5.000 de euro doar să stai întins și să mănânci supă 20 de zile. Un studiu spațial caută voluntari

Cercetătorii caută zece voluntari care vor participa timp de 20 de zile la acest studiu. Foto: Getty Images

Să fii plătit pentru a sta întins în pat nu mai pare doar un vis. Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) din Toulouse recrutează voluntari pentru un studiu științific neobișnuit, oferind o indemnizație de 5.000 de euro. Experimentul, programat pentru luna iunie 2026, face parte dintr-un program de cercetare dedicat efectelor postului alimentar în condiții de microgravitație, scrie ladepeche.fr.

Cercetătorii caută zece voluntari care vor participa timp de 20 de zile la acest studiu. Condițiile de selecție sunt stricte: candidații trebuie să fie bărbați, activi fizic (minimum trei ore de sport pe săptămână), nefumători, fără restricții alimentare, cu o stare bună de sănătate și un indice de masă corporală între 20 și 26. Profilul dorit este cât mai apropiat de cel al astronauților.

Rebecca Billette, responsabil medical al Clinicii Spațiale și coordonatoare a studiului, subliniază că motivația contează la fel de mult ca forma fizică: „Este important ca participanții să fie interesați de știință și să aibă o reală dorință de a se implica. De asemenea, echilibrul psihic este esențial”.

Provocarea: post sever și imobilizare

Cea mai dificilă parte a experimentului este regimul alimentar extrem. Participanții vor consuma doar 250 de calorii pe zi, adică aproximativ 10% din necesarul zilnic al unui bărbat adult. Meniul zilnic va fi redus la o lingură de miere, un pahar de suc de fructe și un bol de supă.

În plus, voluntarii vor trebui să rămână întinși timp de zece zile, într-o poziție care simulează microgravitația: cu picioarele ușor mai sus decât capul. Această postură reproduce efectele lipsei gravitației asupra organismului uman.

O premieră în cercetarea spațială

Studiul este primul care analizează simultan efectele postului alimentar și ale microgravitației asupra corpului uman. Scopul este de a înțelege cum ar reacționa astronauții în situații extreme, cum ar fi o penurie de alimente în spațiu.

„Vom analiza impactul asupra memoriei, nivelului de stres, masei musculare și funcționării creierului”, explică Rebecca Billette. Cercetătorii recunosc că participanții ar putea pierde masă musculară, s-ar putea simți slăbiți și flămânzi, însă multe dintre efectele exacte sunt încă necunoscute.

Pe toată durata experimentului, voluntarii vor fi monitorizați permanent de medici și asistenți. „Dacă apare cel mai mic risc pentru sănătate, experimentul poate fi oprit imediat”, dau asigurări responsabilii studiului.

MEDES nu se află la prima inițiativă de acest tip. Anul trecut, institutul a realizat un alt experiment pentru agenția spațială franceză CNES, axat pe așa-numita „imersie uscată”, o metodă folosită pentru a simula condițiile din spațiu.