65 de tone de substanțe chimice, pompate în ocean într-un experiment inedit. Apa a devenit roșiatică

Experimentul a constat testarea unei metode numite „creșterea alcalinității oceanului”. Foto: Profimedia Images

Un experiment care pentru unii pare riscant ar putea deschide o nouă cale în lupta cu schimbările climatice. O echipă de cercetători a pompat 65.000 de litri de hidroxid de sodiu în Golful Maine, încercând să afle dacă oceanul poate absorbi mai mult dioxid de carbon, scrie The Guardian.

Timp de patru zile, apa mării a căpătat o nuanță roșiatică, din cauza substanței alcaline colorate, eliberate intenționat. Deși imaginea amintea de o poluare toxică, scopul a fost unul științific: testarea unei metode numite „creșterea alcalinității oceanului”.

Pe scurt, ideea este simplă: oceanul are deja capacitatea naturală de a stoca o cantitate uriașă de carbon. Dacă alcalinitatea apei este crescută artificial, ar putea absorbi și mai mult CO₂ din atmosferă, reducând astfel încălzirea globală și acidificarea oceanelor.

Experimentul a avut loc la aproximativ 80 de kilometri de coasta statului Massachusetts, într-o zonă unde se pescuiesc frecvent cod, homar și alte specii. Cercetătorii au urmărit cu echipamente moderne cum se dispersează substanța în apă și ce efecte are.

Rezultatele preliminare sunt încurajatoare: în doar câteva zile, oceanul ar fi absorbit până la 10 tone de carbon, iar nivelul de aciditate al apei a crescut spre valorile din perioada preindustrială. În același timp, nu au fost observate efecte negative semnificative asupra planctonului sau larvelor de pești și crustacee.

Consecințe asupra mediului greu de anticipat

Totuși, nu toată lumea este convinsă. Unii experți spun că intervențiile chimice asupra mediului pot avea consecințe greu de anticipat. Există temeri că, la scară mare, astfel de metode ar putea provoca dezechilibre grave în ecosisteme.

Pe de altă parte, alți cercetători atrag atenția că oamenii deja influențează clima într-un mod necontrolat, prin emisiile de carbon. Din acest motiv, spun ei, ar trebui explorate și soluții active pentru a limita efectele.

Metoda nu este complet nouă. De mii de ani, oamenii folosesc substanțe alcaline pentru a reduce aciditatea solului. În anii ’80, tehnici similare au fost aplicate în râuri afectate de ploi acide, cu rezultate pozitive pentru fauna acvatică.

Astăzi, mai multe companii dezvoltă astfel de tehnologii, deși nu este încă foarte clar dacă funcționează în siguranță la scară mare.

Următorul pas al cercetătorilor este să urmărească pe termen lung cum reacționează apa tratată și cât CO₂ poate absorbi în timp. În cel mai optimist scenariu, cantitatea ar putea ajunge la aproximativ 50 de tone într-un an, echivalentul emisiilor anuale a cinci persoane.

Deși pare puțin, experimentul este doar un început. Oamenii de știință spun că este important ca astfel de teste să fie făcute transparent și responsabil, înainte ca tehnologia să fie extinsă.