteze timpul de la aprobare la pacient şi să pună invoţia la lucru, în beneficiul întregii societăţi, informează Antena 3 CNN.

Un prim pas esenţial este poziționarea industriei farmaceutice ca partener strategic al statului, transparenţă, predictibilitate, procese accelerate şi criterii clare pentru compensare. Este timpul să trecem de la întârzieri la soluţii.

Dan Zaharescu, director executiv ARPIM, a vorbit la News Hour, la Antena 3 CNN, despre problema legată de accesul întârziat la tratamente inovatoare.

"Este o problemă legată de accesul întârziat la tratamente inovatoare, care este o consecință directă a subfinanţării cronice a sistemului sanitar şi a lipsei unei strategii clare privind accesul la tratamente inovatoare, care să fie în linie cu politicile publice ale celorlalte ţări din UE.

România are nevoie de o viziune pe termen lung şi de o finanţare sustenabilă a sistemului sanitar. Procedurile de evaluare trebuie să ţină cont nu doar de costuri, ci şi de beneficiile reale pentru viaţa pacienților şi pentru sistemul de sănătate. Avem nevoie de evaluări simplificate, adaptate progresului ştiinţific şi de o finanțare predictibilă a medicamentelor şi de stabilitate legislativă.

Doar așa putem asigura pacienţilor un acces echitabil şi rapid la tratamentele inovatoare, la standardele europene. Diagnosticarea şi tratarea precoce a pacienţilor, dacă este în linie cu recomandările ghidurilor europene, salvează vieţi şi generează economii importante la bugetul de stat, prin scăderea perioadelor de spitalizare, reducerea numărului de zile de concediu medical şi întoarcerea mai rapidă a pacienţilor la locul de muncă.

Industria farmaceutică trebuie să fie un partener strategic pentru reforma sistemului sanitar. România are o şansă reală de a-şi repoziţiona sistemul de sănătate, nu doar în domeniul social, ci şi ca pilon strategic de competitivitate şi dezvoltare economică. Propunerea ARPIM este legată de al 3-lea pachet pe care Guvernul îl propune pentru reformă - să avem un program naţional dedicat stimulării investiţiilor în științele vieţii, menit să atragă investiţii în cercetare, producţie şi digitalizare, precum şi producţii publice coerente, destinate domeniului farmaceutic.

Programul guvernamental spaniol ProPharma a atras în 2024 investiţii de peste 800 de milioane de euro în studii clinice şi în dezvoltarea infrastructurii medicale", a declarat Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.