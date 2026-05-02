Astronomii au creat cea mai detaliată hartă a Universului în 3D

Publicat la 16:00 02 Mai 2026 Modificat la 16:36 02 Mai 2026

Astronomii au reușit să cartografieze 47 de milioane de galaxi și quasari și au creat cea mai detaliată hartă 3D a Universului de până acum, relatează Live Science. A durat cinci ani ca Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) să colecteze aceste date prețioase, care îi vor ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă cum funcționează energia întunecată. Comparând modul în care galaxiile s-au grupat în trecut cu distribuția lor actuală, cercetătorii pot urmări influența energiei întunecate de-a lungul a 11 miliarde de ani de istorie cosmică.

Fiecare punct minuscul din imaginile de mai jos reprezintă o galaxie cartografiată de Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

Galaxiile nu sunt distribuite aleatoriu; ele se organizează în filamente și grupuri cunoscute sub numele de „rețeaua cosmică”. Între aceste filamente luminoase de galaxii se află regiuni vaste goale, numite „goluri cosmice”, unde există foarte puține stele sau galaxii.

Imaginea provine din cea mai mare hartă tridimensională de rezoluție înaltă a universului realizată vreodată. DESI, montat pe telescopul Nicholas U. Mayall de 4 metri de la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona, folosește 5.000 de senzori robotizați cu fibră optică pentru a capta lumina de la obiecte cerești îndepărtate.

Studiul, desfășurat pe parcursul a cinci ani, avea ca obiectiv colectarea de date despre 34 de milioane de galaxii și quasari (nucleele strălucitoare ale galaxiilor tinere îndepărtate). În practică, au fost detectate peste 47 de milioane, împreună cu mai mult de 20 de milioane de stele apropiate din Calea Lactee.

O parte din lumina surprinsă în această imagine a avut nevoie de miliarde de ani pentru a ajunge la Kitt Peak, ceea ce le permite oamenilor de știință să privească înapoi în timp și să reconstruiască modul în care a evoluat universul.

Rezultatul este o perspectivă tridimensională care arată nu doar unde se află galaxiile, ci și cum s-au mișcat și s-au grupat de-a lungul timpului.

Dincolo de impactul său vizual, imaginea joacă un rol crucial în studierea misterioasei energii întunecate, denumirea dată de fizicieni unei forțe care pare să conducă expansiunea accelerată a universului. Aceasta reprezintă aproximativ 70% din univers, iar natura și distribuția sa se numără printre cele mai mari întrebări din fizică.

Prin compararea distribuției galaxiilor în diferite epoci, oamenii de știință pot urmări modul în care energia întunecată a influențat structura universului în ultimii 11 miliarde de ani.

Datele timpurii colectate de DESI sugerează deja că energia întunecată ar putea evolua de-a lungul istoriei cosmice: o descoperire care ar putea schimba fundamental înțelegerea oamenilor de știință despre univers și destinul său final.

Imaginea este rezultatul unei colaborări internaționale de amploare. Peste 900 de cercetători din mai mult de 70 de instituții au contribuit la proiectul coordonat de Lawrence Berkeley National Laboratory și finanțat de Biroul pentru Știință al Departamentului Energiei din SUA.

DESI va continua să observe cerul până în 2028, extinzându-și harta cu aproximativ 20%. Observațiile viitoare vor viza galaxii mai slabe și mai îndepărtate, precum și regiuni mai dificil de studiat din apropierea Căii Lactee (unde stelele îngreunează observațiile) și din emisfera sudică (care necesită observarea printr-o porțiune mai mare a atmosferei Pământului). Primele rezultate din setul complet de date sunt așteptate în 2027.