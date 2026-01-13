Preşedinta Colegiului Medicilor vrea o nouă lege a malpraxisului: Actuala este de folos doar asigurătorilor

sursa foto: Facebook / Cătălina Poiană

Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor, a declarat, luni seară, că adoptarea unei noi legi a malpraxisului este o prioritate pentru anul 2026. "În actuala ei formă, legea malpraxisului nu este de folos nici pacientului, nu este de folos nici medicului, nu este de folos nici sistemului de sănătate, ci doar firmelor de asigurare", a afirmat şefa CMR la Medika Tv.

"Cred că o cheie a succesului în ceea ce priveşte o nouă lege a malpraxisului este transparenţa şi este asigurarea siguranţei actului medical în beneficiul pacientului, cu prevederi echidistante în ceea ce priveşte atât pacientul, cât şi medicul. Şi cu certitudine, în acest an, aceasta va fi o prioritate la Colegiul Medicilor din România pentru a începe demersurile către această iniţiativă”, a afirmat Cătălina Poiană pentru sursa amintită.

Ea a punctat cum Colegiului Medicilor din România oferă susţinere logistică, în condiţiile în care Colegiul nu poate avea iniţiativă legislativă.

"CMR oferă întregul sprijin şi susţinere logistică pentru aceste reglementări din sistemul de sănătate”, a mai spus Cătălina Poiană.

Colegiului Medicilor mai susţine o lege a profesiei medicale, o nouă lege a sănătăţii şi legea îngrijirii pacientului cu boli în stadiu terminal.