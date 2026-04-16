Astronauţii misiunii Artemis 2, despre emoţiile şi trăirile provocate de călătoria în spaţiu: "Am avut ajutor de la psihiatri"

Astronauții capsulei Orion s-au întors pe Pământ pe 11 aprilie. Foto: Getty Images

Astronauţii misiunii Artemis 2 au descris, într-o conferinţă de presă organizată joi, impactul emoţional pe care l-au resimţit observând Pământul din spaţiul îndepărtat şi au făcut comentarii pe marginea dificultăţilor tehnice minore cu care s-au confruntat în misiune, printre care şi problemele de funcţionare ale toaletei din dotarea capsulei Orion, subliniind în acelaşi timp succesul misiunii care şi-a atins toate obiectivele specificate, notează Agerpres. Ei au recunoscut că psihologii şi psihiatrii au ajutat echipajul să se pregătească mental pentru spațiu.

Echipajul misiunii Artemis 2 a NASA, format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch şi Jeremy Hansen, a ţinut prima sa conferinţă de presă la o săptămână după încheierea misiunii, de la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston. Acest eveniment a marcat prima ocazie a echipajului de a discuta despre misiunea lor istorică de 10 zile, în cadrul căreia au devenit primii oameni care au călătorit în jurul Lunii şi s-au întors în siguranţă, cu o amerizare reuşită în apele Pacificului pe 10 aprilie.

Comandantul misiunii, Reid Wiseman, spune că eclipsa Soarelui în spatele Lunii a fost „din altă lume” și că le-a fost greu să „înțeleagă pe deplin” prin ce au trecut, notează BBC.

Pilotul Victor Glover spune că, la contactul cu oceanul, când s-au întors pe Pământ, a fost ca și cum s-ar fi scufundat „de pe un zgârie-nori cu spatele”

Specialista misiunii Christina Koch spune că s-a trezit din vis, crezând că plutește, de când s-a întors pe Pământ și a fost surprinsă când a ridicat o cămașă și aceasta a căzut pur și simplu pe podea.

Specialistul Jeremy Hansen spune că reacția publicului de la întoarcerea lor i-a adus bucurie și speranță pentru viitor.

Glover a spus că nava spațială „a zburat ca un vis”, descriind-o ca pe un „privilegiu imens”. Însă mai sunt câteva probleme de rezolvat legate de toaleta navei spațiale, deși Wiseman a subliniat că a funcționat.

De asemenea, au explicat cum misiunea le-a schimbat perspectivele personale, au oferit sfaturi viitorilor astronauți și au exprimat cât de apropiați au devenit unii de alții.

„Este foarte greu de înțeles prin ce tocmai am trecut”, a spus Wiseman.

„Oamenii sunt pur și simplu oameni minunați”, a spus Hansen. „Ceea ce am văzut mi-a adus mai multă bucurie și mai multă speranță pentru viitorul nostru.”

Ajutor de la psihologi

Psihologii au ajutat echipajul să se pregătească mental pentru spațiu. Victor Glover a subliniat importanța sănătății mintale. El spune că echipajul a beneficiat de mult sprijin pentru sănătate mintală pe tot parcursul procesului.

„Avem o echipă de psihologi operaționali și psihiatri care ne ajută să ne perfecționăm pentru a fi pregătiți să realizăm astfel de lucruri”, spune Glover. „Nu am făcut asta singuri.”