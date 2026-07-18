A fost descoperit neuronul care poate opri anxietatea. Studiul dă speranţe pentru dezvoltarea de noi medicamente

Anxietatea este un mecanism fundamental de apărare, pentru că avertizează organismul despre pericol și îl pregătește pentru un răspuns. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Oamenii de știință de la Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude din Memphis, Statele Unite ale Americii, au relizat un studiu prin care au descoperit un grup specific de celule nervoase, numite neuroni C1, care acționează ca veritabile „întrerupătoare de circuit” pentru anxietatea pe termen lung. Experții: „Va deveni o țintă pentru noi medicamente.”

Anxietatea, în sine, este un mecanism fundamental de apărare, pentru că avertizează organismul despre pericol și îl pregătește pentru un răspuns. Cu toate acestea, atunci când devine persistentă, nemotivată și copleșitoare, se transformă într-o patologie care afectează direct aproximativ 300 de milioane de oameni din întreaga lume. Până acum, mecanismele biologice care prelungesc această stare de alertă mult dincolo de sfârșitul unei amenințări au rămas în mare parte un mister.

Studiul

Acum, un studiu revoluționar publicat în revista „Neuron” preluat de publicaţia La Stampa, ar fi putut găsi cheia pentru a opri acest scurtcircuit. Oamenii de știință de la Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude au identificat un grup specific de celule nervoase, numite neuroni C1 , care acționează ca veritabile „întrerupătoare de circuit” pentru anxietatea pe termen lung. Centru de alarmă

„Neuronii C1 sunt prezenți în zona laterală a bulbului rahidian și produc adrenalină”, a explicat Matteo Balestrieri, fost profesor de psihiatrie la Universitatea din Udine și co-președinte al Societății Italiene de Neuropsihofarmacologie (SINPF). Tocmai din acest motiv, activarea lor este responsabilă de o furtună biochimică în organism.

„Stimularea acestor neuroni produce toate acele așa-numite răspunsuri autonome, legate de frică și anxietate, cum ar fi creșterea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac, a respirației, eliberarea de cortizol etc.”, a adaugat acesta. Întrucât această regiune profundă a creierului gestionează funcțiile vitale și automate, comunitatea științifică nu se aștepta să găsească acolo centrul de control pentru comportamente complexe, cum ar fi frica sau anxietatea cronică.

În studiul american, cercetătorii au descoperit că, dacă aceste celule sunt supuse unei stimulări prea puternice, circuitul care transmite alarma către alte zone ale creierului rămâne blocat în poziția „ON”, generând o anxietate care, la animale, poate dura până la o săptămână.

Terapii

Prin dezactivarea sau blocarea neuronilor C1, însă, simptomele dispar . Pe plan terapeutic, Balestrieri îndeamnă la prudență, dar confirmă importanța lucrării. „Acest studiu se bazează pe observații efectuate pe șoareci și, prin urmare, trebuie transferat la oameni, dar sunt cu siguranță valide ca premisă”, a precizat acesta.

Mai mult, psihiatrul a subliniat modul în care medicina se îndreaptă deja în această direcție, deși cu limitări. „Acești neuroni”, a declarat Balestrieri, „sunt un obiectiv pentru medicamentele care acționează tocmai asupra acestor mecanisme. Adică, aceste medicamente nu pot reduce frica sau anxietatea, dar inhibă toate manifestările legate de anxietate și frică, cum ar fi creșterea generală a tensiunii sau a tensiunii arteriale sau a ritmului cardiac etc. Deci sunt utile în acest sens.”

Provocări viitoare

Necesitatea de a găsi molecule și mai selective, precum cele promise de studiul St. Jude, care par să reducă anxietatea pe termen lung fără a afecta reacțiile imediate ale pacientului, este legată de limitele tratamentelor actuale.

„Pentru faza acută”, a explicat Balestrieri, „medicamentele utilizate în prezent sunt în principal benzodiazepinele, dar acestea ar trebui utilizate pentru o perioadă de maximum 2-4 săptămâni. Între timp, pe termen mediu, ar trebui utilizate medicamente numite antidepresive , care sunt deosebit de eficiente împotriva tulburărilor de anxietate, cum ar fi atacurile de panică, fobiile sociale și tulburarea obsesiv-compulsivă.”

Tocmai din cauza complexității acestor afecțiuni și a efectelor secundare ale tratamentului prelungit, cercetarea nu se poate opri. Descoperirea publicată în publicaţia „Neuron” face parte dintr-un peisaj științific în rapidă evoluție. Potrivit lui Balestrieri, studiul „arată că există încă o mare nevoie de cercetare a mecanismelor care stau la baza anxietății, fricii, atacurilor de panică, fobiilor sociale etc.”.

Drumul către un medicament definitiv pentru oameni necesită încă timp, dar harta creierului nostru are acum un punct de plecare mult mai precis.