Campania "Ora fără diabet" învaţă copiii să trăiască sănătos. România ocupă primul loc în Europa la obezitate infantilă

1 minut de citit Publicat la 15:18 08 Noi 2025 Modificat la 15:22 08 Noi 2025

România ocupă primul loc în Europa la obezitate infantilă. FOTO: Getty Images

Specialiştii avertizează că numărul copiilor din România diagnosticați cu diabet de tip 2 este în continuă creştere. Pentru a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă cât de important este un stil de viaţă sănătos, a fost lansată campania "Ora fără diabet - parteneriat pentru un viitor sănătos". Este o iniţiativă Antena 3 CNN în parteneriat cu Societatea Română de Diabet şi Asociaţia pentru Responsabilitate Socială PLAN B.

Vineri, evenimentul s-a organizat la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Cernica. Elevii au fost împărţiţi în echipe şi au participat la ateliere de nutriţie, mişcare şi educaţie. Despre somn şi ecrane.

Modulul dedicat nutriției s-a transformat într-un joc interactiv, asemănător unui cooking show, în care elevii au avut misiunea de a crea o farfurie echilibrată și gustoasă. Copiii au învățat și despre legătura dintre alimentație și sănătatea pielii.

"Acneea este o realitate a vieţii adolescentine şi reprezintă o afectiune a pielii care implică glandele sebacee, care produc o substanţă uleioasă, numită sebum pe care o eliberează la suprafaţa pielii prin nişte orificii numite pori", a afirmat Dana Costea, farmacist.

Elevii au participat şi la o competiție pe biciclete staționare și la un concurs de ștafetă, combinând energia, distracția și spiritul de echipă.

Pentru a le arăta efectele sedentarismului și ale utilizării excesive a tehnologiei, elevii au participat și la un experiment despre timpul petrecut pe ecrane înainte de culcare.

"Pentru şcoala noastră a fost o onoare să participăm la proiectul "Ora de diabet - un parteneriat sănătos". Elevii noştri au învăţat prin activităţi interactive cât de important este să aibă o viaţă sănătoasă. Prin colaborare cu autorităţile şi specialiştii, am invăţat că dacă lucrăm împreună putem sa schimbăm mentalităţi", a spus Ioana Mihalache, directorul şcolii.

Campania "Ora fără diabet" își propune să ajungă în cât mai multe școli din România, pentru ca prevenția să devină un reflex de la cele mai mici vârste.