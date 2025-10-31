Longevity Expo Forum Fest 2025 – Cel mai mare eveniment dedicat sănătății și longevității din România

Bucureștiul devine între 11 și 13 noiembrie 2025 epicentrul inovației în sănătate și longevitate, găzduind la Biblioteca Națională a României Longevity Expo Forum Fest 2025, ediția a III-a, eveniment care promite să fie cea mai complexă întâlnire din România dedicată medicinei viitorului, științei longevității și tehnologiilor de wellness. Cu intrare gratuită pentru toți vizitatorii între orele 09:00 și 19:00, evenimentul reunește experți internaționali, cercetători, medici, antreprenori și pasionați ai unui stil de viață sănătos, oferind o combinație unică de cunoștințe științifice, experiențe practice și demonstrații ale celor mai noi tehnologii.

Ce aduce Longevity Expo Forum Fest 2025

Evenimentul nu este doar o simplă expoziție sau serie de conferințe, ci o platformă completă care permite vizitatorilor să înțeleagă și să experimenteze cum medicina modernă, nutriția personalizată, terapiile regenerative și tehnologiile digitale pot transforma prevenția bolilor și stilul de viață într-o experiență integrată, strategică și accesibilă. În cele trei zile, participanții vor avea ocazia să exploreze teme variate, de la regenerarea celulară și neuroplasticitate, la optimizarea funcției cognitive, detoxifiere, prevenție și biohacking, fiecare sesiune fiind concepută pentru a oferi atât informație teoretică solidă, cât și instrumente practice de aplicare imediată.

Programul include conferințe și paneluri interactive, unde specialiști recunoscuți la nivel internațional vor prezenta cele mai recente descoperiri în domeniul longevității, dar și workshopuri practice, dedicate atât profesioniștilor, cât și participanților care doresc să învețe cum să își optimizeze stilul de viață. De asemenea, zona expozițională oferă demonstrații live ale produselor și tehnologiilor inovatoare, de la dispozitive medicale inteligente, platforme digitale de monitorizare a sănătății, până la suplimente funcționale și soluții beauty-tech.

Invitați și speakeri de marcă

Evenimentul se remarcă prin prezența unor experți de top, ale căror cercetări și experiență clinică au impact direct asupra sănătății și longevității populației:

Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, neurochirurg, expert în neuroștiințe aplicate longevității, va vorbi despre cum neuroplasticitatea și tehnicile moderne de stimulare cognitivă pot întârzia declinul mental.

Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, neurolog, va analiza legătura dintre prevenție, neuro-reabilitare și menținerea performanței cognitive în viața adultă și vârsta a treia.

Dr. Radu Țincu, medic ATI, va prezenta metode de detoxifiere și optimizare a funcțiilor vitale, accentuând impactul unui stil de viață echilibrat asupra sănătății generale.

Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, specialist în boli infecțioase și imunologie, va explica modul în care reziliența sistemului imunitar poate fi susținută prin alimentație, mișcare și terapii regenerative.

Alături de aceștia, experți în nutriție, psihologie și wellness vor oferi recomandări practice pentru menținerea echilibrului fizic și mental, prezentând metode concrete prin care participanții își pot optimiza stilul de viață și performanța zilnică.

Paneluri, workshopuri și demonstrații live

Fiecare sesiune a fost gândită astfel încât să ofere informații utile și aplicabile, fără a compromite rigurozitatea științifică:

Panelul „Viitorul longevității și medicina regenerativă” explorează modul în care terapiile non-invazive, regenerarea celulară și tehnologiile de diagnostic inovatoare permit prevenția bolilor degenerative și susțin o viață activă pe termen lung. Participanții vor avea acces la studii recente și exemple concrete din practică clinică, ilustrând impactul noilor tehnologii asupra sănătății și performanței cognitive.

Workshopul „Nutriția personalizată și suplimentele funcționale” îi va învăța pe participanți cum să identifice profilul metabolic individual, cum să interpreteze biomarkeri și analize de sânge și cum să aleagă suplimente și planuri nutriționale adaptate propriilor nevoi, astfel încât prevenția să devină un proces personalizat și eficient.

Sesiunile de biohacking includ tehnici pentru optimizarea somnului, creșterea energiei, claritatea mentală și productivitatea, oferind exemple practice care pot fi integrate imediat în viața de zi cu zi, la birou sau acasă.

Demonstrațiile live permit vizitatorilor să testeze dispozitive medicale inteligente, platforme digitale de monitorizare a sănătății, terapii regenerative și metode inovatoare de recuperare fizică și mentală, transformând experiența într-una interactivă și educativă.

O experiență completă pentru public

Longevity Expo Forum Fest 2025 nu se limitează doar la transmiterea de informații, ci oferă o experiență completă care combină știința, tehnologia și aplicabilitatea practică, astfel încât fiecare vizitator să plece cu instrumente concrete pentru a-și optimiza stilul de viață. Participanții vor putea descoperi trenduri globale în domeniul longevității, oportunități de colaborare cu start-up-uri și companii inovatoare, dar și metode de prevenție și regenerare care pot fi aplicate imediat, crescând calitatea vieții și longevitatea.

Evenimentul pune accentul pe transformarea cunoștințelor științifice în soluții concrete, printr-o combinație de conferințe, workshopuri, demonstrații practice și interacțiune directă cu experți de top, astfel încât fiecare vizitator să plece nu doar informat, ci și inspirat să facă alegeri sănătoase și durabile.

Longevity Expo Forum Fest 2025 devine astfel cel mai important eveniment al anului pentru toți cei interesați de prevenție, sănătate, performanță și longevitate, oferind acces gratuit la un univers de informații, inovații și experiențe care pot transforma radical modul în care ne raportăm la propria sănătate și la durata și calitatea vieții.