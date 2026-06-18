Decesele cauzate de cancerul de col uterin au scăzut la zero printre tinerele vaccinate anti-HPV. Concluziile unui studiu în premieră

Decesele cauzate de cancerul de col uterin au scăzut la zero printre tinerele vaccinate anti-HPV. FOTO: Getty Images

Între 2020 și 2024, în Anglia nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de cancerul de col uterin în rândul femeilor cu vârste între 20 și 24 de ani, arată concluziile primului studiu care măsoară efectul vaccinării anti-HPV, scrie BBC.

Studiul, prezentat drept primul de acest fel, arată că numărul deceselor provocate de această boală a scăzut puternic după ce elevele au fost vaccinate, începând din 2008, împotriva virusului papiloma uman, cunoscut drept HPV.

"Este incredibil să te gândești că un singur vaccin poate aproape elimina un anumit tip de cancer", a declarat profesorul Peter Sasieni, cercetătorul principal al studiului, de la Queen Mary University of London.

Analiza mai arată că persoanele vaccinate la vârsta de 12 sau 13 ani au acum un risc aproape zero de a muri de cancer de col uterin înainte de împlinirea vârstei de 30 de ani. Înainte de introducerea programului de vaccinare anti-HPV, în această grupă de vârstă erau înregistrate aproximativ 20 de decese în fiecare an.

Cancerul de col uterin rămâne, totuși, al 14-lea cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor din Regatul Unit. Aproximativ 3.300 de persoane sunt diagnosticate anual cu această boală.

HPV este un virus transmis prin contact apropiat piele pe piele și este considerat responsabil pentru 99% dintre cazurile de cancer de col uterin.

Cele mai multe infecții cu HPV dispar de la sine și nu provoacă probleme. În unele cazuri însă, virusul poate duce la modificări anormale ale celulelor, care se pot transforma în cancer după mai mulți ani.

Autorii studiului se așteaptă ca numărul deceselor să continue să scadă, pe măsură ce tot mai multe persoane sunt vaccinate, iar generațiile imunizate înaintează în vârstă.

Cancer Research UK, organizația care a finanțat cercetarea, a descris rezultatele drept un "moment extraordinar", dar a avertizat că rata vaccinării în Anglia rămâne sub nivelul recomandat.

"Știm că vaccinul HPV este extrem de eficient în prevenirea cancerului de col uterin înainte ca acesta să apară, iar aceste rezultate arată, pentru prima dată, că vaccinul salvează vieți", a declarat Michelle Mitchell, directoarea executivă a organizației.

"Sunt o susținătoare convinsă a acestui vaccin"

Alexandra Legg a terminat școala chiar înainte ca vaccinul anti-HPV să fie introdus în Anglia.

În 2021, în timp ce își pregătea nunta, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin la vârsta de 30 de ani.

"Îmi amintesc că am auzit diagnosticul și pur și simplu nu mai puteam respira bine. Eram devastată. Mi-au trecut toate prin minte. A fost foarte greu", spune ea.

Tratamentul a presupus îndepărtarea ganglionilor limfatici din abdomen, însă medicii au reușit să păstreze o mică parte din colul uterin. Astfel, Alexandra a mai avut o șansă să rămână însărcinată. Un an mai târziu s-a născut fiica ei, Ivy. Al doilea prenume al fetiței este Marvella, care înseamnă "miracol".

"Cele nouă luni de sarcină au fost foarte înfricoșătoare, pentru că exista riscul să o pierd în orice moment", spune Alexandra.

Ea crede că viața ei ar fi fost mult mai puțin traumatizantă dacă ar fi avut acces la vaccinul anti-HPV și îi îndeamnă pe cei eligibili să se vaccineze.

"Sunt o susținătoare convinsă a acestui vaccin, iar când Ivy va fi suficient de mare, va fi prima la rând", a adăugat ea.

Scăderea deceselor, doar „vârful aisbergului”

Profesorul Peter Sasieni, specialist în epidemiologia cancerului la Queen Mary University of London, spune că reducerea numărului de decese după introducerea vaccinului este doar "vârful aisbergului".

"Pe măsură ce generațiile vaccinate vor înainta în vârstă, vom vedea mult mai multe vieți salvate de la cancerul de col uterin. Noile cercetări arată cât de important este să menținem un nivel ridicat al vaccinării anti-HPV, pentru ca mai mulți oameni să fie protejați", a spus el.

Guvernul britanic și-a propus să elimine cancerul de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2040. Cele mai recente date arată însă că rata vaccinării în Regatul Unit a scăzut sub nivelul recomandat.

Potrivit Agenției pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit, 76% dintre fetele din Anglia erau vaccinate până la vârsta de 15 ani în perioada 2024-2025. Procentul este sub pragul de 90% despre care Organizația Mondială a Sănătății spune că este necesar pentru eliminarea cancerului de col uterin. "Este esențial ca guvernul britanic și sistemele de sănătate să acționeze urgent și țintit pentru a ajunge în comunitățile unde rata vaccinării este cea mai scăzută", a spus Michelle Mitchell, de la Cancer Research UK.

În ciuda vaccinării anti-HPV, femeile cu vârste între 25 și 64 de ani sunt în continuare sfătuite să meargă la screeningul de col uterin, cunoscut anterior drept test Babeș-Papanicolau. Din 2019, și băieții primesc vaccinul anti-HPV.

Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială din Anglia a transmis că studiul arată "impactul extraordinar al vaccinării anti-HPV". "Creștem rata vaccinării, astfel încât mai mulți tineri să beneficieze de această protecție care salvează vieți, inclusiv prin campanii de recuperare a vaccinării anti-HPV în farmaciile comunitare", a declarat un purtător de cuvânt. Acesta a adăugat că femeilor care nu s-au prezentat încă la screening le sunt trimise și kituri de autotestare pentru HPV.