40 de ani a stat uitată într-un sertar o bucată de os. Acum s-a aflat ce este, de fapt, iar descoperirea este remarcabilă

3 minute de citit Publicat la 11:29 29 Iun 2026 Modificat la 11:29 29 Iun 2026

O fosilă care a stat uitată timp de 40 de ani într-un sertar s-a dovedit a fi primul os de dinozaur descoperit vreodată în Antarctica (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

O fosilă cu un aspect aparent banal, care a stat uitată timp de 40 de ani într-un sertar, s-a dovedit a fi primul os de dinozaur descoperit vreodată în Antarctica.

Fosila a fost dezgropată în 1985, însă echipa care a descoperit-o nu era sigură ce reprezenta, astfel că a fost depozitată în colecția geologică a British Antarctic Survey din Cambridge, potrivit BBC.

Acum, fosila a fost studiată de paleontologi, care au confirmat că este o vertebră caudală aparținând unui tip de dinozaur numit Titanosaur. Acest grup includea cei mai mari dinozauri care au trăit vreodată pe Pământ.

Descoperirea contribuie la înțelegerea modului în care trăiau aceste animale într-o regiune a lumii unde înregistrările fosile sunt foarte sărace.

Dr. Mark Evans, administratorul colecțiilor de la British Antarctic Survey, a observat recent fosila printre miile de specimene aduse din expedițiile desfășurate în Antarctica de-a lungul deceniilor.

„Abia când începi să te întrebi «ce se află în acest sertar» se întâmplă uneori să dai peste ceva și să-ți spui: «Ah, asta pare interesant»”, a declarat el.

Specimenul a fost colectat inițial pe Insula James Ross, iar descoperirea sa a fost consemnată într-un jurnal de teren păstrat de geologul Dr. Mike Thomson.

Alături de o schiță mică și atent realizată a fosilei, datată 9 decembrie 1985, acesta a notat „vertebră de reptilă mare”, menționând că avea aproximativ 10 cm lățime.

Evans spune că echipa care a găsit-o a crezut probabil că fosila aparținea unei reptile marine.

Însă, de îndată ce a văzut-o, Evans și-a dat seama că vertebra avea un aspect foarte asemănător cu cel al unui dinozaur. Iar data descoperirii însemna că aceasta ar fi fost prima fosilă de dinozaur găsită pe continent.

El l-a contactat pe profesorul Paul Barrett de la Muzeul de Istorie Naturală pentru a confirma descoperirea.

„Deși nu pare mare lucru la prima vedere, are, de fapt, o formă foarte distinctivă”, a declarat pentru BBC Barrett, ținând fosila în mâini.

El a arătat o cavitate aflată la un capăt al fosilei, apoi a întors-o pentru a dezvălui o proeminență rotunjită la celălalt capăt. Vertebrele se aliniază pentru a forma o serie de articulații de tip bilă și cavitate, care se întind de la cap până la coadă.

„De îndată ce am văzut-o, am știut cu ce avem de-a face... era absolut sigur că aveam în față un Titanosaur”, a spus el. „Această combinație de caracteristici este complet unică pentru aceste tipuri de dinozauri”.

Peste 100 de specii de Titanosauri au fost identificate până acum în întreaga lume.

Toate erau erbivore patrupede, cu gâturi foarte lungi, care le ajutau să ajungă la frunzele din copaci, și cu cozi lungi ce le asigurau echilibrul. Cei mai mari Titanosauri depășeau 35 de metri lungime și cântăreau aproximativ 60 de tone.

Pe baza dimensiunii acestei vertebre caudale, oamenii de știință estimează că Titanosaurul antarctic avea aproximativ 7 metri lungime.

„Poate că era un dinozaur juvenil sau poate că era, într-adevăr, unul de dimensiuni reduse – un exemplar care contrazicea tendința generală a grupului, fiind un adult mai mic”, a explicat Barrett.

Acest dinozaur a trăit acum aproximativ 82 de milioane de ani, în perioada Cretacicului târziu, când Antarctica era foarte diferită de ceea ce este astăzi. Continentul era acoperit de păduri luxuriante, care ofereau hrană din belșug acestui animal erbivor.

Fosila uitată atât de mult timp ocupă acum un loc important în istoria explorării Antarcticii. Alte fosile de dinozauri au fost descoperite în această parte izolată a lumii în anii de după 1985, însă nu foarte multe.

Antarctica este un loc dificil pentru paleontologi, iar gheața ascunde în rocile de dedesubt urmele preistorice.

„Această descoperire arată că o regiune pe care astăzi o considerăm aproape nelocuibilă a fost cândva foarte prielnică vieții și găzduia o mare diversitate de specii”, a explicat Barrett.

„Ne ajută să înțelegem cum se integrau aceste animale în ecosistemele vaste care existau la extremitatea sudică a lumii, acum aproximativ 80 de milioane de ani”.