Sezonul gripei: care e cel mai întâlnit tip, cum se răspândește în UE și ce măsuri iau țările europene

sursa foto: Getty

Sezonul gripei a început mai devreme în Uniunea Europeană, iar numărul cazurilor este în creștere în majoritatea statelor membre, potrivit datelor ECDC. În paralel, tot mai mulți europeni se vaccinează, pe fondul presiunii tot mai mari asupra sistemelor de sănătate, scrie Euronews.

Potrivit datelor Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), în 2025, cazurile de gripă din Uniunea Europeană au început să crească cu trei până la patru săptămâni mai devreme decât în precedentele două sezoane.

În mod obișnuit, sezonul gripei în Europa se desfășoară de la mijlocul lunii noiembrie până la finalul lunii mai.

Gripa de tip A, cea mai frecventă formă, este dominantă în toate statele UE, majoritatea raportând o activitate extinsă, de intensitate scăzută până la medie.

Copiii cu vârste între 5 și 14 ani sunt cei mai afectați, însă adulții de peste 65 de ani sunt internați în spital în cel mai mare număr.

Simptomele gripei pot include dureri de cap, oboseală, tuse și secreții nazale.

În fiecare iarnă, până la unul din cinci europeni se infectează cu virusul gripal, boala fiind asociată cu aproximativ 27.600 de decese anual la nivelul UE.

Pentru combaterea virusului, specialiștii recomandă vaccinarea, utilizarea medicamentelor antivirale și purtarea măștilor de protecție în unitățile medicale și centrele de îngrijire pe termen lung.

Deși datele din majoritatea statelor membre sunt încă în curs de colectare, unele țări din UE au raportat campanii de vaccinare reușite.

Datele preliminare din studiul multicentric de asistență primară al ECDC indică faptul că vaccinurile sezoniere disponibile în UE protejează împotriva infecției cu virusul gripal A(H3N2), eficiența vaccinului fiind estimată între 52% și 57%.

Irlanda

În prima săptămână a lunii decembrie 2025, Irlanda a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de gripă din sezonul de iarnă în rândul persoanelor de peste 65 de ani și al copiilor sub 15 ani, potrivit Health Protection Surveillance Centre (HPSC).

Cu toate acestea, HPSC estimează că numărul cazurilor va continua să crească rapid în săptămânile următoare, vârful epidemiei fiind încă așteptat.

Între 30 noiembrie și 6 decembrie, Irlanda a înregistrat o creștere de 49% a cazurilor de gripă față de săptămâna precedentă.

Numărul spitalizărilor a crescut la 657, față de 415 în săptămâna anterioară, cele mai multe internări fiind în rândul persoanelor sub 15 ani și peste 65 de ani.

„Vaccinarea antigripală reduce semnificativ spitalizările, prevenind formele grave de boală și scăzând riscul de complicații serioase”, a transmis HPSC.

Până în prima săptămână a lunii decembrie, 73% dintre pacienții internați la terapie intensivă din cauza gripei nu primiseră vaccinul antigripal sezonier.

Franța

În ultima săptămână a lunii decembrie 2025, Franța și teritoriile sale au intrat într-o epidemie de gripă, activitatea virusului crescând în toate regiunile, cu excepția insulei Réunion, potrivit Santé publique France, agenție guvernamentală aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății.

Cele mai afectate au fost persoanele de peste 65 de ani, în timp ce copiii sub 15 ani au fost mai puțin afectați, „probabil din cauza vacanței școlare”, a precizat agenția.

De asemenea, în ultima săptămână din 2025 a fost înregistrată o creștere a ratei mortalității cauzate de gripă (4,1%), comparativ cu 2024 (3,9%).

Aproximativ 11,4 milioane de francezi au fost vaccinați antigripal în 2025, potrivit postului de știri BFMTV, ceea ce reprezintă o creștere de 15,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Între 14 octombrie și 30 noiembrie, peste 10,3 milioane de doze de vaccin antigripal au fost vândute în farmacii, conform Ministerului Sănătății din Franța – o creștere de aproximativ 17% față de perioada similară din 2024.

În ultimele zile, sistemul național de sănătate din Franța s-a confruntat cu presiuni suplimentare, pe fondul unei greve extinse a medicilor.

Belgia

În Belgia, numărul cazurilor de gripă este în creștere, însă într-un ritm scăzut, potrivit Sciensano, institutul național de sănătate publică și cercetare.

În ultimele săptămâni din decembrie 2025, cele mai afectate categorii au fost persoanele cu vârste între 15 și 64 de ani, precum și cele de peste 65 de ani.

Deși numărul consultațiilor la medicii de familie pentru simptome gripale a rămas relativ redus, acesta a crescut la 194 de consultații la 100.000 de locuitori în prima săptămână din 2026.

Regiunea Bruxelles este cea mai afectată, urmată de Valonia și Flandra.

Internările pentru infecții respiratorii acute severe cauzate de gripă sunt în creștere, dar se mențin la un nivel relativ scăzut.

Campania de vaccinare a fost, de asemenea, mai eficientă în acest sezon. Belgia a administrat peste 1,9 milioane de doze de vaccin între septembrie și jumătatea lunii decembrie 2025 – cu 103.000 mai multe decât în anul precedent.

Portugalia

În prima săptămână din ianuarie 2026, Portugalia a înregistrat 1.340 de cazuri de gripă, în creștere față de cele două săptămâni anterioare.

Între Crăciun și prima săptămână din ianuarie 2026, țara s-a confruntat și cu o mortalitate excesivă de peste 1.700 de decese.

Potrivit specialiștilor în sănătate, creșterea numărului de cazuri este pusă pe seama unor virusuri mai contagioase, a reluării cursurilor școlare și a celebrărilor de Anul Nou.

Autoritățile sanitare avertizează însă că vârful sezonului gripal ar putea să nu fi fost atins încă.

La începutul lunii ianuarie, Portugalia administrase peste 2,5 milioane de doze de vaccin antigripal, potrivit celui mai recent raport al Direção-Geral da Saúde (DGS).

Persoanele de peste 85 de ani sunt cele mai dispuse să se vaccineze, cu o rată de 86,98%, urmate de cele cu vârste între 80 și 84 de ani (78,11%). În rândul persoanelor de peste 65 de ani, rata de vaccinare este de 74,47%.

Campania de vaccinare sezonieră a început pe 23 septembrie 2025 și se va încheia pe 30 aprilie 2026.