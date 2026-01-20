Pacienţii români cu diabet zaharat tip 1 ar putea avea acces la primul medicament care încetineşte progresia bolii

Sursă foto: Getty Images

Veşti bune pentru pacienţii români diagnosticaţi cu diabet zaharat tip 1. Ei ar putea avea acces la primul medicament care încetineşte progresia bolii. Tratamentul aprobat pentru prima dată în Europa poate întârzia apariţia simptomelor cu până la 2 ani. Ministerul Sănătăţii susţine că medicaţia ar putea fi disponibilă şi în ţara noastră în următoarele luni şi că se vor depune eforturi astfel încât să intre pe lista de compensate.

La 20 de ani, David visează la un tratament care să-i vindece complet boala. Avea doar 13 ani când a fost diagnosticat cu diabet zaharat tip 1.

"Sincer să fiu, ar fi să zic o minune. Eu tind să cred că în curând o să apară ceva, având în vedere că am evoluat atât de mult cu inteligența artificială . Sper să se ajungă și la un leac", a afirmat David Tudor, pacient diabet zaharat 1.

Până atunci, vestea că în Europa a fost aprobat un medicament care poate încetini boala este o mare speranţă pentru lumea medicală. Tratamentul aprobat pentru prima oară în Europa poate întârzia cu cel puţin 2 ani apariţia bolii.

"Nu este un mediacament care să prevină complet aparitia diabetului zah tip 1, poate fi folosit când o persoană predispusă are primele semne ale diabetului zaharat, fără ca acesta să producă simptomatologia", a spus Bogdan Timar, preşedinte Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.

Medicamentul este dedicat doar celor care au diabet zaharat tip 1, adică cel insulino-dependent care de regulă apare în rândul copiilor şi care nu poate fi prevenit prin dietă sau stil de viaţă.

Terapia va fi disponibilă şi în România

Terapia recomandată atât adulţilor însă şi copiilor ar urmă să fie disponibilă în curând şi în România.

"Probabil că, undeva în iunie-iulie a acestui an, el poate fi autorizat şi pentru România. Listele vor fi actualizate, analizate, dacă exista posibilitatea şi spaţiul bugetar ca el să fie introdus pe lista de compensate, cu siguranţă vom face acest lucru cu celeritate", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Potrivit statisticilor, cazurile de diabet au crescut anual cu aproape 10%. Potrivit Minsiterului Sănătăţii, România ar putea avea în august, anul acesta, primul regsitru al pacienţilor cu diabet.